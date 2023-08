Von Twitter zu X: Musk löscht alle alten Spuren des Unternehmens und dessen Vogel

Von Twitter zu X: Wie heißen Tweets jetzt überhaupt?

Von: Mark Stoffers

Teilen

Wie nennen wir Twitter jetzt eigentlich? Geht der Name aufgrund der Umbenennung von Elon Musk zu X in den Ruhestand? Und hat es sich ausgezwitschert?

San Francisco – Mit einer einfachen Namensänderung hat Elon Musk die sozialen Medien in helle Aufregung versetzt. Die Verwirrung kommt daher, dass Musk im letzten Monat beschlossen hat, Twitter, dessen Eigentümer er ist, in „X“ umzubenennen.

Keine große Social-Media-App hat zuvor eine solche monumentale Namensänderung unternommen, zumindest so lange nicht, während sich noch zig Millionen aktive Nutzer auf ihrer Plattform tummelten und interagierten. Nun sagte Musk „Adieu“ zum Vogel und ändert das Logo von Twitter … aber eben nicht nur das. Denn weitere monumentale Änderungen könnten bei nach der Umbenennung von Twitter auf X folgen.

Von Twitter zu X: Sterben die Tweets aus? Hat es sich ausgezwitschert?

Im Jahr 2016 hat Snapchat „Chat“ aus seinem Firmennamen gestrichen, den Namen der App jedoch unverändert beibehalten. Als Facebook im Jahr 2021 den Namen seiner Muttergesellschaft in Meta änderte, ließ es auch den Namen seines Flaggschiff-Social-Networks unverändert.

Die Umbenennung von Twitter zu X durch Musk löste bei den Twitter-Fans Kopfzerbrechen aus, da sie sich das ikonische blau-weiße Vogel-Logo des Unternehmens zu eigen machten und bei der Diskussion über die Plattform ein an vogelbezogenes Lexikon nutzten. Ein Tweet verwies auf einen Beitrag; „Twittern“ war ein Verb für „Posten“, und das Teilen des Beitrags einer anderen Person wurde als „Retweeten“ bezeichnet. Aber hat es sich ausgezwitschert?

Einige Leute haben sich gefragt, ob der Name X bleiben wird, insbesondere angesichts der Tatsache, dass das Wort Tweets immer noch auf der Website erscheint. Auch der Home-Button der App hat immer noch die Form eines Vogelhauses und die Website des Unternehmens bleibt – zumindest vorerst – Twitter.com.

Twitter heißt in Zukunft definitiv X: Gehen der Name und das Logo bald in den Ruhestand?

Ist der Twitter-Name also im Ruhestand? Und nennen wir einen Tweet jetzt „xeet“ oder „xcerpt“? Wie heißt Twitter jetzt wirklich? An alle eingefleischten Twitter-Fans, es heißt X. Denn auch X ließ verlauten, dass seine App in Zukunft definitiv X und keineswegs mehr Twitter heißen werde.

Der Twitter-Vogel ist Geschichte. Diese Tatsache hat der WWF zum Anlass genommen, um mit einem cleveren Tweet auf das Artensterben aufmerksam zu machen. © Piero Nigro/IMAGO

In einem Marketingtext erklärte das Unternehmen, welches Elon Musk für 44 Milliarden Dollar gekauft hat: „Die X-App ist das vertrauenswürdige digitale zu Hause für alle.“ Die App hat auch den neuen Slogan „Blaze your Glory!“ im Gegensatz zu den früher gängigen (Zu den früheren Slogans von Twitter gehörten „Let’s talk” und „It’s what’s happening.“

Aus Twitter wird X: Wie sollen Medien Social-Media-Plattform nennen?

Die Associated Press hat auch ihr Stylebook, das viele als Goldstandard betrachten, aktualisiert, um der Namensänderung Rechnung zu tragen. Es wurde vorgeschlagen, dass Medien das Unternehmen und seine Social-Media-Plattform „X, früher bekannt als Twitter“ nennen.



Musk hatte schon seit einiger Zeit den Grundstein für die Namensänderung gelegt. Als er letztes Jahr Twitter kaufte, gründete er für die Transaktion eine neue Muttergesellschaft, X Corp. Mit anderen Worten: Die Leute verwenden jetzt X, eine App von X Corp.

Von Twitter zu X: Musk löscht alle alten Spuren des Unternehmens und dessen Vogel

Der Milliardär und Gründer von Tesla bereinigt die Marke Twitter langsam digital und physisch. Während Twitter.com Benutzer immer noch zur bekannten Startseite des Dienstes weiterleitet, tut dies auch X.com, was darauf hindeutet, dass sich die Website bald ändern könnte. Denn auch Vogel-Branding, das die Website und die App schmückte, wurde unlängst entfernt.

Ein weiteres Indiz, was für den Umzug von Twitter auf X spricht: Musk errichtete letzte Woche außerdem kurzzeitig ein leuchtendes X-Schild, das Nachbarn den Schlaf raubt, auf dem Hauptsitz des Unternehmens in San Francisco. (Es wurde diese Woche nach einem Genehmigungsstreit entfernt.) Und er ersetzte die Vogel-Themennamen der Konferenzräume und entfernte in den Büros sowie rund um das Gebäude die altbekannten Logos.

Von Twitter zu X: Wie nennen wir Tweets?

Bei der Umbenennung von Twitter zu X änderte sich vieles bis alles. Denn einer der Markenkerne, der Tweet, verschwand plötzlich. Denn Tweets heißen jetzt Posts (Beiträge). Im selben App-Update, das das Vogellogo entsorgte, tauschte das Unternehmen ebenfalls seinen klassischen blauen „Tweet“-Button gegen einen mit der Aufschrift „Post“ aus.



Einige Benutzer haben andere Namen für Beiträge vorgeschlagen. Ein Vorschlag war „xeets“ (ausgesprochen zeets), ein X-Wortspiel, das sich an die alten Tweets anlehnt. Andere schlugen „xcerpts“ (ein Wortspiel mit „Excerpts“) vor. Zumindest bisher scheint keiner dieser Begriffe großen Anklang in der Community gefunden zu haben.

Von Twitter zu X: Verschwinden neben Tweets auch noch andere Namen?

Einige der andere, vertrauliche Namen der App können sich ebenfalls ändern. Retweets werden wahrscheinlich zu Reposts, während Zitat-Tweets – die sich auf Retweets beziehen, den ein eigener Kommentar hinzugefügt wird – einfach zu Kommentaren oder Zitat-Beiträgen umgewandelt werden könnten.

Twitter heißt X: Viele Nutzer bestehen weiter auf die alte Vogel-Terminologie

Die Aufgabe für Musk besteht darin, genau diese Beziehung der Nutzer zur Marke X aufzubauen. Dabei setzt der Milliardär, der sich durch die Social-Media-Plattform Threads von Facebook großer Konkurrenz ausgesetzt sieht, wohl vielmehr auf die neue und jüngere Generation, schneller zu adaptieren und die neuen Verhältnisse zu akzeptieren. Akzeptanz, die einigen Usern bisher abgeht. Sie bestehen weiterhin darauf, dass sie an der alten Terminologie festhalten.



„Viele Leute sind verwirrt darüber, was sie tun sollen, nachdem Twitter offiziell in X umbenannt wurde, und ich dachte, ich schreibe einen hilfreichen Leitfaden für diejenigen unter Ihnen, die mit Veränderungen zu kämpfen haben“, schrieb kürzlich ein Nutzer. „Du nennst es ständig Twitter und tust so, als würdest du es nicht sehen!“ Denn hin oder her, es hilft wohl nichts, die Augen vor der Realität zu verschließen. Denn diese Realität heißt: X und nicht Twitter, ob man nun will oder nicht.