Twitter will Konten löschen, die lange nicht genutzt wurden

Twitter-Logo © Political-Moments/IMAGO

Laut Elon Musk plant Twitter die Löschung von Konten, die längere Zeit nicht genutzt wurden.

San Francisco in den USA - „Wir werden Konten löschen, die mehrere Jahre nicht aktiv waren, daher werden sie wahrscheinlich einen Rückgang der Follower-Zahl feststellen“, erklärte Musk am Montag in seinem Kurzbotschaftendienst.

Musk hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar (heute rund 40 Milliarden Euro) übernommen. Im Zuge eines chaotischen Umbaus der Plattform entließ der Unternehmer das Twitter-Spitzenmanagement und mehr als zwei Drittel der 7500 Mitarbeiter. Zudem ließ er den blauen Verifizierungshaken von Konten zahlreicher Nutzer entfernen, die kein Bezahlabo haben.



Ende April erhielten einige Medien, Prominente und andere wichtige Twitter-Konten den blauen Haken überraschend zurück, ohne sich für die kostenpflichtige Version angemeldet zu haben. Musk schrieb dazu, er übernehme persönlich die Kosten für einige Abonnenten.

Die von Musk veranlassten Maßnahmen schreckten Nutzer und Anzeigenkunden ab. Marktbeobachtern zufolge sind die Einnahmen von Twitter zurückgegangen, weil Anzeigenkunden die Plattform meiden. ck/