Uber: Umsatz erholt sich nach Corona-Einbruch wieder

Uber sieht nach einem Umsatzsprung zu Jahresbeginn positiv in die Zukunft.

San Francisco - Taxi-Konkurrent Uber hat nach einem Umsatzsprung zu Jahresbeginn einen zuversichtlichen Geschäftsausblick abgegeben. Im ersten Quartal legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 136 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar (6,6 Mrd Euro) zu, wie Uber am Mittwoch in San Francisco mitteilte. Das Hauptgeschäft mit Fahrdienstvermittlungen erholte sich weiter vom Einbruch in der Corona-Krise, während die Nachfrage nach den Liefer-Services um den Essensbringdienst Uber Eats hoch blieb.

Wertberichtigungen auf Investments wie Ubers Beteiligung am chinesischen Rivalen Didi rissen die Bilanz unterm Strich dennoch mit enormen 5,9 Milliarden Dollar ins Minus. Beim bereinigten Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gab es jedoch einen Gewinn von 168 Millionen Dollar nach tiefroten Zahlen vor einem Jahr. Für das laufende Quartal stellte Uber ein Ergebnis zwischen 240 Millionen und 270 Millionen Dollar in Aussicht. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.

Trotzdem reagierten Anleger verhalten und ließen Ubers Aktien im vorbörslichen US-Handel zunächst weiter sinken. Der Kurs war bereits unter Druck geraten, nachdem der US-Konkurrent Lyft am Vorabend eine überraschend schwache Quartalsprognose abgegeben hatte. Beide Unternehmen sind angesichts des engen US-Arbeitsmarkts und hoher Benzinpreise mit steigenden Kosten und Ausgaben konfrontiert, um ausreichend Fahrer anzuwerben. Uber hatte eigentlich erst nach Börsenschluss Zahlen vorlegen wollen, zog sie dann jedoch vor. (dpa)