Über 46 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen Clouds

Angestellte am Computer im Büro (Symbolbild) © Ziga Plahutar/Imago

Die Nutzung von Clouds wird laut einer Umfrage bereits von vielen deutschen Unternehmen praktiziert.

München in Deutschland - 46,5 Prozent nutzten derzeit bereits Cloud-Dienste, um Speicherplatz oder Rechenleistung über das Internet zu nutzen, teilte das Ifo-Institut am Mittwoch in München. Gut elf Prozent planten der Umfrage zufolge, die Technologie in Zukunft einzusetzen, rund 18 Prozent diskutieren noch über deren Einführung.

Der Dienstleistungssektor sei dabei „Vorreiter“, fuhr das Institut fort: Fast die Hälfte aller Unternehmen in diesem Bereich (49 Prozent) nutzten bereits Cloud-Dienste in der IT. Aber auch das verarbeitende Gewerbe greife häufig auf Cloud-Computing zurück. Die Technologie sei indes „immer noch überwiegend bei Großunternehmen im Einsatz“. Allerdings habe die Umfrage ergeben, dass sich der Anteil bei kleinen und mittleren Unternehmen „auf immerhin 38,7 Prozent“ belaufe.



Beim Cloud-Computing werden Server, Speicher, Datenbanken, Netzwerke oder Software über das Internet zur Verfügung gestellt. Unternehmen zahlen oftmals nur für Anwendungen, die sie auch tatsächlich brauchen. Das kann die Betriebskosten senken. Die Technologie wird eingesetzt, „um Geschäftsabläufe zu optimieren“, erklärte das Ifo.



Die Frage zur Einstellung zu Cloud-Computing wurde im Zuge der Ifo-Konjunkturumfragen erhoben. Diese wiederum basieren auf rund 9000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels und des Bauhauptgewerbes. mb/hcy