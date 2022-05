Über Hälfte der Jugendlichen in Sorge um Ausbildungschancen

37 Prozent der Schüler befürchten, dass es nicht genügend Ausbildungsplätze gibt (Symbolbild) © IMAGO / Shotshop

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland macht sich Sorgen, keinen passenden Ausbildungsplatz zu bekommen.

Gütersloh in Deutschland - Insgesamt 54 Prozent der 14- bis 20-Jährigen gehen davon aus, dass sich die Ausbildungschancen wegen Corona verschlechterten, wie eine am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichte Befragung der Bertelsmann-Stiftung zeigt. Junge Leute mit niedriger Schulbildung sind besonders pessimistisch.

Während mit 48 Prozent knapp die Hälfte der 1666 befragten Jugendlichen meint, es gebe genügend Ausbildungsplätze, sind 37 Prozent gegenteiliger Auffassung. Je nach Schulbildung gehen die Einschätzungen darüber auseinander.



Von den Jugendlichen mit niedriger Schulbildung hat mit 49 Prozent sogar fast jede oder jeder Zweite den Eindruck, dass die Zahl der Ausbildungsplätze nicht reicht. Tatsächlich bleiben laut Statistik mehr als ein Drittel derjenigen mit Hauptschulabschluss zwischen 20 und 34 Jahren ohne Ausbildung - obwohl viele Ausbildungsstellen unbesetzt sind.



Ungeachtet der Einschätzungen zu den Chancen liegt die Ausbildung bei den Befragten hoch im Kurs: 80 Prozent der Schüler und Schülerinnen mit niedriger und 78 Prozent derjenigen mit mittlerer Schulbildung möchten auf jeden Fall eine Ausbildung machen.



Ein weiteres Fünftel ist noch unentschieden. Unter den Schülern und Schülerinnen mit hoher Schulbildung streben lediglich 16 Prozent eine Ausbildung an, dafür ist die Zahl der Unentschiedenen mit 43 Prozent unter ihnen sehr hoch.



Bei jungen Leuten mit hoher Schulbildung gewinnt das Studium wegen der Coronapandemie offenbar zusätzlich an Attraktivität. Mit 36 Prozent findet mehr als ein Drittel der angehenden Abiturienten, dass ein Studium aufgrund der Pandemie im Vergleich zur Ausbildung interessanter wurde.

Ein Grund dafür sind der Studie zufolge auch eingeschränkte Möglichkeiten für Praktika und die sonstige Berufsorientierung in Coronazeiten. Das Institut iconkids & youth nahm die Befragung vom 28. Januar bis zum 6. März vor. hex/cfm