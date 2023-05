Über hundert Waldbrände: Kanadas Provinz Alberta erklärt Ausnahmezustand

Hubschrauber mit Löschwasser in Alberta (Symbolbild) © Robert B McGouey / IMAGO

Die Provinz Alberta in Kanada hat aufgrund von zahlreichen Waldbränden den Ausnahmezustand erklärt.

Edmonton in Kanada - Das kündigte die Regierungschefin der Provinz, Danielle Smith, nach einer Krisensitzung an. Rund 25.000 Menschen flohen bereits vor den Waldbränden, tausende weitere Menschen wurden aufgerufen, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Angefacht von starken Winden stieg die Zahl der Feuer in der Provinz auf 110.

„Wir haben den Ausnahmezustand für die Provinz erklärt, um Sicherheit, Gesundheit und Wohlergehen“ der Bewohner zu schützen, sagte Smith. Die Verhängung des Ausnahmezustands gebe der Regierung mehr Möglichkeiten, um auf Extremsituationen zu reagieren, darunter die Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen und die Freigabe von Notgeldern.



Bei einer vorherigen Pressekonferenz hatte Smith gesagt, nach dem „heißen, trockenen Frühling und mit so viel Holz reichen ein paar Funken, um wirklich furchterregende Brände auszulösen“.



Ihren Angaben zufolge brannten bislang 122.000 Hektar Fläche ab. Mehr als 20 Gemeinden wurden evakuiert.



Fast in der gesamten Provinz Alberta, einem Großteil der benachbarten Provinz Saskatchewan sowie einem großen Gebiet der Nordwest-Territorien herrscht extreme Waldbrandgefahr, wie eine Landkarte der kanadischen Zentralregierung zeigte. Katastrophenschutzminister Bill Blair erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, die Regierung in Ottawa stehe bereit, um bei Bedarf Bundeshilfe zu leisten.



Zu den evakuierten Städten gehörte Drayton Valley mit 7000 Einwohnern, rund 140 Kilometer westlich von Albertas Hauptstadt Edmonton. Dort bekämpfte die Feuerwehr einen außer Kontrolle geratenen Brand.



Rund 550 Kilometer nördlich der Provinzhauptstadt zerstörte ein großer Brand 20 Häuser, ein Warenhaus und eine Polizeiwache in der Ortschaft Fox Lake. Bewohner wurden per Boot und Hubschrauber in Sicherheit gebracht.



Die mehr als 8000 Bewohner der Stadt Edson wurden ebenfalls aufgefordert, sich „umgehend“ in Sicherheit zu bringen.



Alberta ist eine der wichtigsten ölproduzierenden Regionen der Welt. Die Frackingunternehmen beobachteten die Lage genau, bislang meldeten sie keine Unterbrechung der Produktion. 2016 war wegen Waldbränden die Produktion in den Ölsandgebieten unterbrochen worden.



Seit einigen Jahren wird der Westen Kanadas immer wieder von extremen Wetterereignissen heimgesucht, die sich durch den Klimawandel in Intensität und Häufigkeit verstärken. ck/ma