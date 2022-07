Überhitzung der Wohnung grundsätzlich kein Mietmangel

Ein Sonnenschirm auf dem Balkon reicht nicht immer, um die Wohnung im Sommer kühl zu halten. © IMAGO/T.Seeliger

Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle - vor allem Bewohner von Dachgeschosswohnungen dürften unter den Temperaturen leiden.

Berlin in Deutschland - In weiten Teilen Deutschlands herrscht eine Hitzewelle. Auch Mieterinnen und Mietern kann das zu schaffen machen. Allerdings ist selbst eine überhitzte Dachgeschosswohnung in der Regel kein Mietmangel, wie der Deutsche Mieterbund aus aktuellem Anlass betont. Welche Rechte und Pflichten in Wohnungen greifen:

Hitze ist grundsätzlich kein Mangel. Es gibt keine generellen gesetzlichen Regelungen über Temperaturhöchstgrenzen in Wohnräumen, auf die Mieterinnen und Mieter sich berufen könnten. Denkbar wären höchsten individuelle vertragliche Vereinbarungen, die in bestimmten Konstellationen greifen. Ansonsten gilt, dass Hitze per se kein Mietmangel ist. Laut Mieterbund kann daher nur in Einzelfällen geprüft werden, ob die Bedingungen derart extrem sind, dass eine vertragsgemäße Nutzung der Räume nicht mehr möglich ist oder eventuell ein baulicher Mangel am Haus vorliegt.

Pauschale Aussagen auch in Extremfällen schwierig

Tagelange Wohnungstemperaturen um 30 Grad auch bei zumutbaren Gegenmaßnahmen können laut Verband durchaus Hinweise auf einen nicht ordnungsgemäßen Zustand sein. Dann käme gegebenenfalls auch eine Mietminderung in Frage. Aber wie gesagt: Entscheidend ist stets immer nur der ganz konkrete Einzelfall.



Demnach kamen Amtsgerichte bei stark aufgeheizten Dachgeschosswohnungen schon zu unterschiedlichen Einschätzungen. In einem Fall aus Hamburg, in dem es um eine hochpreisige und gut ausgestattete Neubauwohnung ging, sah ein Gericht eine Mietminderung von 20 Prozent als gerechtfertigt an. In einem anderen Fall aus Leipzig hingegen kam das Gericht laut Mieterbund zu der Auffassung, dass der Mieter bei der Anmietung seiner Wohnung mit einem Temperaturanstieg rechnen musste und sommerliche Innentemperaturen von 30 Grad hinzunehmen habe.

Kein Anspruch auf bestimmte SchutzmaßnahmenAuch Hitzeschutzmaßnahmen können Mieterinnen und Mieter von Vermietern nur dann verlangen, wenn es sich tatsächlich um einen Mangel handelt. Selbst in diesen Fällen entscheidet jedoch der Eigentümer, welche Gegenmittel er für geeignet hält. Den Einbau einer Klimaanlage können Nutzerinnen oder Nutzer etwa nicht verlangen, sofern es ihr Vermieter nur bei Rollos belassen möchte.



Auf eigene Faust dürfen Mieterinnen und Mieter übrigens nur Veränderungen vornehmen, die nicht in die Gebäudesubstanz eingreifen. Schon das Anbringen von Außenjalousien, Markisen oder Sonnensegel an der Fassade stellt einen solchen Eingriff dar und sollte vorab genehmigt werden. Gegebenenfalls müssen solche Anbauten beim Auszug auch wieder abgebaut werden. Unproblematisch sind dagegen Klemmjalousien oder Schutzfolien, die Fensterrahmen nicht beschädigen. bro/pw