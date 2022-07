Ukraine: Bis April mehr Sojabohnen und Sonnenblumenöl nach Deutschland exportiert

Sojabohnen (Symbolbild) © Dirceu Portugal / IMAGO

Auch nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs noch große Mengen Sojabohnen und Sonnenblumenöl nach Deutschland exportiert.

Kiew in der Ukraine - In den ersten vier Monaten des Jahres erhielt Deutschland direkt aus der Ukraine mit fast 52.000 Tonnen fast die dreifache Menge gentechnikfreier Sojabohnen wie im Vorjahreszeitraum, wie der Verband Ufop am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilte. Die Ausfuhr von Sonnenblumenöl nahm um 17 Prozent auf rund 43.300 Tonnen zu.

Der Export von Raps dagegen brach ein, wie die Union zur Förderung von Proteinpflanzen (Ufop) weiter mitteilte - die Menge ging von Januar bis April um 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 56.600 Tonnen zurück. Allerdings lag der Importanteil der Ukraine an der deutschen Rapsverarbeitung in den vergangenen Jahren bei vergleichsweise niedrigen zehn Prozent, merkte der Ufop an. Die Mais-Lieferungen nach Deutschland gingen um 46 Prozent zurück.



Bei der in Kürze anstehenden Ernte sind nach Einschätzung der Ufop erhebliche Einbußen möglich. Vielerorts seien die Pflanzen nicht termingerecht beziehungsweise ausreichend gedüngt worden, regional mangele es an Dieselkraftstoff und an Lagerraum. ilo/cne