Ukraine: Getreideernte fällt voraussichtlich 40 Prozent geringer aus

Teilen

Landkarte von der Ukraine und Weizen (Symbolbild) © IMAGO/Sascha Steinach

Der russische Angriffskrieg wird die Getreideernte in der Ukraine in dieser Saison vermutlich 40 Prozent geringer ausfallen lassen.

Kiew in der Ukraine - Diese Einschätzung gab die Getreidevereinigung der Ukraine, die Produzenten und Exporteure vereint, am Mittwoch für die laufende Saison 2022/2023 heraus. Demnach dürfte zudem der Getreideexport um 50 Prozent einbrechen.

Insgesamt rechnet die Branche mit einer Ernte von 19,2 Millionen Tonnen Getreide, in der vorherigen Saison waren es rund 33 Millionen Tonnen. Gleichwohl werde das Land trotz blockierter Lieferwege, besetzter Gebiete und verminter Felder mit Getreide versorgt und auch in der Lage sein, einen Teil zu exportieren, fuhr die Vereinigung fort. Die Exporte könnten sich in dieser Saison allerdings auf nur zehn Millionen Tonnen belaufen - nach 20 Millionen Tonnen in der vergangenen Saison.



Die Ukraine und Russland gehören zu den weltweit wichtigsten Getreideproduzenten. Der Export aus beiden Ländern ist wegen der Kämpfe in der Ukraine und der westlichen Sanktionen gegen Russland eingebrochen. Dadurch erhöht sich die Gefahr von Unterversorgung und Hunger weltweit.

In ukrainischen Häfen liegen derzeit dutzende Container-Schiffe fest, die vom russischen Militär blockiert werden. Damit können die Exporte von Weizen, Sonnenblumenöl, Dünger und anderen Gütern nicht wie gewohnt abgewickelt werden. Der Schiffsverkehr im Schwarzen Meer wird zudem durch Minen gefährdet, die sowohl russische als auch ukrainischen Einheiten gelegt haben. hcy/cp

Berlin will auch Mehrfachraketenwerfer aus Bundeswehr-Bestand an Ukraine liefern



Deutschland will auch vier Mehrfachraketenwerfer an die Ukraine liefern, um diese im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Die Raketenwerfer vom Typ Mars II sollten aus Bundeswehr-Beständen kommen und möglichst bis Ende Juni bereitgestellt werden, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen. Die USA sollen demnach die Ausbildung an dem Waffensystem übernehmen.



Die USA wollen ihrerseits nach anfänglichem Zögern Mehrfachraketenwerfer des Typs Himars an die Ukraine liefern. US-Präsident Joe Biden forderte Kiew aber auf, diese Waffen nicht für Angriffe auf russisches Gebiet einzusetzen. Der Kreml verurteilte die Ankündigung der US-Waffenlieferung umgehend.



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte im Bundestag am Mittwoch zunächst die Lieferung des modernen Luftverteidigungssystems Iris-T-SLM des Rüstungskonzerns Diehl sowie eines Ortungsradars angekündigt. Er ging in seiner Rede auch auf die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern durch die USA ein und verwies auf laufende Gespräche mit Washington. Über konkrete deutsche Lieferungen sprach er dabei noch nicht, verwies aber darauf, dass Deutschland im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag leisten werde. mt/cp