Ukraine-Konflikt: Afrikanische Staaten besorgt um Sicherheit ihrer Bürger

Ukraine-Konflikt: Afrikanische Staaten besorgt um Sicherheit ihrer Bürger © IMAGO / Kyodo News

Russlands Krieg gegen die Ukraine treibt auch viele afrikanische Staaten um, deren Bürger sich aktuell in dem Land befinden.

Accra - «Ghanas Regierung ist zutiefst besorgt um die Sicherheit von mehr als tausend unserer Studenten und anderer Ghanaer in der Ukraine», heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des westafrikanischen Staates. Auch Bürger aus Nigeria oder Südafrika - darunter viele Medizin-Studentinnen und Studenten - befinden sich noch in dem osteuropäischen Land. Einige von ihnen berichteten den Medien in ihren Heimatländern über bereits einsetzende Nahrungsmittelengpässe. Die Afrikanische Union (AU) hatte am Vortag einen unverzüglichen Waffenstillstand und die Aufnahme diplomatischer Gespräche zwischen beiden Parteien gefordert. Russland und potenziell weitere Beteiligte müssten das internationale Völkerrecht wie auch das Territorialgebiet und die Souveränität der Ukraine respektieren. (dpa)