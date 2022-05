EU vor Embargo auf russisches Öl: Müssen Verbraucher bald tiefer in die Tasche greifen?

Von: Markus Hofstetter

Lange war die Bundesregierung gegen ein EU-Importstoff für russisches Öl. Nun hat sich der Wind gedreht, in Brüssel wird ein Embargo vorbereitet. Welche Folgen hat das für Deutschland?

München - Es ist ein weitere Kehrtwende Deutschlands im Verlauf des Ukraine-Konflikts. Nachdem die Bundesregierung nach langem Zögern der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zugestimmt hat, unterstützt sie nach anfänglicher Zurückhaltung auch ein europäisches Öl-Importstopp gegen Russland.

So hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bekräftigt, dass Deutschland ein Öl-Embargo gegen Russland befürwortet. Man sei jetzt darauf „vorbereitet“, auch mehrere Jahre ohne russisches Öl auszukommen, sagte die Grünen-Politikerin in der ARD. Hintergrund seien neue Lieferverträge. Vor einigen Wochen noch hätte man einen sofortigen Lieferstopp nicht durchstehen können, so Baerbock weiter. Ihre Aussage wird gestützt durch den „Zweiten Fortschrittsbericht Energiesicherheit“. Daraus geht hervor, dass seit Beginn der Ukraine-Krieges der Anteil russischen Öls am deutschen Ölverbrauch von 35 auf 12 Prozent gesunken ist.

EU-Sanktionen gegen Russland: Wann könnte das Öl-Embargo beschlossen werden?

Damit scheint der europäische Importstopp für russisches Öl auf dem besten Weg zu sein. Wie am Sonntag aus Diplomatenkreisen verlautete, bereitet die EU-Kommission derzeit ein weiteres Sanktionspaket, das inzwischen sechste, gegen Russland vor. Darin ist wohl auch ein Einfuhrverbot für russisches Öl vorsehen. Der neue Sanktionstext könnte am Mittwoch den Mitgliedstaaten vorgelegt werden.

Doch der Beschluss eine Öl-Embargos ist nicht ganz in trockenen Tüchern. Innerhalb der EU gibt es nach Darstellung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch keine Einigung über ein Öl-Embargo gegen Russland. Die Energieminister der Mitgliedsstaaten kommen an diesem Montag (2. Mai) in Brüssel zusammen, um über das Thema zu beraten.

Als potenzieller Blockierer eines nötigen einstimmigen Sanktionsbeschlusses gilt nach dem Einlenken Berlins vor allem Ungarn, das in hohem Maße von russischem Öl abhängig ist. Regierungschef Viktor Orban, dem eine große Nähe zum Kreml nachgesagt wird, hatte nach seiner Wiederwahl Anfang April ein Veto gegen jede Form von Energieembargo angekündigt. Widerstand zu erwarten ist jedoch auch von Österreich und der Slowakei, die selbst abhängig von russischem Öl sind, sowie Spanien, Italien und Griechenland, die einen weiteren Anstieg der Energiepreise fürchten.

EU-Öl-Embargo gegen Russland: Wie will man skeptische Mitgliedsstaaten überzeugen?

Da noch viele EU-Staaten Bedenken gegen ein Embargo für russische Öl haben, könnten Übergangsfristen beschlossen werden. Ein Vorschlag könnte nach Informationen der dpa lauten, die Einfuhr russischen Öls noch bis Herbst oder sogar bis in den Winter zuzulassen. So soll den EU-Mitgliedstaaten Zeit gegeben werden, ihre Bezugsquellen für Öl zu diversifizieren.

Als denkbare Alternative zum Importverbot gelten Preisobergrenzen der EU für Öl aus Russland. Das Ziel ist es, dessen Einkünfte zu kappen. Ob Russland darauf eingehen würde, ist eine andere Sache. Dafür könnte sprechen, dass Russland rund zwei Drittel seines Öls in die EU exportiert, einen Ersatz dafür zu finden dürfte nicht einfach werden. Nach Schätzung der Denkfabrik Bruegel wurde in die EU zuletzt täglich russisches Öl im Wert von etwa 450 Millionen Euro importiert.

EU-Öl-Embargo gegen Russland: Welche Probleme könnte es in Deutschland geben?

In Deutschland gibt es eine große Hürde für das Öl-Embargo: die Raffinerie in Schwedt, die vom russischen Staatskonzern Rosneft betrieben wird. Sie versorgt große Teile Ostdeutschlands. Russisch Öl kam bisher zu etwa ein Drittel per Schiff nach Westdeutschland und zwei Drittel über die Druschba-Pipeline in die Raffinerien in Leuna in Sachsen-Anhalt und Schwedt in Brandenburg.

Die Bezieher im Westen haben sich laut Habeck bereits neue Lieferanten gesucht. Der Leuna-Betreiber Totalenergies will russisches Öl bis zum Jahresende ersetzen, nötigenfalls auch schneller. Der verbliebene Anteil russischen Öls von zwölf Prozent entfällt auf Schwedt.

Aus rein technischer Sicht wäre eine „alternative Versorgung der Schwedt Raffinerie über den Hafen Rostock und Danzig möglich“, heißt es im Energiesicherheitsbericht. Doch ob Rosneft dem überhaupt zustimmen würde, bleibt dahingestellt. Die Bundesregierung erwägt deshalb als letztes Mittel eine Enteignung. Grundlage soll eine Novelle des Energiesicherungsgesetzes sein, die bis Mitte Mai beschlossen sein könnte.

Öl-Embargo der EU gegen Russland: Müssen deutsche Verbraucher noch tiefer in die Tasche greifen?

Habeck sagte, auch an Deutschland würde ein Öl-Embargo nicht spurlos vorbeigehen. Es werde hohe Preissprünge geben. Die Umstellung könne auch zeitliche Ausfälle bedeuten, sagte Habeck unter Verweis auf die Raffinerie in Schwedt. Aber ein Embargo bedeute nicht mehr, dass Deutschland in eine „Ölkrise“ rutsche.

Ein Grund für den Preissprung ist, dass der Ersatz für russisches Rohöl teurer ist. Denn der Rohstoff aus Russland ist laut dem Ökonomen Jens Südekum von der Universität Düsseldorf mangels Nachfrage seit Kriegsbeginn deutlich billiger als Öl aus anderen Quellen, das nun viele haben wollen. Da vor allem Ostdeutschland bisher am russischen Öl hängt, müssen dort große Mengen zu höheren Preisen ersetzt werden. Das dürfte Verbraucher der Region treffen. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern fahren bisher neun von zehn Autos mit Kraftstoff aus Schwedt. Leuna beliefert rund 1300 Tankstellen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen.

Hinzu kommt, dass Raffinerien im Westen zur Versorgung Ostdeutschlands beitragen müssten, wie Energieexperte Steffen Bukold in einer Studie für Greenpeace schreibt. Das hieße Transporte von Sprit oder Heizöl mit Lastern oder Zügen, die mit mehr Aufwand und höheren Kosten verbunden wären.

EU-Öl-Embargo gegen Russland: Was bedeutet das für ärmere Länder?

Ein abrupter Öl-Importstopp könnte nach Einschätzung von Ökonomen die Preise auf dem Weltmarkt vorübergehend drastisch antreiben, wovon vor allem die ärmeren Ländern betroffen sein werden. Die Inflationsrate soll in diesem Jahr laut dem IWF in den Industriestaaten 5,7 Prozent betragen, in Schwellen- und Entwicklungsländern sogar 8,7 Prozent.

Ein wichtiger Treiber der Teuerungsrate sind die Rohstoffpreise, wozu neben Öl, Gas und Metallen auch Weizen und Mais zählen. Der Anstieg der Benzin- und Lebensmittelpreise werde weltweit vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen treffen, machte der IWF klar. Die Preissteigerungen „könnten auch die Wahrscheinlichkeit sozialer Unruhen in ärmeren Ländern deutlich erhöhen“, hieß es weiter. Hilfsorganisationen warnen, dass vor allem Länder im Nahen Osten und in Afrika stark betroffen sein könnten. Es wird bereits mehr Hunger in diesen Regionen der Welt befürchtet.

EU-Öl-Embargo gegen Russland: Wie reagiert Kremlchef Wladimir Putin?

Wladimir Putin hat angesichts eines möglichen Verzichts in der EU auf russisches Öl und Gas neue Prioritäten beim Ausbau des Energiesektors und beim Export gefordert. Der Kremlchef schlug den Bau neuer Öl- und Gaspipelines von den Lagerstätten West- und Ostsibiriens vor sowie den Ausbau von Ölterminals in der Arktis und im Fernen Osten Russlands. Als künftige Exportziele für russische Energieträger nannte er Afrika, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum.

Der Export des Öl per Schiff ist ein schwieriges Unterfangen. So haben sich Hafenarbeiter in Amsterdam schlicht geweigert, einen Tanker aus Russland abzufertigen. Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins Capital fahren Dutzende Öltanker mit russischer Fracht ohne klares Ziel über die Weltmeere. Demnach wurde in Schottland ein Tanker der Reederei Sovcomflot abgewiesen, die für Kunden wie Lukoil und Gazprom Rohöl und Flüssiggas transportiert. Der Besitzer, die staatliche SCF Gruppe, steht auf der schwarzen Liste Washingtons mit Unternehmen und Banken, denen Handelsfinanzierungen untersagt sind. Vor dem Hintergrund des Sanktionsrisikos durch die USA müssen die Abnehmer vorsichtig sein.