Russische Zentralbank senkt überraschend Leitzins

Der russische Rubel: Die russische Zentralbank senkt überraschend den Leitzins und nennt als Grund eine Besserung der Wirtschaftskrise. © Sven Hoppe/dpa

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und den Sanktionen des Westens hatte Russlands Zentralbank den Leitzins verdoppelt. Nun sehen die Währungshüter das Schlimmste überstanden.

Moskau - Die russische Zentralbank hat eine Absenkung des Leitzinses angekündigt. Der zentrale Zinssatz werde ab kommendem Montag um 300 Basispunkte auf 17 Prozent gesenkt, teilte die Zentralbank am Freitag mit. Nach Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine* hatte sie den Leitzins auf 20 Prozent verdoppelt.

Zur Begründung für die Absenkung erklärte die Zentralbank am Freitag, die Risiken für die Finanzstabilität seien vorerst nicht mehr gestiegen. Zugleich zeigte sich die Zentralbank offen für eine mögliche weitere Absenkung bei künftigen Treffen. Die nächste Zentralbanksitzung soll am 29. April stattfinden.

Der Rubel hatte nach Beginn des Krieges, in dessen Folge der Westen weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängte, zunächst massiv an Wert verloren, was die bereits hohe Inflation* zusätzlich beschleunigte. In den vergangenen Wochen erholte sich die russische Währung aber wieder.

Ukraine-News: Russische Zentralbank sieht „akuteste Phase der Wirtschaftskrise“ überstanden

Zwar seien die externen Bedingungen für die russische Wirtschaft „immer noch herausfordernd“, erklärte die Zentralbank. Bei Festgeldanlagen sei aber ein „regelmäßiger Geldzufluss“ festzustellen und es gebe eine „merkliche Verlangsamung der aktuellen Preiswachstumsraten, insbesondere aufgrund der Dynamik des Rubel-Wechselkurses“. Zur Stützung der Wirtschaft hatte die Regierung in Moskau zudem den Kauf von Aktien russischer Unternehmen zugesagt sowie Maßnahmen zur Eindämmung von Kapitalflucht eingeführt.

Die Zentralbank scheine „zuversichtlich, dass die akuteste Phase der Wirtschaftskrise nun vorbei ist“, kommentierte Analyst Liam Peach von Capital Economics. Die Kapitalkontrollen und andere Maßnahmen der Bank hätten einen „destabilisierenden“ Bankenansturm verhindert, erklärte er. (dpa, lf) *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA