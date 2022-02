Insider: USA warnen Chipbranche vor Engpässen durch Russland-Konflikt

Die USA haben Insidern zufolge die Chipindustrie vor möglichen Engpässen im Falle einer Eskalation im Konflikt mit Russland gewarnt. (Symbolbild) © Jenny Kane/AP/dpa

Russland könnte bei einer Eskalation des Ukraine-Konflikts Liefersperren verhängen. Das befürchtet laut Insidern die US-Regierung.

Washington - Die USA haben Insidern zufolge die bereits unter Lieferschwierigkeiten leidende Chipindustrie vor möglichen Engpässen im Falle einer Eskalation im Konflikt mit Russland gewarnt*. Russland könne als Vergeltungsmaßnahme Liefersperren für bestimmte Materialien verhängen, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen laut der Nachrichtenagentur Reuters.

USA: Unternehmen auf Störung der Lieferketten vorbereiten

Deswegen solle die Branche versuchen, ihre Lieferketten zu diversifizieren und Alternativen zu suchen. Laut den Marktforschern von Techcet nutzen viele Chipkonzerne Materialien wie Neon, Palladium, Scandium und andere, die in Russland oder der Ukraine gefördert werden. Intel erklärte, keine Auswirkungen auf Neon-Zulieferungen zu erwarten. Das Gas wird für Laser benötigt, die in der Chipherstellung eine Rolle spielen.

Das US-Präsidialamt wollte keine Stellung nehmen. Eine mit den Gesprächen vertraute Person sagte, es gehe darum sicherzustellen, dass Unternehmen auf Störungen der Lieferketten vorbereitet sind. Aktuell stellen sich die USA ungeachtet der diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Ukraine-Krise auf eine Eskalation im Konflikt mit Russland ein. US-Präsident Joe Biden droht mit massiven Ausfuhrbeschränkungen.

Außenminister Blinken: Invasion Russlands könnte jederzeit erfolgen

Außenminister Antony Blinken sagte am Freitag in Melbourne, eine Invasion Russlands könne jederzeit erfolgen, auch noch während der Olympischen Winterspiele in Peking. Russland rüste im Grenzgebiet weiter auf. US-Präsident Joe Biden forderte seine Landsleute auf, die Ukraine zu verlassen.

Auch die Niederlande und Japan appellierten an ihre Staatsbürger auszureisen. Die Gespräche im sogenannten Normandie-Format zur Lösung der Krise gingen in Berlin ohne greifbare Fortschritte zu Ende. Die Runde, in der Deutschland und Frankreich zwischen Russland und der Ukraine vermitteln, soll im März erneut zusammenkommen. (rtr)

