Ukraine-Krieg: „Komplett gekappt“ - Atomruine von Tschernobyl ohne Strom

Von: Thomas Schmidtutz

Atomruine von Tschernobyl: Die Anlage ist im Zuge der Kämpfe in der Ukraine vom Stromnetz abgeschnitten. © Imago

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt auch wirtschaftlich tiefe Spuren. Die Preise für Gas und Sprit steigen auf breiter Front. Der News-Ticker.

Der Ukraine-Konflikt* hat auch wirtschaftlich weitreichende Folgen.

Die Atomruine von Tschernobyl hat aufgrund des russischen Einmarschs keinen Strom

Die Spritpreise steigen seit Tagen kräftig an (siehe Erstmeldung vom 9. März, 13.15 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* und der Lage in der Ukraine* hier

Update vom 9. März, 14.53 Uhr - Nach einer ganzen Reihe westlicher Firmen haben auch die niederländische Brauerei Heineken und der Musikkonzern Universal die Konsequenzen aus dem Angriff Russlands auf die Ukraine gezogen. Die weltweit zweitgrößte Brauerei teilte am Mittwoch mit, Produktion, Werbung und Verkauf seiner Marken in Russland zu beenden. Dies geschehe in Reaktion auf „anhaltende Kriegseskalation“. Vergangene Woche hatte Heineken bereits neue Investitionen sowie Exporte nach Russland gestoppt.

Das Unternehmen sei „schockiert und traurig“ angesichts der Lage in der Ukraine, erklärte Heineken-Chef Dolf van den Brink. Er sprach von einem „unprovozierten und zutiefst ungerechtfertigten“ Angriff. Heineken beschäftigt in Russland 1800 Menschen und ist dort nach eigenen Angaben der drittgrößte Bierproduzent.

Ukraine-Krieg: IfW-Forscher - US-Embargo tut Russland nicht weh

Update vom 9. März, 14.53 Uhr - Das Ölembargo der USA gegen Russland* hat laut Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) nur geringe ökonomische Auswirkungen für Russland. „Der Importstopp von russischem Öl durch die USA mag symbolisch von hoher Bedeutung sein, einen ökonomischen Schaden bei der russischen Wirtschaft verursacht er praktisch nicht“, erklärte der IfW-Handelsforscher Hendrik Mahlkow am Mittwoch. Das Embargo führt demnach langfristig zu Einbußen von 0,2 Prozent der russischen Wirtschaftskraft.

Grund für die geringen Auswirkungen ist, dass die USA nur wenig russisches Öl kaufen. Ändern würde sich die Situation hingegen, sollte sich die EU ebenfalls zu einem Embargo gegen russisches Öl entschließen. Das russische Bruttoinlandsprodukt würde dann laut den IfW-Berechnungen langfristig um 1,2 Prozent sinken.

Update vom 9. März, 13.25 Uhr - Die Atomruine von Tschernobyl ist im Zuge der anhaltenden Kämpfe in der Ukraine* vom Stromnetz abgeschnitten worden. Die Elektrizitätsversorgung der Anlage und ihrer Sicherheitssysteme sei infolge „der militärischen Aktivitäten des russischen Besatzers komplett gekappt“, erklärte am Mittwoch der ukrainische Energiekonzern Ukrenergo zum Status im Akw Tschernobyl. Wegen der fortdauernden russischen Angriffe gebe es auch „keine Möglichkeit“, die Stromversorgung in Tschernobyl heute wiederherzustellen.

Ukraine-Krieg: Akw-Arbeiter auf dem Gelände von Tschernobyl eingeschlossen

Im Akw Tschernobyl war es 1986 zu einem verheerenden Unfall gekommen, bei dem hunderte Menschen starben und radioaktives Material sich über ganz Europa ausbreitete. Die russische Armee hatte das Gelände im Norden der Ukraine am ersten Tag ihres Einmarschs erobert. Mehr als 200 technische Mitarbeiter und Wachleute sind seitdem auf dem Gelände eingeschlossen. Sie arbeiten nun schon knapp zwei Wochen am Stück ohne Ablösung. Normalerweise arbeiten mehr als 2000 Menschen in rotierenden Schichten in dem Sperrgebiet.

Ukraine-Krieg: Spritpreise verzeichnen Rekordanstieg – Diesel über Nacht 12 Cent teurer

Erstmeldung vom 9. März, 13.15 Uhr - Während Russland vor dem Kontrollverlust des Luftraums im Ukraine-Krieg* stehen soll und Kanzler Scholz sich erneut mit einem Appell an Russlands Präsidenten Wladimir Putin* richtet, steigen die Spritpreise in Deutschland in nie gekannter Geschwindigkeit. In nur einer Woche hat sich Diesel um 39,4 Cent verteuert, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags erreichte der Spritpreis-Wahnsinn aufgrund des Ukraine-Kriegs einen neuen Höhepunkt*. Der Kraftstoff kostete 2,150 Euro pro Liter. Super E10 legte auf Wochensicht um 27,6 Cent auf 2,103 Euro zu. Alleine von Montag auf Dienstag hatten Diesel um zwölf und E10 und rund zehn Cent zugelegt.

Und obwohl Russland einen möglichen Ukraine-Kurswechsel* ins Spiel bringt, ist derweil ein Ende beim Spritpreis offenbar noch nicht erreicht: Am Mittwoch zeichnete sich bereits der nächste kräftige Anstieg ab. Zum Mittag lag Diesel elf, Super E10 acht Cent über dem Vergleichszeitpunkt des Vortags. „Die aktuelle Entwicklung am Ölmarkt gibt diesen weiteren Anstieg eigentlich nicht her", hieß es dazu vom ADAC.