Ukraine vor „dramatischer Herausforderung“: Bevölkerungsschwund gefährdet Wiederaufbau

Von: Patricia Huber

Nach dem Krieg steht die Ukraine vor der nächsten Herausforderung: dem Wiederaufbau. Hier könnte es allerdings ein schwerwiegendes Problem geben.

Kiew/Wien – Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Krieg, der seitdem im Land herrscht, wird verheerende Folgen nach sich ziehen. Alleine die Trauer um tausende Soldaten und Zivilisten wird die Bevölkerung noch lange mit sich tragen. Doch selbst bei einem Ende des Kriegs bleiben noch etliche Herausforderungen. Der Wiederaufbau des Landes wird derzeitigen Schätzung zufolge rund 750 Milliarden Dollar kosten. Die Finanzen sind das eine – doch es benötigt auch Arbeitskräfte, um das Land wieder zu wirtschaftlichem Aufschwung zu verhelfen. Und genau hierbei könnte es Probleme geben.

Ukraine-Krieg: „20 Prozent der Flüchtlinge werden nicht zurückkehren“

Eine Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) zeigt, dass der Bevölkerungsrückgang den Wiederaufbau gefährdet. Demnach habe der Krieg die demografische Krise, mit der die Ukraine bereits seit ihrer Unabhängigkeit zu kämpfen hat, drastisch verschärft. Die Folge: ein massiver Arbeitskräftemangel. Der Studienautorin Maryna Tverdostup zufolge wird die Ukraine selbst im Jahr 2040 mit rund 35 Millionen Einwohnern eine 20 Prozent geringere Bevölkerung haben, als es vor dem Krieg der Fall war. Dabei dürfte der Rückgang bei Personen im erwerbsfähigen Alter am stärksten sein.

Eine bedeutende Rolle spielt auch die Demografie unter den Geflohenen. Dabei handelt es sich zu 70 Prozent um Frauen im erwerbs- und gebärfähigen Alter. Hinzu kommt die Flucht etlicher Kinder und Jugendlicher. „Viele von ihnen werden nicht mehr da sein, wenn es darum gehen wird, das kriegszerstörte Land wiederaufzubauen. Wir gehen davon aus, dass mehr als 20 Prozent der Flüchtlinge nicht in die Ukraine zurückkehren werden“, sagt Maryna Tverdostup. Sie geht davon aus, dass selbst im Best-Case-Szenario das Vorkriegsniveau bei der Bevölkerung nicht erreicht wird. Also auch dann nicht, wenn der Krieg noch in diesem Jahr ohne weitere militärische Eskalation endet.

Ukraine droht „dramatische Herausforderung“

„In jedem Fall steht die Ukraine vor einer dramatischen demografischen Herausforderung, ähnlich wie Europa nach dem Zweiten Weltkrieg“, fasst Studienautorin Tverdostup zusammen. Sie empfiehlt der ukrainischen Regierung nach Kriegsende schnell Maßnahmen zu schaffen, um Geflohene zur Rückkehr zu bewegen. So beispielsweise genügend Wohnungen, Arbeitsplätze und auch ein funktionierendes Gesundheits- und Bildungssystem. (ph)