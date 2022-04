Ukraine-News: BMW stoppt Produktion im Werk Regensburg

Teilen

BMW muss seine Produktion im Regensburger Werk vorerst einstellen. © Manfred Segerer/Imago Images

BMW muss die Produktion in Regensburg vorübergehend einstellen. Aufgrund des Ukraine-Krieges fehlen wichtige Teile.

Regensburg - Der Ukraine-Krieg hinterlässt auch in deutschen Unternehmen Spuren. Vor allem in der Autoindustrie trübt sich die Lage weiter ein, denn die Ukraine war ein wichtiger Lieferant für verschiedene Bauteile wie beispielsweise Kabelbäume. Jetzt muss auch der Münchner Autobauer BMW Konsequenzen ziehen und die Produktion anhalten.

BMW: 9000 Mitarbeiter von Produktionsstopp betroffen

Wegen fehlender Teile stoppt der Autobauer die Produktion im Werk Regensburg für mindestens eine Woche. Ein Sprecher sagte, seit Montag ruhe die Arbeit in Presswerk, Lackiererei, Karosseriebau und Montage. Ein Drittel der 9000 Mitarbeiter in Regensburg sei betroffen. Ursache seien Lieferprobleme bei Halbleitern und Bauteilen aus der Ukraine. Normalerweise laufen in Regensburg täglich rund 1000 Autos der Modelle X1, X2 und 1er vom Band. Wie es in der kommenden Woche weitergeht, ist den Angaben nach noch offen.

Auch Volkswagen musste seine Produktion in einem Werk im April vorübergehend einstellen. Grund dafür war auch hier neben dem anhaltenden Chipmangel auf dem Weltmarkt der Krieg in der Ukraine, wie Firmensprecherin Lucia Kovarovic Makayova auf Anfrage mitteilte. „Infolge fehlender Bauteile wird die Fahrzeugproduktion in allen Segmenten vom 4. bis zum 8. April eingestellt“, erklärte sie. (dpa)