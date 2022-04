Chemie-Industrie warnt vor Stopp russischer Gasimporte - „Katastrophale Folgen“

Von: Bettina Menzel

Das Kohleembargo gegen Russland ist beschlossene Sache, nun wird auch ein Gas-Embargo diskutiert. Dies hätte jedoch ernsthafte wirtschaftliche Konsequenzen für Deutschland. Die Arbeitslosigkeit würde steigen, warnt der Verband der Chemie-Industrie

Der Ukraine-Krieg wirkt sich auch auf die deutsche Industrie aus. Aktuell wird über ein EU-Embargo von russischem Gas und Öl diskutiert, doch die Chemische Industrie warnt.

Frankfurt am Main - Nach den Gräueltaten von Butscha im Ukraine-Konflikt beschloss die EU ein Kohleembargo gegen Russland. Schätzungen der Denkfabrik Bruegel zufolge gibt die EU derzeit täglich 15 Millionen Euro für Kohle, etwa 400 Millionen Euro für Gas sowie 450 Millionen Euro für Öl aus Russland aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte daher am Freitag (8. April) ein vollständiges Embargo auf russische Energieträger gefordert. Die deutsche Bundesregierung lehnte dies wegen der Folgen für die Wirtschaft zunächst ab. Auch zahlreiche Experten warnen vor einem Gas-Lieferstopp, nun meldet sich der Verband der Chemischen Industrie zu Wort. Doch auch andere Branchen leiden.

„Gas-Lieferstopp hätte katastrophale Folgen für die Industrie in Deutschland“

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat eindringlich vor einem Stopp der Gasimporte aus Russland gewarnt. „Ein Gas-Lieferstopp hätte katastrophale Folgen für die Industrie in Deutschland und die Menschen in unserem Land“, sagte Verbands-Vizepräsident Werner Baumann der Bild am Sonntag. Produkte der chemischen Industrie seien in fast allen Warengruppen zu finden, von Medikamenten über Lebensmittelverpackungen bis zur Fertigung von Autos oder dem Bau von Häusern.

Deutschland würde mit einem Gas-Stopp deshalb „eine Welle der Arbeitslosigkeit drohen, wie wir sie seit vielen Jahren nicht gesehen haben“, warnte Baumann. In der Industrie drohten zudem irreparable Schäden, weil manche Produktionswerke nicht einfach heruntergefahren werden könnten. Hochöfen in der Stahlindustrie oder Glas-Werke seien darauf ausgelegt, jahrelang ununterbrochen zu produzieren. Bei einem Gas-Lieferstopp könnten die Anlagen unbrauchbar werden. Auch zahlreiche Experten warnten bereits vor einem Gas-Embargo. Es könnte eine sofortige Rezession in Europa auslösen, so die Meinung. „Statt diesen Embargos wäre das Beste, sofort einen Zoll auf diese ganzen Importe von Öl und Gas zu legen“, schlug der Ökonom Simone Tagliapietra von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel als Alternative der Deutschen Presse-Agentur vor.

Auswirkungen der Ukraine-Krise auf deutsche Industrie: Auch Lebensmittelhersteller unter Druck

Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf andere Industriezweige. Beim LKW-Bauer MAN beispielsweise stehen die Bänder still: 3500 Beschäftigte des Lastwagenherstellers sind in Kurzarbeit. Doch auch die Lebensmittelindustrie leidet. Laut dem Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS) hat der Ukraine-Konflikt massive Auswirkungen auf die Teigwarenhersteller in Deutschland. Der Krieg habe die durch die Corona-Pandemie ohnehin schon angespannte Lage nochmals verschärft, teilte Peter Haarbeck, Geschäftsführer des VGMS, der Deutschen Presse-Agentur mit. Betroffen seien die Energieversorgung, Rohstoffbeschaffung, Verpackung und Logistik. Die Unternehmen müssten die gestiegenen Kosten bei ihrer Preisfindung berücksichtigen, andernfalls wäre ihr Fortbestehen nicht möglich, so Haarbeck. Wie hoch die Preiserhöhungen am Ende ausfallen, könne er nicht sagen.

„Da auch wir schon jetzt höhere Preise für unsere hochwertigen Rohstoffe bezahlen müssen, ist eine Preiserhöhung unumgänglich“, teilte beispielsweise eine Sprecherin des schwäbischen Maultaschen- und Spätzleproduzenten Bürger mit. Die weltweiten Lebensmittelpreise haben wegen des Ukraine-Kriegs nach Angaben der UNO den höchsten jemals gemessenen Stand erreicht. Wie die Welternährungsorganisation (FAO) am Freitag mitteilte, stieg der entsprechende Index von Februar bis März dieses Jahres um 12,6 Prozent. Damit erreichte er ein neues Allzeithoch seit Beginn der Messungen im Jahr 1990, nachdem er im Februar schon auf einem Rekordstand war.

Hohe Lebensmittelpreise könnten zu weltweiter Hungersnot führen - Bundesregierung hält Reserven vor

Weizen der Bundesreserve für Getreide lagert lose in einer Halle. Bislang wurden die in den 1960er Jahren eingeführten Reserven noch nie benötigt - noch nicht einmal beim schweren Hochwasser 2002. Die rund 150 Standorte sind bundesweit verteilt und werden streng geheim gehalten, ansonsten würden im Katastrophenfall Plünderungen drohen.

Der Krieg in der Ukraine, so befürchten Experten, könnte wegen der wegfallenden Getreideexporte in zahlreichen Ländern der Welt eine Hungersnot auslösen. Die Bundesregierung in Deutschland sorgt seit Jahrzehnten vor für den Fall, dass Lebensmittel in Deutschland knapp werden könnten. Zum einen können dann bestimmte Waren rationiert sowie Betriebe zur Verarbeitung oder zur Produktion von Lebensmitteln verpflichtet werden - etwa Mühlen und Bäckereien.

Zum anderen hält die Bundesregierung jederzeit Grundnahrungsmittel vorrätig. Derzeit lagern nach Auskunft der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in der Bundesreserve Getreide rund 700.000 Tonnen Weichweizen, Roggen und Hafer. Mit der „Zivilen Notfallreserve“ kommen rund 130.000 Tonnen Reis, Hülsenfrüchte und Kondensmilch hinzu. „Je nachdem, wie viele zu verpflegende Personen und welche Tagesration pro Person unterstellt werden, reichen die Vorräte, je nach eingelagertem Produkt, zwischen wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen“, erklärt eine Sprecherin der Behörde. Die rund 150 Standorte sind bundesweit verteilt und werden streng geheim gehalten, ansonsten bestünde die Gefahr von Plünderungen.

Im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika sind die Auswirkungen der hohen Lebensmittelpreise schon jetzt zu spüren. Am deutlichsten sind die wirtschaftlichen Schäden des Krieges aber natürlich in der Ukraine selbst. Allein die Schäden an der Infrastruktur belaufen sich bislang auf mindestens 100 Milliarden Euro, vom menschlichen Leid ganz abgesehen. Doch auch in Russland kämpfen die Menschen mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Konflikts: Leere Supermarktregale, höhere Preise und die Abwanderung vieler Firmen(dpa/afp/bm).