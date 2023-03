Bayerischer Brauerbund: Bierpreis muss weiter steigen

Von: Robert Wallenhauer

Teilen

Biertrinker müssen tapfer sein. Die Preise für Helles, Weißbier und Co. werden auch mittelfristig weiter anziehen, erwartet der Bayerische Brauerbund und verweist auf rasant steigende Kosten.

München - Brauereien in ganz Deutschland haben mit steigenden Preisen für Rohstoffe, Energie und Personal zu kämpfen. Der Bayerische Brauerbund geht deswegen davon aus, dass der Bierpreis in den kommenden Jahren weiter ansteigen muss. „Die Brauereien werden die Listenbierpreise sukzessive erhöhen“, sagte Pressesprecher Walter König gegenüber Merkur.de.

Energie- und Personalkosten verteuern Bierproduktion

Allein die Energiekosten seien zuletzt um 750 Prozent gestiegen. Das ergab eine interne Mitglieder-Umfrage. Die Mehrkosten wurden bisher aber nur teilweise an die Verbraucher weitergegeben. Brauereien schließen Energie- und Rohstofflieferverträge über einen längeren Zeitraum ab. „Viele Brauereien hatten Verträge, die über die höchsten Preis-Spitzen, die wir erlebt haben, hinweg galten“, sagte Walter König.

„Der größte Kostenpunkt, der die Brauereien belastet, ist die Energie. Je nach Brauerei-Größe kommen gleich danach die Personalkosten“, erklärte König. Die Personalkosten dürften weiter steigen. Aktuell laufen die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Sie fordert unter anderem 12 Prozent mehr Lohn. Das würde vor allem kleinere Brauereien „hart treffen“, sagte König.

Der Bierpreis dürfte nach Einschätzung des Bayerischen Brauerbunds mittelfristig weiter steigen. © Armin Weigel/dpa

Ukraine-Krieg sorgt für Lieferengpässe bei Getreide

Bier sei zudem besonders energieintensiv in der Produktion. Im Herstellungsprozess müsse das zukünftige Bier mehrmals erhitzt, heruntergekühlt und bei der Gärung auf einer konstant kühlen Temperaturen gehalten werden. Auch das fertige Bier in der Flasche werde kühl gelagert, so König.

Gestiegene Getreidepreise machten den Brauereien im vergangenen Jahr ebenfalls schwer zu schaffen. Bereits vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hatten die Preise für Braugerste deutlich zugelegt. Auslöser war eine europaweite Missernte. „Die Versorgung mit Braugerste aus der Ernte 2021 war so knapp, dass die Preise bereits 2022 stiegen.“ Der Krieg zwischen den beiden wichtigen Getreide-Exporteuren Russland und Ukraine brachte dann „noch einmal mehr Chaos und immense Preissteigerungen auf den Getreidemarkt“, sagte König.

Bier-Brauer: Auch Branchenriesen stellen Kunden auf höhere Preise ein

Biertrinker müssen nach Einschätzung der Bitburger Braugruppe aus Rheinland-Pfalz künftig mit häufigeren Preiserhöhungen rechnen als früher. „Diese Branche braucht regelmäßige Preiserhöhungen, um überleben zu können“, sagte der Geschäftsführer Technik und Umwelt, Jan Niewodniczanski, Anfang März anlässlich der Jahresbilanz des Konzerns.

Walter König vom Bayerischen Brauerbund sieht das genauso: „Die Preisanpassungs-Zyklen werden sich verkürzen.“ Wenn die geltenden Verträge mit Lieferanten und Versorgern zur Erneuerung anstünden, würden sich die steigenden Preise in der Lieferkette nach und nach auf den Bierpreis auswirken. Manche Brauereien hätten die Preise schon vergangenes Jahr stark erhöhen müssen, sagte König. Bei Verbrauchern komme das aber nicht immer direkt an: „Der Handel sträubt sich teilweise noch, die Preise an die Kunden weiterzugeben.“ Der reale Bierpreis gehe langsamer nach oben, da der Handel Angebote und Rabatte auslobe und Markenbiere „als Lockvogel für den Wocheneinkauf“ nutze, sagte Brauerbund-Sprecher König.

Bierpreis soll steigen - Biertrinker wollen sparen

Die hohe Inflation und die steigenden Bierpreise hinterlassen bei Verbrauchern allerdings Spuren. Fast jeder fünfte Deutsche trinkt wegen der gestiegenen Preise laut einer aktuellen Umfrage von YouGov weniger Bier. Immerhin 17 Prozent der Befragten gaben an, dass sie weniger Bier konsumieren. Drei Prozent der Befragten sagten, dass sie mehr Bier trinken. Bei 61 Prozent ist der Bierkonsum unverändert.

Immer teurer: Die Maß-Preise auf dem Münchener Oktoberfest (Stand September 2022). © dpa-infografik

Die Branchen sieht die Ergebnisse aber gelassen. „Als Brauwirtschaft betrachten wir die Entwicklungen rückwirkend.“ Wenn Marken-Biere teurer werden, könnten Verbraucher weniger trinken, oder zu Bieren im Preiseinstiegssegment wechseln: „An Warenkorbanalysen können wir erkennen, ab wann Marken-Biere an die günstigen Marktanteile verlieren.“