Folgen des Ukraine-Kriegs können grüne Energiewende beschleunigen - „Übererfüllung der Pariser Klimaziele“

Von: Bettina Menzel

Die Folgen des Ukraine-Kriegs können grüne Energiewende beschleunigen, zeigt eine aktuelle Studie (Symbolbild). © IMAGO/Christoph Hardt / Panama Pictures

Der Ukraine-Krieg beschleunigt nun möglicherweise die grüne Energiewende in Deutschland wie eine Studie zeigt. Das würde auch die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen reduzieren.

Berlin - Im Jahr 2021 deckte Deutschland 19,7 Prozent des Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien, wie aus Daten des Umweltbundesamtes hervorgeht. Läge dieser Anteil höher, wäre die Bundesrepublik weniger von russischen Energielieferungen abhängig. Doch der Ukraine-Krieg könnte die Abkehr von fossilen Energieträgern nun beschleunigen, wie eine aktuelle Studie von Allianz Trade zeigt.

So wirkt sich die Abhängigkeit von russischer Energie konkret aus

Aktuell fließt kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1, denn die jährlichen rund zehntägigen Wartungsarbeiten stehen an. Doch ob Russland den Gashahn am 21. Juli wie geplant wieder aufdreht, bleibt fraglich. Der Krimi um eine angeblich fehlende Turbine für die Wiederinbetriebnahme der Pipeline könnte ein Indiz sein, dass Moskau nicht vorhat, die Gaslieferungen fortzusetzen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält die Debatte um die Turbine nur für einen Vorwand. „Russland hätte die Kapazität von Nord Stream 1 auch ohne diese eine Turbine zu nahezu 100 Prozent ausnutzen können“, so der Minister. Schon vor Beginn der Wartungsarbeiten hatte Russland die Lieferung von Gas auf etwa 40 Prozent des Üblichen gedrosselt. Die deutschen Gasspeicher sind deshalb weniger gefüllt als sonst.

Viele deutsche Bürger und Bürgerinnen bemühen sich seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, Energie zu sparen. Insgesamt 39 Prozent haben einer aktuellen Umfrage von Yougov zufolge ihren Energieverbrauch demnach seit Beginn des Kriegs reduziert. Der Gasverbrauch sei in den ersten Monaten dieses Jahres um rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, bestätigt Bundeswirtschaftsminister Habeck den Effekt der Bemühungen. Gleichzeitig sieht er aber noch Energiesparpotenzial bei Unternehmen.

Studie: Kurzfristiger Kohleeinsatz sorgt nicht für höhere CO2-Emissionen

Als Gasersatz fährt Deutschland nun eigentlich unerwünschte Kohlekraftwerke wieder hoch. Eine Studie des Kreditversicherers Allianz Trade kommt zu dem Schluss, dass die energiepolitischen Folgen des Ukraine-Kriegs die grüne Energiewende beschleunigen könnten. Das gilt demnach selbst dann, wenn Deutschland im Wettlauf um Unabhängigkeit im Energiesektor kurzfristig wieder mehr Kohle bei der Stromerzeugung einsetzt. Durch das EU-Emissionshandelssystem würde ein zusätzlicher Kohleeinsatz zu einer Steigerung der Preise für CO2-Emissionen führen. „Das bedingt wiederum weniger CO2-Emissionen in anderen Branchen“, erklärte der Allianz-Energieexperte Markus Zimmer.

„Mittelfristig dürften die ehrgeizigen Ziele Deutschlands den Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix sogar über das Maß hinaus steigern, das für die Erfüllung der Pariser Klimaziele bis 2035 erforderlich wäre“, sagte der Allianz-Trade-Chef für den deutschsprachigen Raum, Milo Bogaerts. Voraussetzung dafür sei allerdings ein kräftiger Umbau von Abläufen in zentralen Bereichen des Stromsystems.

Ausbau der erneuerbaren Energien bringt 440.000 Arbeitsplätze in Deutschland - und weniger Geld für Putins Krieg

Der Ausbau der erneuerbaren Energien bringt laut Allianz Trade erhebliche Wachstums- und Beschäftigungsvorteile mit sich: Allein der Ausbau der Stromerzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien erfordere bis 2035 Investitionen in Höhe von durchschnittlich 28 Milliarden Euro pro Jahr. Diese führten direkt und indirekt zu jährlich 40 Milliarden Euro zusätzlicher Wertschöpfung, was aktuell mehr als einem Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes entspricht. „Zudem wird der Ausbau der erneuerbaren Energien von 2022 bis 2035 insgesamt durchschnittlich 440.000 Arbeitskräfte in Deutschland beschäftigen“, so die Ökonomen des Kreditversicherers.

Mehr erneuerbare Energien in Deutschland würden auch die Einnahmen Russlands reduzieren. Eine Analyse des Portals Energypost sieht eine Korrelation zwischen den russischen Öl- und Gasexporten nach Europa und Russlands Militärausgaben. Auch wenn Korrelation nicht immer Kausalität bedeutet, liegt eine Verbindung doch auf der Hand. Denn Öl und Gas machen derzeit rund 40 Prozent der russischen Staatseinnahmen aus (dpa/bme).