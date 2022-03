Bei Lieferstopp für russisches Gas: Welche Branchen würde es am härtesten treffen?

Von: Michelle Brey

Ein Lieferstopp bei Erdgas aus Russland würde zahlreiche deutsche Industrie-Zweige schwer treffen. © Patrick Pleul/dpa

Ein Lieferstopp von russischem Gas hätte weitreichende wirtschaftliche Folgen. Für Unternehmen aus einigen Kern-Branchen der deutschen Industrie ginge es dann wohl um die Existenz.

Berlin/München - Lieferstopp von russischem Gas - ja oder nein? Die Sorgen in Deutschland vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts sind groß. Am Mittwoch rief Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Die Bundesregierung bereitet sich damit auf eine Verschlechterung der Gasversorgung vor. Auf die Gaswirtschaft, industrielle und private Endverbraucher hat dies zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen. Die Bundesnetzagentur arbeitet indes an Kriterien, wie im Fall einer weiteren Verschärfung Gas verteilt wird. „Wir reden zurzeit mit der Industrie“, sagte Klaus Müller, Chef der Bundesbehörde, am Donnerstag (31. März) im Morgenmagazin der ARD.

Verschiedene Branchen warnen für den Fall einer nicht mehr gesicherten Versorgung mit Gas vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Dem Notfallplan und seinen drei Stufen entsprechend entscheidet die Bundesnetzagentur, wer mit erhöhter Priorität Gas in einer Mangellage geliefert bekommt. Die Aussichten für energieintensive Branchen sind düster. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht Unternehmen in großer Bedrängnis.

Möglicher Gas-Lieferstopp: Chemie- und Pharmaindustrie stark betroffen

Besonders Chemie-Unternehmen könnte ein Lieferstopp hart treffen. Für den Fall eines russischen Gas-Embargos hatte der Chemieverband VCI vor weitreichenden Folge für die gesamte Wirtschaft gewarnt. Es drohe ein „massiver Verlust von Arbeitsplätzen und eine Rezession“, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup am Dienstag im Interview mit Merkur.de.

Auch BASF-Chef Martin Brudermüller warnte vor möglichen Folgen. Gegenüber dem Handelsblatt sagte er: „Es gibt keine Möglichkeit, die in der Chemie benötigten Mengen an Gas bei einem Ausfall russischer Lieferungen kurzfristig zu ersetzen.“ Erdgas ist für die Chemiebranche mit 43,6 Prozent (Daten: 2020; Statistisches Bundesamt, VCI) der wichtigste Energielieferant. Bedeutend kommt hinzu, dass die pharmazeutische Industrie, an der etwa die Herstellung von Medikamenten liegt, einen wichtigen Teil der chemischen Industrie darstellt.

Auch mit Hinblick auf Düngemittel für die Landwirtschaft zeichnet sich ein düsteres Bild. „Erdgas ist sowohl als Energiequelle wie als Rohstoff essenziell bei der Ammoniakherstellung, dem Grundstoff für die allermeisten Stickstoff-Düngemittel“, sagt Sven Hartmann, Leiter des Fachbereichs Pflanzenernährung beim Industrieverband Agrar. Momentan, so Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, gebe es zwar Düngemittel-Engpässe, die diesjährige Ernte sehe er jedoch nicht gefährdet. „Sollten zukünftige Dünge- und Pflanzenschutzmittel nur noch begrenzt verfügbar sein, würde dies zu massiven Ernteeinbußen führen“, so Ruckwied, wie die Tagesschau berichtete.

Bei Gas-Lieferstopp: Stahlindustrie in großer Sorge

Auch die deutsche Stahlindustrie würde enorm unter einem russischen Gas-Embargo leiden. Ein unmittelbarer Lieferstopp von russischem Gas würde nicht nur zu Produktionsstillständen in der Stahlindustrie, sondern auch zu einem Einbruch der Industrieproduktion in Deutschland und der EU führen. Das berichtete der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl bereits am 22. März 2022. Die Folgen für den Industriestandort Deutschland könnten langfristig belastend sein. „Ohne Erdgas aus Russland wäre eine Stahlproduktion zurzeit nicht möglich“, hieß es.

Die deutsche Stahlindustrie sei mit 40 Millionen Tonnen Rohstahlproduktion der größte Hersteller in der EU und der achtgrößte Produzent weltweit. „Stahl ist zudem der Basiswerkstoff und Ausgangspunkt nahezu aller industriellen Wertschöpfungsketten.“ Würde Deutschland kein russisches Gas mehr erhalten, seien „Produktionsunterbrechungen, Kurzarbeit und gegebenenfalls Beschäftigungsverluste“ zu erwarten, sagte der Präsident der WV Stahl, Hans-Jürgen Kerkhoff. Es drohten dauerhafte Arbeitsplatzverluste und gravierende wirtschaftliche Schäden.

Bei Gas-Lieferstopp: Keramische Industrie sieht Riesen-Probleme

„Die Lage ist angespannt und derzeit halten wir eine Abschaltung unserer Anlagen durchaus für realistisch.“ So äußerte sich indes René Holler, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der keramischen Industrie, gegenüber dem BR zu den möglichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs*. Das Hauptproblem: Die Keramikindustrie kann nicht einfach von Gas auf beispielsweise Strom umsteigen. Sie ist auf Gas als Brennstoff angewiesen, weil weißes Porzellan ausschließlich durch den Brand mit Erdgas entsteht. Holler zufolge werde das Herunterfahren der Brennöfen geplant. Ein Abschalten und Auskühlen der Brennöfen sei nicht möglich, weil Risse entstehen könnten. Die Anlagen würden in der Folge beschädigt werden und defekt sein, berichtete der BR weiter.

Bei Gas-Lieferstopp: Glas-Hersteller und Verzinkungsanlagen fürchten um Anlagen

Einem ähnlichen Problem müssten sich auch Unternehmen stellen, die Glas herstellen. Ohne Energiezufuhr in Form von Erdgas würde eine Anlage zur Herstellung von Glas nicht reparable Schäden verursachen. Ein Wiederaufbau wäre von hohem zeitlichen Aufwand und mit „hohen Kosten“ verbunden, so der Bundesverband Flachglas gegenüber dem Handelsblatt. Auch Feuerverzinkungsanlagen würden durch eine Unterbrechung von Gaslieferungen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, so das Handelsblatt. Wird Zink nicht durchgängig auf Temperatur gehalten, erhärtet es. Mit Feuerverzinkungsanlagen werden etwa Stahl, Eisen oder Aluminium verzinkt, um deren Korrosion entgegenzuwirken.

Indes wartne auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer vor „extremen wirtschaftlichen Folgen“ bei einem Gas-Lieferstopp. (mbr mit dpa)