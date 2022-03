Autoexperte Dudenhöffer warnt: Autobauer könnten Rabatte wegen Ukraine-Krieg weiter zurückfahren

Von: Thomas Schmidtutz

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt auch wirtschaftlich tiefe Spuren. Investoren reagieren verschreckt. Die wichtigsten Folgen im Überblick.

Der Ukraine-Krieg* hat auch wirtschaftlich weitreichende Folgen.

Der russische Feldzug gegen die Ukraine und steigende Ölpreise haben Investoren weltweit verunsichert. Der Dax lag zum Mittag gut 3,5 Prozent im Minus (siehe Update von 12.28 Uhr).

Wegen der weiter steigenden Spritpreise hat CSU-Chef Markus Söder für eine Mehrwertsteuer-Senkung für Benzin und Diesel plädiert (siehe Update von 11.01 Uhr).

Update vom 7. März, 15.05 Uhr – Der Autoexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer rechnet trotz der steigenden Rohstoff-Preise nicht mit großen Preisanhebungen der Autobauer: „Aufgrund des sehr wettbewerbsintensiven Automarkts weltweit werden sich die Preiserhöhungen im Rahmen halten“, erklärte Dudenhöffer am Montag gegenüber Merkur.de. „Mehr als drei Prozent wird es nicht sein“, sagte Dudenhöffer. Allerdings könnten die Hersteller die Rabatte weiter zurückfahren.

Wegen des Kriegs in der Ukraine war etwa der Preis für die Tonne Aluminium seit Anfang Dezember um gut 46 Prozent gestiegen. Die Feinunze Palladium, das für den Bau von Katalysatoren benötigt wird, verteuerte sich im selben Zeitraum um 62 Prozent. Auch bei anderen Metallen zogen die Notierungen in den vergangenen Wochen deutlich an.

Update vom 7. März, 13.47 Uhr – Der US-Streaming-Riese Netflix stellt den Betrieb in Russland ein. Bereits vor einigen Tagen hatte der Videostreaming-Riese angekündigt, er werde entgegen den Vorschriften keine russischen TV-Sender über die Plattform verfügbar machen. Jetzt zieht der US-Konzern den Stecker: Angesichts der Situation werde der Dienst ausgesetzt, sagte eine Netflix-Sprecherin. Seit heute (7. März) wird man sich in Russland nicht mehr neu bei Netflix anmelden können, bisherige Kunden werden den Dienst noch schauen können, bis die nächste monatliche Zahlung fällig wird.

Ukraine-Krieg bringt Welthandel ins Schlingern: „Größter Einbruch seit Corona“

Update vom 7. März, 12.46 Uhr – Der russische Angriff auf die Ukraine hat laut Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) bereits im Februar zu einem deutlichen Einbruch des Welthandels geführt. „Die Februarzahlen geben einen Vorgeschmack auf die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges“, erklärte der Leiter des Kiel Trade Indicator, Vincent Stamer, am Montag. Demnach ging der Welthandel im Februar im Vormonatsvergleich um 5,6 Prozent zurück.

Dabei handelte es sich laut IfW um den größten Einbruch seit Beginn der Corona-Pandemie. Der seit einigen Monaten anhaltende Erholungstrend in der Weltwirtschaft sei somit unterbrochen. „Obwohl der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erst in der letzten Februarwoche eskalierte, scheinen Unsicherheit, Sanktionen und vermehrte Warenkontrollen zur Einhaltung der Sanktionen den Handel jetzt schon nachhaltig zu beeinträchtigen“, erklärte Stamer weiter. So gingen die Importe in Deutschland mit einem Minus von 3,9 Prozent im Februar besonders stark zurück. Auch die Exporte verzeichneten ein Minus von 3,8 Prozent.

Update vom 7. März, 12.28 Uhr: Die Dax-Talfahrt geht zu Beginn der neuen Woche ungebremst weiter. Angesichts des eskalierenden Ukraine-Kriegs und kräftig steigender Ölpreise büßte der deutsche Leitindex am Montag um die Mittagszeit 3,50 Prozent auf 12.636,23 Punkte ein. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit November 2020. Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor anderthalb Wochen summieren sich die Kursverluste bereits auf knapp 14 Prozent beziehungsweise knapp 2000 Punkte.

Ukraine-Krieg: Diesel jetzt teurer als Benzin

Update vom 7. März, 11.50 Uhr: Russlands Krieg gegen die Ukraine hat die Spritpreise erneut auf Rekordhöhen getrieben. Für den Liter Diesel mussten Verbraucher am Sonntag mehr bezahlen als für Super E10, wie der ADAC am Montag mitteilte. Bundesweit kostete ein Liter Super E10 im Durchschnitt 1,965 Euro. Diesel war sogar noch zwei Cent teurer als Super und stieg auf 1,984 Euro.

Dass Diesel derzeit teurer als Super E10 ist, liegt nach Einschätzung des ADAC an der im Moment sehr hohen Nachfrage nach Heizöl. „Das ist eigentlich saisonuntypisch aber offenbar kaufen die Leute derzeit Heizöl, weil sie nicht wissen, wie es im kommenden Winter wird“, erklärte ein ADAC-Sprecher in München.

Ukraine-Krieg: Diskussion um Energie-Embargo - Lindner warnt vor dramatischen Folgen

Update vom 7. März, 11.28 Uhr – Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor drastischen Folgen eines möglichen Embargos für Rohstoff-Importe aus Russland gewarnt. „Verzichten wir auf Gas, Öl und Kohlelieferungen aus Russland, bedeutet das, dass die Preise in Westeuropa und in der Welt dramatisch steigen werden aufgrund der erwartbaren Knappheit“, sagte Lindner bei Bild TV. Auf mittlere Sicht, also „vielleicht im nächsten Herbst und Winter, hätten wir Versorgungsengpässe und müssten sehr einschneidende Maßnahmen diskutieren.“

Außerdem bezweifelte Lindner die Wirksamkeit eines Embargos für den Krieg in der Ukraine: „Wenn ein Embargo bei Gas, Öl und Kohle etwas an der konkreten Situation heute in der Ukraine verändern würde, dann wäre ich für ein Embargo.“ Das sei aber nicht der Fall. Auch mögliche Steuersenkungen für Benzin oder Diesel wie sie etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Montag gefordert hatte, schloss Lindner mit Blick auf eine weiter steigende Verschuldung zugleich aus.

Ukraine-Krieg: Obi stellt Geschäft in Russland ein

Update vom 7. März, 11.01 Uhr: Obi stellt sein Geschäft in Russland ein. Man sei „tief besorgt über die tragischen Entwicklungen und Folgen des Krieges in der Ukraine“. Daher gebe es keine andere Möglichkeit, teilte die Baumarkt-Kette am Montag in Wermelskirchen mit. Die Obi-Gruppe sei „tief besorgt über die tragischen Entwicklungen und Folgen“ des Kriegs in der Ukraine. Der Krieg habe bereits „massive Auswirkungen auf das Leben unzähliger Menschen“ und bringe „unvorhersehbare Folgen für unsere Geschäftsaktivitäten“, hieß es. Obi hat in Russland nach eigenen Angaben 27 Baumärkte und 4900 Mitarbeiter, die Firma gehört zur Tengelmann-Gruppe. Gemessen an der Gesamt-Belegschaft macht Russland etwa ein Zehntel aus: Obi hat insgesamt 48.000 Beschäftigte und 670 Märkte in elf Staaten, Schwerpunkt ist Deutschland. Zuvor hatten sich bereits andere Handelskonzerne bis auf Weiteres aus Russland zurückgezogen, darunter der schwedische Möbelhändler Ikea.

Ukraine-Krieg: Söder bringt Mehrwertsteuer-Senkung für Benzin ins Spiel

Update vom 7. März, 10.55 Uhr: CSU-Chef Markus Söder* hat angesichts der drastisch steigenden Energiepreise wegen des Kriegs in der Ukraine eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin gefordert. Der Satz müsse „so schnell wie möglich“ von 19 auf sieben Prozent reduziert werden, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Insgesamt sei eine „sofortige Energiepreisbremse“ nötig, insbesondere im Bereich von Kraftstoffen.

Update vom 7. März, 10.36 Uhr: Der Preis für Erdgas in Europa hat angesichts des fortgesetzten russischen Angriffs auf die Ukraine und der Wirtschaftssanktionen gegen Moskau ein bislang ungeahntes Niveau erreicht. Am Montag wurde am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF eine Megawattstunde zeitweilig für 345 Euro gehandelt - ein Plus von rund 60 Prozent. Zuvor war wegen zunehmender Befürchtungen vor den negativen Folgen auf die Energieversorgung bereits der Ölpreis in die Höhe geschnellt. Auslöser für den Höhenflug war die Diskussion um ein mögliches Embargo für russisches Öl.

Ukraine-Sanktionen: Von der Leyen sicher - „Russische Wirtschaft schwankt“

Update vom 7. März, 10.06 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will den Druck auf Russland weiter erhöhen. Man werde „Schlupflöcher stopfen, um maximale Wirkung zu erzielen“ und „Umgehungsmöglichkeiten zu beenden“, sagte sie am Morgen im Deutschlandfunk.

Inzwischen hätten sich mehr als 40 Länder den Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin* angeschlossen. Der russische Präsident dürfe keinerlei Möglichkeit haben, „den brutalen Krieg weiter zu finanzieren“, sagte von der Leyen. Die bislang drei Sanktionspakete der EU zeigten bereits Wirkung. „Die russische Wirtschaft schwankt.“

Ukraine-Krieg-News: Eskalation treibt Goldpreis an

Update vom 7. März, 09.50 Uhr: Die weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs treibt den Goldpreis weiter an. In Dollar gemessen stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) erstmals seit dem Sommer 2020 auf mehr als 2000 Dollar - zumindest zeitweise. Zuletzt lag der Kurs wieder etwas darunter, aber mit 1997 Dollar immer noch etwas mehr als ein Prozent über dem Niveau vom Freitag. Zum Rekordhoch von etwas mehr als 2075 Dollar je Feinunze fehlen allerdings noch knapp vier Prozent. In Euro gemessen ist Gold wegen der gleichzeitigen Schwäche der Gemeinschaftswährung bereits so teuer wie noch nie.

Gold* ist bereits seit einigen Wochen gefragt, als sich eine immer weitere Verschärfung der Ukraine-Krise* abgezeichnet hatte. Der Kursanstieg hat sich dann mit der Invasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar beschleunigt - seitdem beläuft sich das Plus beim Dollar-Kurs auf knapp fünf Prozent; seit Jahresanfang sind es rund neun Prozent.

Ukraine-Krieg: Europäische Börsen brechen um mehr als vier Prozent ein

Erstmeldung vom 7. März, 09.16 Uhr: Der Krieg in der Ukraine und der kräftig steigende Ölpreis hat den Börsen einen rabenschwarzen Wochenstart beschert. Der Dax* rauschte am Montag zum Handelsauftakt um knapp vier Prozent auf 12.582 Punkte nach unten. Das ist der tiefste Stand seit November 2020.

Seit Beginn der Invasion Russlands in die Ukraine vor anderthalb Wochen summieren sich die Dax-Kursverluste bereits auf 14 Prozent beziehungsweise mehr als 2000 Punkte.

