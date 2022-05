Ukraine-Krieg hat noch keine Einfluss auf unsere Industrie

Teilen

Oranger Roboterarm in der Elektroindustrie © Daniel Ingold / IMAGO

Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im März Umsatz und Produktion vergrößert.

Frankfurt/Main - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im März Umsatz und Produktion ausgeweitet. Im ersten vollen Berichtsmonat unter Einfluss des Ukraine-Kriegs wuchsen zudem die Auftragseingänge um 13,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt berichtete. Stark war vor allem die Order aus dem Ausland. Bei einem Umsatz von 19,7 Milliarden Euro (+6,9 Prozent) verlangsamte sich der Zuwachs der preisbereinigten Produktion spürbar. Sie lag noch 1,1 Prozent über dem Wert aus dem Vorjahresmonat. Die Auftragsreichweite erreichte den Höchstwert von 5,7 Monaten. Bei den Geschäftserwartungen sind die Verbandsunternehmen hingegen nicht mehr so optimistisch.

Bitcoin fällt auf Viermonatstief

Der Bitcoin und andere Digitalwährungen stehen weiter unter Druck. Am Montag fiel der Kurs der nach Marktwert größten Internetdevise auf der Handelsplattform Bitfinex bis auf rund 33 300 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Januar. Vor wenigen Tagen hatte ein Bitcoin noch 40 000 Dollar gekostet. Auch andere Kryptoanlagen wie Ether gaben zu Wochenbeginn im Wert weiter nach.

Als entscheidend für die schlechte Stimmung am Kryptomarkt gilt die Aussicht auf steigende Zinsen. «Die Zinsangst hat Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks voll im Griff», kommentierte Bitcoin-Experte Timo Emden von Emden Research. Nicht nur in der weltgrößten Volkswirtschaft USA, auch in vielen anderen Ländern stemmen sich die Notenbanken mit einer strafferen Geldpolitik gegen die hohe Inflation.

Steigende Zinsen lasten meist auf riskanten Anlagen wie Digitalwährungen. Zudem werfen Bitcoin und andere Kryptowerte keine laufenden Erträge wie Zinsen ab. Steigen die Zinsen, sinkt die Attraktivität zinsloser Anlagen gegenüber zinstragenden Titeln wie festverzinslichen Wertpapieren. (dpa)