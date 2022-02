Ukraine-Krieg - Live-Ticker: Versorger warnt vor steigenden Gaspreisen - Auch Brot könnte nun teuer werden

Deutsche Börse: Die russische Armee greift die Ukraine an. An den Börsen herrscht Aufruhr. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen Militäreinsatz in der Ukraine angeordnet. Jetzt herrscht Krieg in Europa - mit weitreichenden Folgen auch für die Wirtschaft.

Die russische Armee greift die Ukraine an. Der ukrainische Außenminister sagt, Russland habe eine „groß angelegte Invasion gestartet“*

An den Börsen herrscht Aufruhr: Der Krieg drückt den DAX unter 14.000 Punkte: „Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden“ (Update vom 24. Februar, 10:02 Uhr)

Zahlreiche Rohstoffe verteuern sich, daarunter auch Weizen oder Aluminium (Update vom 24. Februar, 11:29 Uhr)

Update vom 24. Februar, 11:29 Uhr: Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich neben zahlreichen anderen Rohstoffe auch Weizen auf dem Weltmarkt stark verteuert. Der Preis für einen Scheffel stieg am Donnerstag um mehr als fünf Prozent auf knapp 935 US-Cent und damit auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2012. Der Preis an der Rohstoffbörse in Chicago (COBT) sei am Morgen um den maximal möglichen Betrag von 50 US-Cent gestiegen, sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Am Donnerstag haben sich zahlreiche Rohstoffe stark verteuert, die aus Russland exportiert werden. Das Land zählt zu den wichtigsten Produzenten von Weizen weltweit. Aber auch die Ukraine zählt zu den großen Weizenproduzenten. Beide Länder haben gemeinsam einen Anteil am weltweiten Handel mit dem Agrarrohstoff von etwa einem Viertel.

EnBW: Globaler Gasmarkt funktioniert - Preise könnten steigen

Update vom 24. Februar, 11:02 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine könnten nach Angaben des Energieversorgers EnBW auf seine Gas-Kunden höhere Preise zukommen. Der Karlsruher Konzern kaufe Gas für seine mehrere Hunderttausend Kundinnen und Kunden am deutschen Großhandelsmarkt ein, teilte eine Sprecherin mit.

Russland ist ein großer Gaslieferant* für Deutschland und Europa. Präsident Wladimir Putin hatte gesagt, trotz Sanktionen des Westens die Gaslieferungen ins Ausland nicht stoppen zu wollen. Sein Vorgänger Dmitri Medwedew hatte nach dem Stopp des Genehmigungsverfahrens für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 allerdings mit deutlich steigenden Gaspreisen gedroht: „Nun gut, herzlich willkommen in der neuen Welt, in der die Europäer bald 2000 Euro pro 1000 Kubikmeter Gas zahlen“, schrieb er bei Twitter. Der Chef des Energiekonzerns Eon, Leonhard Birnbaum, warnte in der Wochenzeitung Die Zeit vor gravierenden Folgen für die Industrie, sollten die russischen Gaslieferungen eingestellt werden.

Die Versorgungssicherheit sei im Moment nicht gefährdet, sagte die EnBW-Sprecherin am Donnerstag. „Aktuell liefern die russischen Vertragspartner die vertragsgemäß zugesagten Gasmengen.“ Zudem deckten Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden sowie Flüssigerdgas-Lieferungen an westeuropäische Terminals die Nachfrage. „Das ist ein Beleg, dass der globale Gasmarkt funktioniert“, so die Sprecherin. „Stand jetzt, und einen normalen Temperaturverlauf vorausgesetzt, sind wir daher mit Blick auf die Versorgungssicherheit gut ausgestattet.“ Da spielten auch deutsche Gasspeicher eine Rolle.

Moskauer Börse verliert die Hälfte an Wert

Update vom 24. Februar, 10:37 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die Anleger sich weiter vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index brach am Donnerstag um fast die Hälfte auf 612 Punkte ein. Binnen sechs Handelstagen summieren sich die Verluste nun auf rund 60 Prozent. Allein am Mittwoch verloren die Aktien des Energieriesen Gazprom gut ein Viertel ihres Werts. Der Handel wurde nach zwischenzeitlicher Unterbrechung wie auch an der Börse in der zweitgrößten Stadt St. Petersburg wieder aufgenommen.

Anleger blicken vor allem auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland. Die geplanten Schritte werden nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden. Die russische Notenbank griff unterdessen dem taumelnden Rubel unter die Arme. Nachdem die Landeswährung wegen des Angriffs auf die Ukraine am Morgen auf ein Rekordtief zum US-Dollar gefallen war, kündigte die Zentralbank Interventionen an.

Wirtschaftswissenschaftler: Mit höheren Gaspreisen droht Inflation von sechs Prozent

Update vom 24. Februar, 10:23 Uhr: Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Sanktionen des Westens vor stark steigenden Gaspreisen. In der Folge drohe eine Inflationsrate von 6,1 Prozent in Deutschland. Das Wirtschaftswachstum könnte dann 2023 geringer ausfallen.

Deutschland bezieht mehr als die Hälfte der Erdgasimporte aus Russland. „Auch wenn die Bundesrepublik kurzfristig einen Stopp der Gaslieferungen überstehen könnte, würden die Preise für Gas in die Höhe schnellen“, erläuterte das IW in Köln am Donnerstag. Die Wirtschaftswissenschaftler nahmen zwei Modellsimulationen vor, um die möglichen Auswirkungen eines solchen Szenarios auf die deutsche Wirtschaft und die Verbraucher einschätzen zu können.

Im ersten Szenario bleibt der Gaspreis im Jahr 2022 auf dem Niveau aus dem vierten Quartal 2021. Dann würde die Inflationsrate im laufenden Jahr auf 4,3 Prozent und 2023 auf 4,5 Prozent steigen, wie das IW schätzt. Die Verbraucher, aber auch die Unternehmen, hätten also noch weniger im Portemonnaie als ohnehin schon. Der private Konsum würde geringer ausfallen, in der Folge fiele das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 um 0,2 Prozent und 2023 um 0,7 Prozent geringer aus.

Das zweite Szenario geht von noch höheren Preisen aus: Hier wird mit einem Anstieg der Gaspreise um weitere 50 Prozent gerechnet. Dann würde die Inflationsrate den Berechnungen zufolge in diesem Jahr auf 6,1 Prozent und 2023 auf 5,0 Prozent klettern. Das BIP würde im kommenden Jahr ganze 1,4 Prozent geringer ausfallen. Das IW betonte, es handle sich um mögliche Entwicklungen und nicht um Prognosen.

Ukraine-Krieg drückt Dax unter 14.000 Punkte

Update vom 24. Februar, 10:02 Uhr: Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt* geschickt. Direkt zum Handelsstart fiel die Marke von 14.000 Punkten. „Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, „trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte“.

Nachdem der Dax am Morgen auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr abgesackt war, erholte er sich schnell etwas und gab zuletzt um 3,50 Prozent auf 14 118,77 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 2,53 Prozent auf 31 079,97 Punkte ein. Europaweit eröffneten die Börsen ebenfalls mit starken Verlusten, die sie im Verlauf jedoch ebenfalls eindämmten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zuletzt 3,58 Prozent auf 3831,15 Punkte.

Im Sog des Konflikts um die Ukraine ist der Dax in den vergangenen sechs Börsentagen bereits um etwas mehr als fünf Prozent abgesackt. Aus dem Dax, in dem es unter den 40 Werten am Donnerstag keinen Gewinner gab, berichteten die Deutsche Telekom und Heidelbergcement über das abgelaufene Jahr. Die T-Aktie gab im Gleichklang mit dem Dax nach. Die Anteile des Baustoffherstellers zeigten sich mit minus 6,0 Prozent deutlich stärker im Minus.

Im MDax zeigten sich nur die Aktien des Rüstungsunternehmens Rheinmetall im Plus mit 2,3 Prozent. Uniper dagegen waren Schlusslicht mit zuletzt knapp 8 Prozent auf 30,70 Euro. Damit zeigten sie sich dennoch stark erholt, denn zum Handelsstart waren sie bis auf 27,70 Euro und damit auf ein Tief seit Dezember 2020 eingebrochen. Der Stromerzeuger macht einen erheblichen Anteil des Geschäfts in Russland und ist Mitfinanzierer der auf Eis gelegten Gaspipeline Nord Stream 2.

Preis für Aluminium steigt nach russischem Angriff auf Rekordhoch

Update vom 24. Februar, 09:36 Uhr: Der Preis für Aluminium ist mit dem russischen Angriff auf die Ukraine auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Börse in London verteuerte sich eine Tonne am Donnerstagmorgen um 2,9 Prozent auf 3388 US-Dollar. Der Preis für das Metall übertraf damit das bisherige Hoch, das in der Wirtschaftskrise 2008 erreicht worden war. Der starke Preisanstieg bei Aluminium könnte die Inflationsentwicklung weiter verstärken, da Aluminium in vielen Produkten enthalten ist. Russland ist einer der weltgrößten Anbieter von Aluminium.

Russische und europäische Börsen stürzen ab

Update vom 24. Februar, 09:14 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind die europäischen Börsen am Donnerstagmorgen abgestürzt. Der Dax in Frankfurt am Main verlor zum Handelsstart 4,39 Prozent. Auch die Kurse an den Börsen in Paris und London brachen nach der nächtlichen Invasion stark ein.

Update vom 24. Februar, 09:00 Uhr: Nur wenige Stunden nach Aussetzung des Handels hat die Börse in Moskau am Donnerstag wieder geöffnet. Der in Dollar gerechnete Leitindex RTS stürzte um mehr als 20 Prozent ab, der Rubel-basierte Index MOEX um knapp 14 Prozent. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war der Handel zunächst ausgesetzt worden.

Update vom 24. Februar, 08:43 Uhr: Die russische Zentralbank hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine nach eigenen Angaben mit „Interventionen“ begonnen, um die „Lage zu stabilisieren“. Die Maßnahmen hätten zudem das Ziel, die russischen Banken angesichts weiterer Sanktionen des Westens mit Liquidität zu versorgen, teilte die Zentralbank am Donnerstag mit. Die Währung des Landes, der Rubel, stürzte um neun Prozent ab und damit auf ein historisches Tief.

Die Zentralbank in Moskau versicherte, sie werde die Finanzstabilität des Landes und die Geschäfte der Finanzinstitutionen „mit allen nötigen Instrumenten“ aufrechterhalten. Sie habe „klare Aktionspläne für jedes Szenario“. Der Rubel stürzte zum Dollar um 9,02 Prozent zum Vortag ab. Erstmals in der Geschichte waren 90 Rubel für einen Dollar nötig. Im Laufe des Vormittags (Ortszeit) erholte sich der Kurs wieder etwas.

Update vom 24. Februar, 08:25 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die Anleger sich weiter vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index brach am Donnerstag kurz nach dem Handelsstart um ein Fünftel auf 966 Punkte ein. Binnen sechs Handelstagen summieren sich die Verluste nun auf mehr als ein Drittel. Noch ist unklar, wie der Westen auf die russische Invasion reagieren wird. Zumindest dürften harsche Wirtschaftssanktionen folgen. Am Morgen war der Handel zunächst ausgesetzt worden und dann verspätet gestartet. Die russische Notenbank hat unterdessen angekündigt, am Devisenmarkt einzugreifen. Der russische Rubel steht gegenüber dem Dollar deutlich unter Druck.

Nach russischem Angriff: Digitalwährungen geben stark nach

Update vom 24. Februar, 08:08 Uhr: Digitalwährungen wie Bitcoin haben am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Am Morgen fiel der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptowährung Bitcoin um rund acht Prozent auf unter 35 000 US-Dollar. Die nach Marktwert zweitgrößte Internetdevise Ether gab um 12 Prozent auf rund 2300 Dollar nach. Andere Digitalwerte wie Cardano oder Dogecoin brachen noch stärker ein.

Kryptowährungen wie Bitcoin gelten unter Fachleuten als besonders riskante Anlagen, weshalb sie von der hohen Unsicherheit aufgrund des russischen Angriffs besonders betroffen sind. „Einmal mehr beweisen Kryptoassets, dass das Narrativ des vermeintlich sicheren Hafens ein Mythos ist“, kommentierte Experte Timo Emden von Emden Research. Einige Kryptoanleger meinen, Digitalanlagen besäßen trotz hoher Kursschwankungen eine Schutzfunktion gegen besonders unsichere Zeiten, ähnlich wie Gold.

Die Märkte in Deutschland, Russland und Asien reagieren

Update vom 24. Februar, 08:01 Uhr: Der deutsche Anleihemarkt hat mit starken Gewinnen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Am Donnerstagmorgen zog der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um etwa ein Prozent auf 167,64 Punkte an.

Angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine steuerten Anleger den als sicher erachteten Hafen der Staatsanleihen an. Im Gegenzug deutet sich an, dass die risikobehafteten Aktienmärkte zu Handelsbeginn einbrechen dürften. So wird der deutsche Leitindex Dax mehr als vier Prozent im Minus erwartet.

Update vom 24. Februar, 07:43 Uhr: Der Euro hat am Donnerstag mit Kursverlusten zum US-Dollar auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Zulauf erhielten als sicher empfundene Währungen wie der Dollar oder der japanische Yen. Der russische Rubel brach gegenüber dem Dollar um mehr als sechs Prozent ein.

Ein Euro kostete am Morgen 1,1250 Dollar, im Tief war der Euro am frühen Morgen auf 1,1209 Dollar gefallen. Das war etwa ein Cent weniger als am Vorabend. Der Dollar legte gegenüber dem russischen Rubel stark zu und stieg über 84 Rubel. Im Gegenzug brach die russische Landeswährung ein.

Update vom 24. Februar, 07:40 Uhr: Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag stark belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,8 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte um 3,2 Prozent ab, und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 1,9 Prozent ein.

Angriff auf Ukraine: Gold- und Ölpreis steigt

Update vom 24. Februar, 07:06 Uhr: Der russische Angriff auf die Ukraine hat den Goldpreis am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Januar 2021 getrieben. Eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) kostete im frühen Handel 1949 US-Dollar und damit rund zwei Prozent mehr. Investoren suchen als sicher geltende Anlageformen, wie zum Beispiel Gold. Die Kurse an den Aktienmärkten gaben kräftig nach.

Update vom 24. Februar, 06:18 Uhr: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist am Donnerstag der Handel an der Moskauer Börse ausgesetzt worden. Eine Wiederaufnahme werde später angekündigt, teilte die Börse mit. Die Moskauer Börse war bereits in den vergangenen Tagen infolge der Ukraine-Krise massiv eingebrochen.

Update vom 24. Februar, 04:49 Uhr: Nach der Ankündigung einer russischen „Militäroperation“ in der Ukraine ist der Preis für ein Barrel Öl in der Nacht zum Donnerstag erstmals seit sieben Jahren auf mehr als 100 Dollar (89 Euro) gestiegen. Die Börse in Hongkong stürzte als Reaktion auf die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin um mehr als drei Prozent ab. US-Präsident Joe Biden sprach von einem „unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff“ auf die Ukraine.

