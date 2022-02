Europa-Park und Nord Stream 2 stoppen Zusammenarbeit 

Ukraine-Krieg: Chemie-Tanker von Rakete getroffen

Von: Lisa Mayerhofer, Thomas Schmidtutz

Im Ukraine-Krieg spitzt sich die Lage weiter zu - mit weitreichenden Folgen auch für die Wirtschaft.

In der Ukraine herrscht Krieg. Die russische Armee setzt ihre Angriffe fort und steht nun offenbar vor der Eroberung der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Eine Rakete hat einen Tanker aus Moldau in der Nähe der ukrainischen Küste getroffen. (Update vom 25. Februar, 15:40 Uhr).

Die EU will laut Berichten die Vermögen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow einfrieren. (Update vom 25. Februar, 14:51 Uhr)

Dieser News-Ticker zu den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 25. Februar, 15:40 Uhr: Ein Chemie-Tanker, der unter der Flagge der Republik Moldau fährt, ist von einer Rakete getroffen worden. Der Tanker befand sich in der Nähe des ukrainischen Hafens von Odessa, wie die moldauische Marinebehörde berichtet. „Wir haben gerade vor zehn Minuten gehört, dass die gesamte Besatzung gerettet wurde, aber zwei schwer verletzt wurden und auf dem Weg ins Krankenhaus sind“, sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

Ukraine-Krieg: EU will Vermögen von Putin und Lawrow einfrieren

Update vom 25. Februar, 15:10 Uhr: Die EU wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow auf ihre Sanktionsliste setzen. Dies bedeutet, dass möglicherweise in der EU vorhandene Vermögenswerte der beiden Politiker eingefroren werden.

Darüber, in wieweit Putin und und Lawrow noch einschränkungslos in die EU einreisen dürfen, gab es am späten Mittag unterschiedliche Angaben. Normalerweise umfassen Listungen auch Einreiseverbote, die nur mit Ausnahmegenehmigungen zum Beispiel für Friedensgespräche aufgehoben würden.

Die Strafmaßnahmen sind Teil eines großen Sanktionspakets, dass im Laufe des Tages in Kraft treten soll. Die Außenminister der 27 EU-Staaten wollen dafür am Nachmittag die notwendigen Rechtstexte annehmen. Auf die Listung von Putin und Lawrow hatten sich nach Angaben von Diplomaten am Donnerstagabend die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten verständigt.

Die Wirtschaftssanktionen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Zudem soll es Exportkontrollen für bestimmte Produkte sowie Einschränkungen bei der Visapolitik geben.

Ein Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift und Ausfuhrverbote für zum Beispiel Erdgas sind zunächst nicht vorgesehen. Es wird allerdings für gut möglich gehalten, dass es zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einem Ausschluss aus Swift kommt und dass Russland selbst die Versorgung der EU mit Erdgas einstellt. Bislang liefert der russische Staatskonzern Gazprom nach Angaben der EU-Kommission rund 40 Prozent der in der EU verbrauchten Gasmenge.

Dax wieder über 14.500-Punkte - Hoffnung auf Verhandlungen

Update vom 25. Februar, 14:59 Uhr: Der erste Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine scheint an den Börsen vorerst überwunden. Nach zunächst nur leichten Gewinnen setzte der Dax im Tagesverlauf zu einer deutlichen Erholung an. Auftrieb kam vor allem am Nachmittag nach Aussagen aus dem Kreml, dass Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit sei. Zuvor bereits hatte gestützt, dass Russland sagte, es setze den Gastransit nach Europa fort.

Der deutsche Leitindex zog zuletzt um 3,21 Prozent auf 14 502,55 Punkte hoch, nachdem er tags zuvor noch zeitweise auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gesackt war. Im Verlauf der turbulenten Woche zeichnet sich aktuell ein Minus von 3,6 Prozent ab.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Freitag 3,76 Prozent auf 31 816,32 Punkte und auch europaweit wurden deutliche Erholungsgewinne verbucht. Die US-Börsen, die bereits am Vorabend ins Plus gedreht waren, dürften zudem mit Gewinnen in den Handel starten.

Ukraine-Krieg: Lindner warnt vor möglichen Folgen bei Swift-Aus für Russland

Update vom 25. Februar, 14:30 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat für den Fall eines Ausschlusses Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift* vor einem Ende der Gaslieferungen nach Deutschland gewarnt. Bei den Sanktionen wegen der Ukraine-Krise seien weitere Schritte möglich, sagte er am Freitag. Sie müssten aber insbesondere bei Gaslieferungen „in ihren Auswirkungen bedacht werden“. Das Bundeswirtschaftsministerium wies Vorschläge aus der Union zurück, den Atom- und Kohleausstieg auszusetzen, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern.

Die EU-Staaten hatten am Donnerstag eine Reihe von Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarschs in die Ukraine vereinbart. Sie betreffen neben dem Energie- und Transportbereich auch den Finanz- und Bankensektor. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sprach am Freitag von einem „sehr massiven Sanktionspaket“.

Der Swift-Ausschluss ist allerdings nicht dabei. Lindner verteidigte dies beim Treffen der europäischen Finanzminister in Paris. Durch die Blockade russischer Banken sei der Geschäftsverkehr mit Russland „nahezu beendet“, sagte Lindner. „Im Einzelfall“ seien aber „Transaktionen noch möglich, beispielsweise, um Gaslieferungen zu bezahlen“. Bei einem Swift-Ausschluss Russlands bestehe dagegen „eine hohe Gefahr“, dass Deutschland „nicht mehr mit Gas, nicht mehr mit Rohstoffen versorgt wird“, hatte Lindner bereits am Donnerstagabend in der ARD-Sendung „Maischberger“ gesagt.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit hob hervor, der derzeitige Verzicht auf eine Einbeziehung von Swift in das Sanktionspaket sei nicht vorrangig auf das Betreiben Deutschlands zurückzuführen. Es sei vor allem darum gegangen, bereits vorbereitete Sanktionen schnell zu beschließen. „Das ist kein stumpfes Schwert“, verteidigte auch er die Beschlüsse. Allerdings müsse die Wirksamkeit später noch einmal überprüft werden.

Nestlé schließt seine drei Fabriken in der Ukraine

Update vom 25. Februar, 14:00 Uhr: Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat seine Fabriken und Lagerhäuser in der Ukraine mit insgesamt rund 5000 Beschäftigten vorerst geschlossen. Priorität sei es, das Personal zu schützen, teilte das Unternehmen am Freitag in Vevey am Genfersee mit. Alle Beschäftigten seien in Sicherheit. Es handelt sich unter anderem um drei Fabriken, die Süßwaren, Getränke und Fertiggerichte sowie Zutaten herstellen. Das Unternehmen nehme die Produktion wieder auf, sobald dies sicher sei, hieß es.

Ukraine-Konflikt: Draghi fordert gemeinsame Erdgasspeicherung in EU

Update vom 25. Februar, 13:30 Uhr: Italiens Ministerpräsident Mario Draghi fordert als Konsequenz aus der aktuellen Ukraine-Krise länderübergreifende Speicher für Erdgas in der Europäischen Union. Das sagte der Regierungschef am Freitag in einer Erklärung im Parlament in Rom. Sein Land werde in Brüssel darauf drängen, bessere Mechanismen für gemeinsame Speicher auf den Weg zu bringen, um für künftige Notlagen besser gerüstet zu sein. „Wir hoffen, dass diese Krise endlich zu einer positiven Antwort in dieser Thematik führt“, sagte Draghi.

Er berichtete, dass Italien im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verhältnismäßig gut durch den Winter gekommen sei. Die Gasspeicher seien im Oktober zu 90 Prozent gefüllt gewesen. Im Anschluss wurden diese dann intensiv genutzt, so dass sie im Februar schon ein Niveau erreichten wie normalerweise im März. Angesichts steigender Temperaturen nach dem Ende des Winters gab sich Draghi aber zuversichtlich für die nächste Zeit.

Draghi kritisierte die Fokussierung der italienischen Gasversorgung auf Russland in den vergangenen Jahren, 45 Prozent des Gases beziehe das Mittelmeerland von den Russen. Nun versuche Rom, etwa aus Aserbaidschan, Algerien, Libyen oder den USA mehr Gas zu bekommen. Um die Energieversorgung kurz- und mittelfristig zu sichern, erwäge Italien außerdem, Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen.

BASF-Chef über Ukraine-Krieg: Wirkung der Russland-Sanktionen noch nicht abzuschätzen

Update vom 25. Februar, 13:30 Uhr: Nach Ansicht von BASF-Chef Martin Brudermüller sind die Sanktionen gegen Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs noch nicht zu beurteilen. Zu den internationalen Strafmaßen im Zusammenhang mit dem russischen Angriff sagte der Chef des Chemiekonzerns, es wäre „vermessen, bereits irgendwelche Auswirkungen abzuschätzen“. „Am ersten Tag nach der Invasion in der Ukraine steht ja noch gar nicht ganz fest, was die Sanktionen wirklich beinhalten“, sagte Brudermüller bei der Bilanzvorlage am Freitag in Ludwigshafen.

„Wir sind entsetzt über diesen Angriff und sehen die weitere Entwicklung mit großer Sorge“, sagte der Manager. Noch vor kurzer Zeit habe dies niemand für möglich gehalten. „Der gestrige Tag markiert das Ende des Friedens in Europa. Es ist ein bitterer Tag für uns alle.“

Bei BASF machten die Geschäfte in Russland etwa 1 Prozent und jene in der Ukraine 0,2 Prozent des Umsatzes aus. Diese Märkte hätten „keinen größeren Einfluss“. Die Energiepreise würden aber sicher mittelfristig eher höher bleiben.

Aiwanger an bayerische Wirtschaft: Ukraine-Standorte verlagern

Update vom 25. Februar, 12:59 Uhr: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger appelliert an Bayerns Unternehmen, sich angesichts des Ukraine-Konflikts* dauerhaft aus dem Land zurückzuziehen. „Angesichts der unsicheren Zukunft muss schnellstmöglich überlegt werden, Zulieferstandorte aus der Ukraine in andere Länder zu verlagern und gezielt politisch und wirtschaftlich zu unterstützen“, erklärte Aiwanger am Freitag in einer Mitteilung seines Ministeriums. Diese Unterstützung forderte der Freie Wähler-Chef von der Bundesregierung.

Eine Verlagerung der Ukraine-Standorte würde monatelang dauern, „wäre aber nötig, da ein dauerhafter Konflikt und langfristige Lieferunsicherheiten zu erwarten sind“. Die Ukraine ist nach Aiwangers Angaben für die bayerische Wirtschaft wichtig als Lieferant von Titan, Lithium, Nickel, seltenen Erden und Vorprodukten. In der bayerischen Außenhandelsbilanz spielt die Ukraine aber keine große Rolle, das osteuropäische Land liegt laut Ministerium auf Rang 43 der wichtigsten Handelspartner.

Telekom macht Anrufe und SMS in die Ukraine kostenlos

Update vom 25. Februar, 12:33 Uhr: Die Deutsche Telekom macht bis auf weiteres Anrufe und SMS in die Ukraine kostenfrei. Dies gelte für Festnetz und Mobilfunk, für Privat- und Geschäftskunden und auch für Kunden der Telekom-Tochter Congstar, sage ein Unternehmenssprecher am Freitag in Bonn. Auch das Roaming in der Ukraine werde kostenfrei. „Wir haben eine große Anzahl von Menschen mit ukrainischen Wurzeln in Deutschland. Sie stehen in Kontakt mit ihren Verwandten und Bekannten und machen sich Sorgen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, damit sie den Kontakt aufrechterhalten können“, sagte ein Konzernsprecher. Die Telekom wolle solidarisch an der Seite der Menschen stehen, die in dieser schwierigen Situation Unterstützung benötigten.

Ukraine-Krieg: Angespannte Lage bei Öl und Gas

Update vom 25. Februar, 10:50 Uhr: Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt. Die am Vortag noch markierten Höchststände seit 2014 deutlich jenseits der 100-Dollar-Marke aber wurden noch nicht erreicht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg um 2,03 US-Dollar auf 101,11 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,78 Dollar auf 94,60 Dollar zu.

Am Donnerstag waren die Erdölpreise in einem sehr nervösen Markt zeitweise um mehr als neun Prozent in die Höhe geschnellt, weil Anleger eine Verknappung des für die Weltwirtschaft wichtigen Rohstoffes fürchteten. Auch beim Gaspreis blieb die Lage angespannt. Zwar notierte der Preis für das Megawatt Erdgas an der niederländischen TTF-Börse am Freitag bei gut 108 Euro und damit deutlich unter dem Niveau vom Vortag, als der Preis auf 134 Euro geklettert war. Noch im Januar war der Gas-Preis um die Marke von 80 Euro gependelt.

Ukraine-Krieg: Dax leicht erholt

Update vom 25. Februar, 09:47 Uhr: Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Schock des russischen Angriffs der Ukraine etwas erholt. Am Vortag hatte sich auch die Wall Street nach einem Einbruch im Tagesverlauf unerwartet robust gezeigt und knapp unter Tageshoch schlossen. Der Dax legte kurz nach Handelsstart um 0,33 Prozent auf 14.098,05 Punkte zu. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex zeitweise auf den tiefsten Stand seit einem Jahr eingebrochen. Im Wochenverlauf hat das Börsenbarometer damit rund 6,3 Prozent eingebüßt.

Ukraine-Krieg: Ifo hält fünf Prozent Inflation in diesem Jahr für möglich

Update vom 25. Februar, 09:05 Uhr: Der Ukraine-Krieg wird die Inflation in Deutschland nach Einschätzung des Ifo-Instituts voraussichtlich weiter befeuern. Grund sind die drohenden weiteren Preissteigerungen bei Gas und Öl. Das sagte Timo Wollmershäuser, der Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen, am Freitag in München. „Eine Fünf vor dem Komma der Inflationsrate im Gesamtjahr 2022 wird gerade wahrscheinlicher als eine Drei.“ Zuvor hatte auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm vor wachsenden Inflationsdruck gewarnt. „Wir werden für 2022 mindestens eine 4 vor dem Komma sehen“, hatte Grimm gegenüber Merkur.de erklärt.

Update vom 24. Februar, 16:55 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein „scharfes Sanktionspaket“* angekündigt. Dieses werde die „europäische Gemeinschaft beschließen, zusammen mit den amerikanischen Partnern“, sagte Habeck am Donnerstag. Die Sanktionen würden die russische Wirtschaft „abkoppeln vom industriellen Vorsprung“. Auch deutsche Unternehmen könnten indes von den Sanktionen betroffen sein.

Die Maßnahmen zielten demnach auf Vermögens- und Finanzwerte. Diese würden „attackiert und eingefroren“. Die Sanktionen würden außerdem „den Zugang zu den europäischen und den amerikanischen Märkten deutlich beschränken“, sagte Habeck weiter. Unvermeidbar sei, dass die Sanktionen dabei auch die Geschäfte deutscher Unternehmen negativ beeinflussen werden. Die Maßnahmen seien „so formatiert, dass sie die russische Wirtschaft scharf und die deutsche Wirtschaft möglichst gering treffen werden“, sagte Habeck. Auswirkungen auf bestimmte Wirtschaftsbereiche seien allerdings „nicht zu verhindern“. Dies sei der Preis dafür, „den Frieden wieder möglich zu machen“, sagte Habeck weiter. Eine Rückkehr an den Verhandlungstisch sei nur mit einer Verschärfung der Wirtschaftssanktionen möglich.

Habeck betonte erneut, dass die Energieversorgung in Deutschland trotz der Eskalation gesichert sei. Für den kommenden Winter kündigte der Wirtschaftsminister den Aufbau einer Gasreserve an. Die Eigentümer von Gasspeichern sollen demnach verpflichtet werden, diese vor Beginn des Winters zu befüllen. Auch der Bau zusätzlicher Flüssiggas-Terminals in Deutschland sei geplant.

Weiterer Kursrutsch an US-Börsen nach Angriff auf Ukraine

Update vom 24. Februar, 16:18 Uhr: Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat am Donnerstag die US-Börsen auf ihrer Talfahrt gehalten. Der Dow Jones Industrial sackte nach einer halben Handelsstunde um 2,31 Prozent auf 32 367,93 Punkte ab. Er steuert damit auf den sechsten Verlusttag in Folge zu. Binnen einer Woche hat er wegen des nun auch militärisch geführten Konflikts schon mehr als 7 Prozent eingebüßt. Die Kursgewinne, die er seit dem März 2021 erzielt hatte, sind damit zum großen Teil wieder weg.

Nachdem Russland eine Invasion in sein Nachbarland begonnen hatte, waren die Börsen am Donnerstag weltweit auf Talfahrt. Vor allem in Europa gab es einen Einbruch. Der Dow und seine US-Indexkollegen hatten am Vortag im Verlauf schon Federn gelassen, so dass die Verluste hier am Donnerstag etwas milder ausfielen als in Europa. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,90 Prozent auf 4145,34 Zähler ein. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,66 Prozent auf 13 285,53 Zähler.

Angriff auf Ukraine treibt Goldpreis Richtung 2000 Dollar

Update vom 24. Februar, 15:44 Uhr: Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Nachfrage nach dem Edelmetall Gold verstärkt und den Preis in Richtung 2000 US-Dollar getrieben. An der Börse in London wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) am Donnerstag mit bis zu 1974 US-Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit September 2020.

„Das gelbe Edelmetall ist klar als sicherer Hafen gefragt“, kommentierte Rohstoffexperte Daniel Briesemann von der Commerzbank das Handelsgeschehen. Am Nachmittag fiel der Preis wieder etwas zurück. Das Edelmetall kostete 1958 Dollar je Unze und damit etwa 49 Dollar mehr als am Vortag. Investoren suchten generell als sicher empfundene Anlageformen wie Gold, nachdem Russland mit dem Einmarsch in die Ukraine begonnen hat.

„Wir schließen nicht aus, dass die wichtige Marke von 2000 Dollar je Unze schon bald überschritten wird“, sagte Rohstoffexperte Marc Loeffert vom Handelshaus Heraeus. Der Weg zu Höchstkursen wäre dann nur eine Frage der Zeit. Im August 2020 hatte der Goldpreis ein Rekordhoch bei 2075 Dollar erreicht.

Autobranche: Folgen für Standorte in Russland und Ukraine unklar

Update vom 24. Februar, 15:21 Uhr: Der Krieg in der Ukraine könnte auch die deutsche Autobranche betreffen. Die Unternehmen unterhielten 49 Fertigungsstandorte von Zulieferern und Herstellern in Russland und der Ukraine, teilte der Verband der Automobilindustrie am Donnerstag mit. „Die Folgen für die Unternehmen und ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind derzeit noch nicht konkret absehbar“, sagte Verbandspräsidentin Hildegard Müller. „Ein Abbruch der Lieferketten hätte ebenfalls negative Auswirkungen.“

Derzeit seien die Auswirkungen des Konflikts begrenzt. Im vergangenen Jahr hätten die deutschen Hersteller knapp 40.000 Fahrzeuge nach Russland und in die Ukraine exportiert, 1,7 Prozent aller aus Deutschland ausgeführten Autos .Müller hob hervor: „Wir denken an die Menschen in der Ukraine, unsere europäischen Nachbarn.“ Oberstes Gebot sei ihre Sicherheit und ihr Recht auf eine friedliche Entwicklung ihres Landes. „Ökonomische Fragen treten für uns dahinter heute zurück.“

Update vom 24. Februar, 15:11 Uhr: Der russische Angriff auf die Ukraine macht sich auf dem Gasmarkt stark bemerkbar. Am Donnerstagnachmittag kostete ein Megawatt Erdgas an der niederländischen TTF-Börse gut 126 Euro und damit gut 40 Prozent mehr als am Vortag.

Deutsche Bank und Commerzbank zu Ukraine-Krieg: Notfallpläne stehen

Update vom 24. Februar, 13:18 Uhr: Deutsche Bank und Commerzbank haben sich sehr besorgt über die Entwicklung in der Ukraine geäußert. „Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und Notfallpläne entwickelt“, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank am Donnerstag in Frankfurt mit. „Wir haben unser Engagement in Russland in den vergangenen Jahren erheblich verringert, und unsere Risiken sind unter Kontrolle.“

Deutschlands größtes Geldhaus betreibt in Russland ein Technologiezentrum und kommt daher auf eine vergleichsweise hohe Zahl von etwa 1500 Mitarbeitern in dem Land. Dazu kommen knapp 40 in der Ukraine.

Die Commerzbank erklärte: „Wir sind für verschiedene Eskalationsszenarien vorbereitet.“ Das Engagement in Russland und der Ukraine sei überschaubar, es sei in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert worden. Die Commerzbank hat nach Angaben eines Sprechers des Frankfurter MDax-Konzerns 135 Beschäftigte in Russland und einen Mitarbeiter in der Ukraine.

Bundesbank-Zahlen zufolge belaufen sich die Forderungen deutscher Banken gegenüber Russland auf rund 6,03 Milliarden Euro. Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) wies darauf hin, dass sich die meisten Geldhäuser „aufgrund der bereits seit 2014 bestehenden Sanktionen mit ihrem Russland-Engagement in den letzten Jahren zurückgehalten“ haben.

Chemiebranche warnt vor explodierenden Gaspreisen

Update vom 24. Februar, 13:10 Uhr: Die deutsche Chemie-Industrie warnt angesichts des Ukraine-Konflikts vor explodierenden Gaspreisen. Wirtschaftlich könnte die Lage für energieintensive Branchen sehr problematisch werden, sollte Gas in Europa knapp werden, sagte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Den Chemieunternehmen drohen in diesem Fall explodierende Preise für Erdgas bei einem ohnehin historisch extrem hohen Preisniveau.“

Die Chemie- und Pharmaindustrie - die drittgrößte Industriebranche Deutschlands nach dem Auto- und Maschinenbau - verbraucht viel Energie, etwa als Wärme für Anlagen. Sie leidet ohnehin schon unter hohen Energiepreisen: Nicht alle Branchenunternehmen können diese an Kunden weiterreichen. Die Branche setzt laut VCI derzeit rund 3,2 Millionen Tonnen Erdgas als Rohstoff (39 Prozent des Gesamtverbrauchs) und 84 Terawattstunden (61 Prozent des Verbrauchs) für die Energieerzeugung ein.

Russland und die Ukraine gehören jedoch nicht zu den großen Handelspartnern der Chemie- und Pharmabranche. 2021 gingen rund 2,4 Prozent der Ausfuhren oder Güter im Wert von 5,6 Milliarden Euro nach Russland. Das sei Platz zehn in der Rangliste für Europa inklusive Schweiz und Großbritannien. Der Anteil der Ausfuhren in die Ukraine lag bei 0,5 Prozent. Die wichtigsten Handelspartner der Chemie- und Pharmabranche sind die USA, die Niederlande, Frankreich und China.

Mercedes-Benz-Chef Källenius besorgt über Russland-Ukraine-Konflikt

Update vom 24. Februar, 13:08 Uhr: Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sich Mercedes-Benz-Vorstandschef Ola Källenius besorgt gezeigt. „Ich hoffe, der Konflikt lässt sich deeskalieren, um diese Situation zu entschärfen“, sagte der Manager am Donnerstag in Stuttgart bei der Bilanzpressekonferenz.

„Es ist eine Situation, die wir sehr genau betrachten werden.“ Es sei noch unklar, welche Auswirkungen der Konflikt haben werde. Der Hersteller habe keinen Standort in der Ukraine, aber ein Werk in der Nähe von Moskau mit rund 1000 Beschäftigten. „Selbstverständlich sind wir mit unseren Leuten in Kontakt“, sagte der Mercedes-Chef. Er denke zunächst an die Menschen, meinte Källenius mit Blick auf den Angriff auf die Ukraine. „Die Menschen kommen zuerst, dann alles Geschäftliche.“

Europa-Park und Nord Stream 2 stoppen Zusammenarbeit

Update vom 24. Februar, 13:07 Uhr: Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust, und der Gaspipeline-Betreiber Nord Stream 2 haben wegen des Kriegs um die Ukraine ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Das teilte eine Sprecherin des Parks im Ortenaukreis am Donnerstag mit. Details dazu nannte sie zunächst keine.

Auf den Internetseiten waren die Achterbahn „blue fire Megacoaster“ und der „blue fire Dome“, wo das Publikum unter anderem auf großen LED-Bildschirmen Eindrücke von der Unterwasserwelt der Ostsee bekommen soll, da schon umbenannt. Sie hießen bis dahin „blue fire Megacoaster powered by Nord Stream 2“ beziehungsweise „Nord Stream 2 Dome“, was ehemals die „Gazprom Erlebniswelt“ war. Das Unternehmen Nord Stream 2 listet die Attraktionen unter Kultursponsoring auf. Um welche Summen es geht, sagte die Europa-Park-Sprecherin nicht.

Energieversorger Eon: Auswirkungen der Ukraine-Krise noch unklar

Update vom 24. Februar, 12:37 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kann Deutschlands größter Energieversorger Eon nach eigenen Angaben noch nichts zu konkreten Auswirkungen auf die Strom- und Gaspreise für Haushaltskunden sagen. Das Unternehmen wies am Donnerstag in Essen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur darauf hin, dass man aktuell an den Großhandelsmärkten einen nochmaligen Anstieg der Preise für Strom und Gas sehe - „ausgehend von bekanntlich bereits sehr hohem Niveau“. Es bleibe abzuwarten, wie die Entwicklung langfristig verlaufe. „Vieles spricht dafür, dass Preise wohl länger hoch bleiben.“ Eon hat in Deutschland rund 14 Millionen Kunden.

Bei den Auswirkungen für die Endkunden komme es auch auf eine Entlastung der Preise durch die Politik an, hieß es weiter. Der Energiekonzern nannte in diesem Zusammenhang eine allgemeine Senkung von Steuern und Abgaben sowie gezielte Maßnahmen zum Schutz besonders betroffener Kundengruppen. Von der Ukraine-Krise sei Eon nicht direkt betroffen. Man betreibe dort kein eigenes, operatives Geschäft.

Kein Sprung beim Spritpreis trotz Eskalation in der Ukraine

Update vom 24. Februar, 12:26 Uhr: Die Eskalation in der Ukraine und der Sprung beim Ölpreis haben sich zunächst nicht an den deutschen Tankstellen bemerkbar gemacht. Die Preise für Benzin und Diesel lagen am späten Donnerstag-Vormittag gleichauf mit den vergleichbaren Werten vom Mittwoch-Vormittag, wie der ADAC auf Nachfrage mitteilte. Am Mittwoch hatten sich im bundesweiten Tagesdurchschnitt allerdings bereits Allzeithochs von 1,750 Euro je Liter Super E10 und 1,663 Euro je Liter Diesel ergeben.

ADAC-Kraftstoffmarktexperte Jürgen Albrecht erwartet steigende Spritpreise. „Es ist zu befürchten, dass die Höchstpreise von gestern nicht die letzten bleiben werden“, sagte er. Tendenziell geht er von weiter steigenden Ölpreisen aus. Und dann würden auch die Spritpreise anziehen. Ein Benzinpreis von 2 Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt sei aber „in absehbarer Zeit nicht zu erwarten“, beruhigt Albrecht. „Dafür müsste der Ölpreis in ganz andere Größenordnungen vordringen, als er das zuletzt getan hat.“

Weizenpreis steigt stark nach russischem Angriff auf Ukraine

Update vom 24. Februar, 11:29 Uhr: Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich neben zahlreichen anderen Rohstoffe auch Weizen auf dem Weltmarkt stark verteuert. Der Preis für einen Scheffel stieg am Donnerstag um mehr als fünf Prozent auf knapp 935 US-Cent und damit auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2012. Der Preis an der Rohstoffbörse in Chicago (COBT) sei am Morgen um den maximal möglichen Betrag von 50 US-Cent gestiegen, sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Am Donnerstag haben sich zahlreiche Rohstoffe stark verteuert, die aus Russland exportiert werden. Das Land zählt zu den wichtigsten Produzenten von Weizen weltweit. Aber auch die Ukraine zählt zu den großen Weizenproduzenten. Beide Länder haben gemeinsam einen Anteil am weltweiten Handel mit dem Agrarrohstoff von etwa einem Viertel.

EnBW: Globaler Gasmarkt funktioniert - Preise könnten steigen

Update vom 24. Februar, 11:02 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine könnten nach Angaben des Energieversorgers EnBW auf seine Gas-Kunden höhere Preise zukommen. Der Karlsruher Konzern kaufe Gas für seine mehrere Hunderttausend Kundinnen und Kunden am deutschen Großhandelsmarkt ein, teilte eine Sprecherin mit.

Russland ist ein großer Gaslieferant* für Deutschland und Europa. Präsident Wladimir Putin hatte gesagt, trotz Sanktionen des Westens die Gaslieferungen ins Ausland nicht stoppen zu wollen. Sein Vorgänger Dmitri Medwedew hatte nach dem Stopp des Genehmigungsverfahrens für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 allerdings mit deutlich steigenden Gaspreisen gedroht: „Nun gut, herzlich willkommen in der neuen Welt, in der die Europäer bald 2000 Euro pro 1000 Kubikmeter Gas zahlen“, schrieb er bei Twitter. Der Chef des Energiekonzerns Eon, Leonhard Birnbaum, warnte in der Wochenzeitung Die Zeit vor gravierenden Folgen für die Industrie, sollten die russischen Gaslieferungen eingestellt werden.

Die Versorgungssicherheit sei im Moment nicht gefährdet, sagte die EnBW-Sprecherin am Donnerstag. „Aktuell liefern die russischen Vertragspartner die vertragsgemäß zugesagten Gasmengen.“ Zudem deckten Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden sowie Flüssigerdgas-Lieferungen an westeuropäische Terminals die Nachfrage. „Das ist ein Beleg, dass der globale Gasmarkt funktioniert“, so die Sprecherin. „Stand jetzt, und einen normalen Temperaturverlauf vorausgesetzt, sind wir daher mit Blick auf die Versorgungssicherheit gut ausgestattet.“ Da spielten auch deutsche Gasspeicher eine Rolle.

Moskauer Börse verliert die Hälfte an Wert

Update vom 24. Februar, 10:37 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die Anleger sich weiter vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index brach am Donnerstag um fast die Hälfte auf 612 Punkte ein. Binnen sechs Handelstagen summieren sich die Verluste nun auf rund 60 Prozent. Allein am Mittwoch verloren die Aktien des Energieriesen Gazprom gut ein Viertel ihres Werts. Der Handel wurde nach zwischenzeitlicher Unterbrechung wie auch an der Börse in der zweitgrößten Stadt St. Petersburg wieder aufgenommen.

Anleger blicken vor allem auf neue Sanktionen des Westens gegen Russland. Die geplanten Schritte werden nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden. Die russische Notenbank griff unterdessen dem taumelnden Rubel unter die Arme. Nachdem die Landeswährung wegen des Angriffs auf die Ukraine am Morgen auf ein Rekordtief zum US-Dollar gefallen war, kündigte die Zentralbank Interventionen an.

Wirtschaftswissenschaftler: Mit höheren Gaspreisen droht Inflation von sechs Prozent

Update vom 24. Februar, 10:23 Uhr: Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Sanktionen des Westens vor stark steigenden Gaspreisen. In der Folge drohe eine Inflationsrate von 6,1 Prozent in Deutschland. Das Wirtschaftswachstum könnte dann 2023 geringer ausfallen.

Deutschland bezieht mehr als die Hälfte der Erdgasimporte aus Russland. „Auch wenn die Bundesrepublik kurzfristig einen Stopp der Gaslieferungen überstehen könnte, würden die Preise für Gas in die Höhe schnellen“, erläuterte das IW in Köln am Donnerstag. Die Wirtschaftswissenschaftler nahmen zwei Modellsimulationen vor, um die möglichen Auswirkungen eines solchen Szenarios auf die deutsche Wirtschaft und die Verbraucher einschätzen zu können.

Im ersten Szenario bleibt der Gaspreis im Jahr 2022 auf dem Niveau aus dem vierten Quartal 2021. Dann würde die Inflationsrate im laufenden Jahr auf 4,3 Prozent und 2023 auf 4,5 Prozent steigen, wie das IW schätzt. Die Verbraucher, aber auch die Unternehmen, hätten also noch weniger im Portemonnaie als ohnehin schon. Der private Konsum würde geringer ausfallen, in der Folge fiele das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 um 0,2 Prozent und 2023 um 0,7 Prozent geringer aus.

Das zweite Szenario geht von noch höheren Preisen aus: Hier wird mit einem Anstieg der Gaspreise um weitere 50 Prozent gerechnet. Dann würde die Inflationsrate den Berechnungen zufolge in diesem Jahr auf 6,1 Prozent und 2023 auf 5,0 Prozent klettern. Das BIP würde im kommenden Jahr ganze 1,4 Prozent geringer ausfallen. Das IW betonte, es handle sich um mögliche Entwicklungen und nicht um Prognosen.

Ukraine-Krieg drückt Dax unter 14.000 Punkte

Update vom 24. Februar, 10:02 Uhr: Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Dax am Donnerstag auf Talfahrt* geschickt. Direkt zum Handelsstart fiel die Marke von 14.000 Punkten. „Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Es herrscht Krieg in Europa“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. Dabei treffe die russische Invasion die Börsen zwar nicht unvorbereitet, „trotzdem laufen Schockwellen durch die Kapitalmärkte“.

Nachdem der Dax am Morgen auf den tiefsten Stand seit fast einem Jahr abgesackt war, erholte er sich schnell etwas und gab zuletzt um 3,50 Prozent auf 14 118,77 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 2,53 Prozent auf 31 079,97 Punkte ein. Europaweit eröffneten die Börsen ebenfalls mit starken Verlusten, die sie im Verlauf jedoch ebenfalls eindämmten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zuletzt 3,58 Prozent auf 3831,15 Punkte.

Im Sog des Konflikts um die Ukraine ist der Dax in den vergangenen sechs Börsentagen bereits um etwas mehr als fünf Prozent abgesackt. Aus dem Dax, in dem es unter den 40 Werten am Donnerstag keinen Gewinner gab, berichteten die Deutsche Telekom und Heidelbergcement über das abgelaufene Jahr. Die T-Aktie gab im Gleichklang mit dem Dax nach. Die Anteile des Baustoffherstellers zeigten sich mit minus 6,0 Prozent deutlich stärker im Minus.

Im MDax zeigten sich nur die Aktien des Rüstungsunternehmens Rheinmetall im Plus mit 2,3 Prozent. Uniper dagegen waren Schlusslicht mit zuletzt knapp 8 Prozent auf 30,70 Euro. Damit zeigten sie sich dennoch stark erholt, denn zum Handelsstart waren sie bis auf 27,70 Euro und damit auf ein Tief seit Dezember 2020 eingebrochen. Der Stromerzeuger macht einen erheblichen Anteil des Geschäfts in Russland und ist Mitfinanzierer der auf Eis gelegten Gaspipeline Nord Stream 2.

Preis für Aluminium steigt nach russischem Angriff auf Rekordhoch

Update vom 24. Februar, 09:36 Uhr: Der Preis für Aluminium ist mit dem russischen Angriff auf die Ukraine auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Börse in London verteuerte sich eine Tonne am Donnerstagmorgen um 2,9 Prozent auf 3388 US-Dollar. Der Preis für das Metall übertraf damit das bisherige Hoch, das in der Wirtschaftskrise 2008 erreicht worden war. Der starke Preisanstieg bei Aluminium könnte die Inflationsentwicklung weiter verstärken, da Aluminium in vielen Produkten enthalten ist. Russland ist einer der weltgrößten Anbieter von Aluminium.

Russische und europäische Börsen stürzen ab

Update vom 24. Februar, 09:14 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind die europäischen Börsen am Donnerstagmorgen abgestürzt. Der Dax in Frankfurt am Main verlor zum Handelsstart 4,39 Prozent. Auch die Kurse an den Börsen in Paris und London brachen nach der nächtlichen Invasion stark ein.

Update vom 24. Februar, 09:00 Uhr: Nur wenige Stunden nach Aussetzung des Handels hat die Börse in Moskau am Donnerstag wieder geöffnet. Der in Dollar gerechnete Leitindex RTS stürzte um mehr als 20 Prozent ab, der Rubel-basierte Index MOEX um knapp 14 Prozent. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war der Handel zunächst ausgesetzt worden.

Update vom 24. Februar, 08:43 Uhr: Die russische Zentralbank hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine nach eigenen Angaben mit „Interventionen“ begonnen, um die „Lage zu stabilisieren“. Die Maßnahmen hätten zudem das Ziel, die russischen Banken angesichts weiterer Sanktionen des Westens mit Liquidität zu versorgen, teilte die Zentralbank am Donnerstag mit. Die Währung des Landes, der Rubel, stürzte um neun Prozent ab und damit auf ein historisches Tief.

Die Zentralbank in Moskau versicherte, sie werde die Finanzstabilität des Landes und die Geschäfte der Finanzinstitutionen „mit allen nötigen Instrumenten“ aufrechterhalten. Sie habe „klare Aktionspläne für jedes Szenario“. Der Rubel stürzte zum Dollar um 9,02 Prozent zum Vortag ab. Erstmals in der Geschichte waren 90 Rubel für einen Dollar nötig. Im Laufe des Vormittags (Ortszeit) erholte sich der Kurs wieder etwas.

Update vom 24. Februar, 08:25 Uhr: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben die Anleger sich weiter vom russischen Aktienmarkt zurückgezogen. Der RTS-Index brach am Donnerstag kurz nach dem Handelsstart um ein Fünftel auf 966 Punkte ein. Binnen sechs Handelstagen summieren sich die Verluste nun auf mehr als ein Drittel. Noch ist unklar, wie der Westen auf die russische Invasion reagieren wird. Zumindest dürften harsche Wirtschaftssanktionen folgen. Am Morgen war der Handel zunächst ausgesetzt worden und dann verspätet gestartet. Die russische Notenbank hat unterdessen angekündigt, am Devisenmarkt einzugreifen. Der russische Rubel steht gegenüber dem Dollar deutlich unter Druck.

Nach russischem Angriff: Digitalwährungen geben stark nach

Update vom 24. Februar, 08:08 Uhr: Digitalwährungen wie Bitcoin haben am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Am Morgen fiel der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptowährung Bitcoin um rund acht Prozent auf unter 35 000 US-Dollar. Die nach Marktwert zweitgrößte Internetdevise Ether gab um 12 Prozent auf rund 2300 Dollar nach. Andere Digitalwerte wie Cardano oder Dogecoin brachen noch stärker ein.

Kryptowährungen wie Bitcoin gelten unter Fachleuten als besonders riskante Anlagen, weshalb sie von der hohen Unsicherheit aufgrund des russischen Angriffs besonders betroffen sind. „Einmal mehr beweisen Kryptoassets, dass das Narrativ des vermeintlich sicheren Hafens ein Mythos ist“, kommentierte Experte Timo Emden von Emden Research. Einige Kryptoanleger meinen, Digitalanlagen besäßen trotz hoher Kursschwankungen eine Schutzfunktion gegen besonders unsichere Zeiten, ähnlich wie Gold.

Die Märkte in Deutschland, Russland und Asien reagieren

Update vom 24. Februar, 08:01 Uhr: Der deutsche Anleihemarkt hat mit starken Gewinnen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Am Donnerstagmorgen zog der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um etwa ein Prozent auf 167,64 Punkte an.

Angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine steuerten Anleger den als sicher erachteten Hafen der Staatsanleihen an. Im Gegenzug deutet sich an, dass die risikobehafteten Aktienmärkte zu Handelsbeginn einbrechen dürften. So wird der deutsche Leitindex Dax mehr als vier Prozent im Minus erwartet.

Update vom 24. Februar, 07:43 Uhr: Der Euro hat am Donnerstag mit Kursverlusten zum US-Dollar auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Zulauf erhielten als sicher empfundene Währungen wie der Dollar oder der japanische Yen. Der russische Rubel brach gegenüber dem Dollar um mehr als sechs Prozent ein.

Ein Euro kostete am Morgen 1,1250 Dollar, im Tief war der Euro am frühen Morgen auf 1,1209 Dollar gefallen. Das war etwa ein Cent weniger als am Vorabend. Der Dollar legte gegenüber dem russischen Rubel stark zu und stieg über 84 Rubel. Im Gegenzug brach die russische Landeswährung ein.

Update vom 24. Februar, 07:40 Uhr: Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag stark belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,8 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte um 3,2 Prozent ab, und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 1,9 Prozent ein.

Angriff auf Ukraine: Gold- und Ölpreis steigt

Update vom 24. Februar, 07:06 Uhr: Der russische Angriff auf die Ukraine hat den Goldpreis am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Januar 2021 getrieben. Eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) kostete im frühen Handel 1949 US-Dollar und damit rund zwei Prozent mehr. Investoren suchen als sicher geltende Anlageformen, wie zum Beispiel Gold. Die Kurse an den Aktienmärkten gaben kräftig nach.

Update vom 24. Februar, 06:18 Uhr: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist am Donnerstag der Handel an der Moskauer Börse ausgesetzt worden. Eine Wiederaufnahme werde später angekündigt, teilte die Börse mit. Die Moskauer Börse war bereits in den vergangenen Tagen infolge der Ukraine-Krise massiv eingebrochen.

Update vom 24. Februar, 04:49 Uhr: Nach der Ankündigung einer russischen „Militäroperation“ in der Ukraine ist der Preis für ein Barrel Öl in der Nacht zum Donnerstag erstmals seit sieben Jahren auf mehr als 100 Dollar (89 Euro) gestiegen. Die Börse in Hongkong stürzte als Reaktion auf die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin um mehr als drei Prozent ab. US-Präsident Joe Biden sprach von einem „unprovozierten und ungerechtfertigten Angriff“ auf die Ukraine.

