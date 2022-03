Nein zu Ölboykott und Stromsteuersenkung: Zwei Mal falsch, Herr Lindner!

Von: Georg Anastasiadis

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner; ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Kay Nietfeld/dpa/Klaus Haag

Lindner ist gegen einen Boykott von Energieimporten aus Russland und er lehnt Steuersenkungen ab. Mit beiden Positionen liegt er falsch, kommentiert Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis.

München - Bundesfinanzminister Christian Lindner lehnt einen Boykott von Energieimporten aus Russland ab – und zwar mit der interessanten Begründung, dass man Putin keine „strategischen Vorteile verschaffen dürfe“. Wie bitte? Einen größeren Gefallen, als die Öl-, Kohle- und Gaskäufe ungeschmälert fortzusetzen, kann Europa dem Kriegsverbrecher im Kreml schwerlich tun. 660 Millionen Euro kassiert Putin dafür – jeden Tag. Geld, das er benutzt, um die Ukrainer zu massakrieren und die Staatspleite abzuwehren, die Russland wegen der Finanzsanktionen andernfalls droht. Schließlich kann Putin aktuell nicht auf die hunderte Milliarden Euros und Dollars russischer Währungsreserven zugreifen, die bei den Notenbanken des Westens gebunkert sind.

Ukraine-Krieg: Lindner gegen Steuersenkungen, obwohl der Staat an gestiegenen Energiepreisen kräftig verdient

Und noch eine zweite falsche Antwort gibt der FDP-Chef auf den Ukrainekrieg: Obwohl sich der deutsche Staat an den dramatisch gestiegenen Energiepreisen dumm und dämlich verdient – schließlich schlägt der deutsche Fiskus seine Steuern auf den Energie-Grundpreis auf und profitiert damit ebenso wie der Rohstoffgigant Russland von hohen Preisen –, weigert sich Lindner, das Geld in Form von Steuersenkungen an die gebeutelten Mieter, Strom- und Benzinkunden zurückzugeben. Dabei galoppiert die Teuerung. Eine Senkung der Energiesteuern hätte also auch eine dämpfende Wirkung auf die Inflation, die der Europäischen Zentralbank gerade zu entgleiten droht. Was die Währungshüter auch tun, es ist verkehrt: Erhöhen sie die Zinsen, würgen sie die Konjunktur ab. Verzichten sie darauf, nehmen sie weiter steigende Inflationsraten in Kauf.

Und Lindner? Der fürchtet sich davor, dass ausgerechnet ein FDP-Finanzminister die schwarze Null aufgibt. Als ob es darauf in diesem europäischen Schicksalskampf ankäme.

