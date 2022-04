Spekulationen um deutsche Gazprom-Tochter: Ein DJ aus Moskau als Geschäftsführer?

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Gazprom Germania: Ist ein russischer DJ jetzt ihr Chef? © Stringer/dpa

Energieversorgungssicherheit in Deutschland: Die Bundesnetzagentur übernimmt die Kontrolle bei der deutschen Gazprom-Tochter - und bei der wiederum ein DJ aus Moskau?

Berlin - Es ist ein ungewöhnlicher Schritt: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) setzt die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für die deutsche Gazprom-Tochter („Gazprom Germania“) ein. Seine Begründung: Unklare Rechtsverhältnisse und ein Verstoß gegen Meldevorschriften. Ziel sei es, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Noch ungewöhnlicher ist dieses Gerücht: Der russische Energie-Riese hat das Management von Gazprom Germania angeblich offiziell einem Moskauer DJ übertragen. Das berichtet unter anderem n-tv und beruft sich dabei wiederum auf einen Bericht der BBC. Dmitry Tseplyaev ist sein Name und er soll laut dem - online nicht auffindbaren - BBC-Bericht noch am 20. März als „DJ-Five“ in Moskau aufgelegt haben.

Spekulationen über deutsche Gazprom-Tochter mitten im Ukraine-Krieg

Gazprom, Deutschlands größter Gaslieferant, hatte am Freitag (1. April) überraschend mitgeteilt, dass er sich von Gazprom Germania getrennt habe. Gazprom ist mehrheitlich im Besitz des russischen Staates und war bisher deren alleiniger Eigentümer. Über mögliche neue Eigentümer war an dem Tag zunächst nichts bekannt geworden.

Das Wirtschaftsministerium erklärte nun, dass ihm der mittelbare Erwerb der Gazprom Germania durch die Unternehmen JSC Palmary aus Russland und Gazprom export business services LLC zur Kenntnis gelangt sei.

Steigt DJ aus Moskau bei Gazprom Germania ein? WhatsApp-Anfrage der BBC

Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete das bereits am 4. April unter Berufung auf behördliche Eintragungen. Und weiter: Laut russischen Unternehmensregister sei dessen Geschäftsführer seit dem 30. März Dmitry Tseplyaev. Auch bemerkenswert: Seiner Firma Palmary sollen nur 0,1 Prozent der Stimmanteile gehören, der zweite Anteilseigner soll Palmary dennoch die kompletten Stimmrechte übertragen haben.

Laut n-tv fragten die BBC-Journalisten Dmitry Tseplyaev bereits per WhatsApp nach dessen angeblichen Einstieg ins Gas-Geschäft - eine Antwort bekamen sie bislang nicht. Gazprom betreibt unter anderem den größten Gasspeicher Deutschlands, auf den ein Fünftel der deutschen Speicherkapazität entfällt. (frs mit Material von dpa und AFP)