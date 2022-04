Dreht Russland auch Deutschland das Gas ab? So bereitet sich die Industrie auf den Fall der Fälle vor

Von: Fabian Hartmann

Russland hat die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien gestoppt. Kann das auch Deutschland passieren? In der Industrie laufen bereits Planspiele.

München – Was passiert, wenn Russland auch Deutschland in Zukunft nicht mehr mit Gas versorgt? Lange klang es hypothethisch. Doch nach dem plötzlichen Stopp der russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien ist die Frage akut geworden. Der Ukraine-Konflikt befeuert entsprechende Überlegungen.

Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet, sagte zwar eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin. Doch in der Industrie haben schon längst die Planspiele für den worst case begonnen. Brisant: Zumindest kurzfristig gibt es kaum Alternativen für russisches Erdgas. Das Handelsblatt hat einen Blick auf wichtige Branchen geworden.

Möglicher Gaslieferstopp: So planen die Energiekonzerne

Beispiel Energiewirtschaft. Noch kann die Branche auf die deutschen Gasspeicher zurückgreifen, die zu 33,5 Prozent befüllt sind. Parallel dazu laufen Gespräche mit Gasförderländern wie den Niederlanden oder Norwegen. Wie das Düsseldorfer Wirtschaftsblatt weiter berichtet, arbeiten Politik und Unternehmen an der Beschaffung von vier schwimmenden LNG-Terminals für Deutschland. Kurzfristig hilft aber nur eines: Energiesparen.

Möglicher Gaslieferstopp: So plant die Metallindustrie

Die Metallbranche ist nach der Chemie der größte industrielle Verbraucher von Erdgas in Deutschland. Auch hier setzen die Unternehmen vorerst auf Einsparungen. Eine attraktive Alternative zum Erdgas ist Wasserstoff. Nur: Es wird noch einige Jahre dauern, ehe eine genügend große Menge zur Verfügung steht. Kommt es zum Gaslieferstopp, bedeutet das für die Unternehmen faktisch ein Produktionsstopp. Große Öfen werden in der Regel mit Erdgas beheizt. Und ohen den Rohstoff geht nichts.

Wie lange fließt hier noch Gas durch? Messinstrumente zeigen den Leitungsdruck von Rohrleitungen eines Gaspeichers an. © Axel Heimken/dpa

Möglicher Gaslieferstopp: So planen die Chemiefirmen

Auch in der Chemieindustrie schrillen die Alarmglocken. Der Chemieverband VCI hat vor weitreichenden Folgen eines möglichen Ausfalls von russischen Energie-Lieferungen gewarnt. Dann komme es zu „einer schweren Rezession mit einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen“; sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie, Wolfgang Große Entrup, unserer Redaktion. Laut Handelsblatt könnten viele Firmen einen Rückgang von weniger als 50 Prozent beim Gas zwar durch interne Maßnahmen auffangen. Sinkt die Gasversorgung aber um mehr als die Hälfte, müssten Anlagen in großem Stil heruntergefahren werden – mit schwerwiegenden volkswirtschaftlichen Konsequenzen. Denn: Ein Ausfall in der Chemie könnte zu einer Kettenreaktion in der gesamten verarbeitenden Industrie führen. Dann fehlen nämlich wichtige Vorprodukte.

Möglicher Gaslieferstopp: So plant der Einzelhandel

Der Handel selbst verbraucht zwar kaum Gas. Aber: Viele Händler sind in Sorge, da sie im Zweifel nicht als „systemrelevant“ eingestuft werden würden – und dementsprechend auch nur nachrangig an Energie kämen. Auf eine funktionierende Stromversorgung ist auch der Handel angewiesen. Wie das Handelsblatt schreibt, hätten viele Unternehmen bereits die Temperatur in den Verkaufsräumen leicht abgesenkt. Das geht aber nur in einem gewissen Maße – aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen.

Möglicher Gaslieferstopp: Das sagt ein Ökonom

Auch Wirtschaftswissenschaftler sind in Sorge. „Von heute auf morgen ist ein Ersatz der russischen Lieferungen nicht möglich, ohne dass hierzulande die wirtschaftliche Aktivitität erheblich leiden würden“, sagte erst unlängst der Konjunkturchef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Stefan Kooths, im Gespräch mit Merkur.de.

Ob es aber wirklich zum worst case kommt, ist derzeit schwer abzuschätzen. Auch Russland ist auf die Geschäftsbeziehungen mit dem Westen angewiesen. Doch nach dem Stopp der russischen Gaslieferungen an Polen und Bulgarien zeigt sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz besorgt. Der SPD-Politiker sagte am Donnerstag (28. April) in Tokyo, dass sich Deutschland auf einen ähnlichen Einschnitt vorbereiten müsse. (fh)