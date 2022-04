Ukraine-Krieg: Russische Airlines rücken Flieger westlicher Eigentümer nicht raus

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Eine Boeing 747-8F der russischen Airline Air Bridge Cargo (Archivfoto) © Markus Mainka/imago

Russische Airlines flogen offenbar in Nacht- und Nebelaktionen Flugzeuge gegen den Willen ihrer ausländischen Besitzer nach Russland. Dabei ging es zu wie im Wilden Westen.

München - Die wirtschaftlichen Sanktionen* des Westens im Zuge des Ukraine-Konflikts* treffen Russland hart. Auch die russischen Airlines kämpfen ums Überleben. Sie sind nicht nur von Ersatzteilen für ihre Airbus- und Boeing-Maschinen abgeschnitten. Ein Problem ist auch, dass ihnen die Flugzeuge in vielen Fällen nicht gehören. Besitzer sind westliche Leasingfirmen, die die Flugzeuge an die russischen Fluglinien vermieten. Viele dieser Maschinen sind hierbei im Ausland zugelassen, vor allem auf Bermuda.

Dabei geht es um Milliardenwerte. Denn nach Angaben der Luftfahrtberatung IBA haben russische Unternehmen insgesamt 523 Passagier- und Frachtjets von ausländischen Flugzeugfinanzierern geleast. Laut dem Luftfahrtdatenanbieter Cirium haben diese einen Marktwert von insgesamt zehn Milliarden Dollar.

Leasing-Flieger: Russische Airlines zeigen sich beinhart

Rund fünf Milliarden Dollar gehen auf das Konto europäischer Unternehmen, von den viele in Irland sitzen. Allein die niederländische AerCap, die weltweit größte Leasinggesellschaft für Flugzeuge, hat laut IBA 142 Flugzeuge an russische Unternehmen vermietet.

Infolge der Sanktionen mussten die Leasingunternehmen die Verträge mit den russischen Airlines bis zum 31. März kündigen. Eigentlich sollten die geleasten Flugzeuge nun zurückgegeben werden. Doch Aeroflot & Co dachten nicht daran. Sie reagierten schnell und brachten diese, soweit sie nicht bereits im Land waren, entgegen internationaler Regeln nach Russland, wo sie vor einem ausländischen Zugriff sicher sind. Es war eine erfolgreiche Aktion. Denn laut Bloomberg ist es den Vermietern gelungen, nur rund zwei Dutzend Maschinen wieder in Besitz zu nehmen.

Leasing-Flieger: Russisches Cargo-Unternehmen bringt Frachter in Sicherheit

Dabei ging es offenbar regelrecht zu wie im Wilden Westen. Das zeigt ein Fall, den das Handelsblatt beschreibt. BOC Aviation aus Singapur hat drei Frachtflugzeuge des Typs Boeing 747-8F an die russische Air Bridge Cargo vermietet. Am 3. März wies das Leasingunternehmen den Partner an, den Betrieb mit den drei Flugzeugen schnellstmöglich, spätestens bis zum 7. März einzustellen. Grund dafür war, dass eine Versicherung den Vertrag für die drei Maschinen gekündigt hatte. Die Flugzeuge, die in Hongkong, Schanghai und Zhengzhou standen, sollten außerhalb Russlands geparkt werden.

Doch Air Bridge Cargo hatte etwas anderes im Sinn. Denn am 6. März beobachtete BOC Aviation über den Trackingdienst Flightradar, wie sich die Flugzeuge von Schanghai und Zhengzhou aus in Richtung Moskau bewegten. Über die Webseite des Flughafens in Hongkong erfuhr BOC Aviation am gleichen Tag, dass der dritte Frachter um kurz nach 23 Uhr Ortszeit starten sollte, wahrscheinlich ebenfalls Richtung Moskau.

Leasing-Firma kündigt Verträge und setzt Flieger fest

Um das zu verhindern, kündigte BOC Aviation mit sofortiger Wirkung den Leasingvertrag für die Maschine auf und forderte sie mitsamt allen erforderlichen Dokumenten zurück. Parallel entzog die Luftfahrtbehörde der Bermudas, wo der Jet registriert war, die Zulassung.

In einem Telefonat verlangte Air Bridge Cargo von BOC Aviation darauf die Zustimmung, dieses dritte Flugzeug Richtung Russland* starten zu lassen, schreiben die Anwälte der Leasingfirma laut Handelsblatt. Erst wenn diese Forderung erfüllt worden wäre, seien sie dazu bereit gewesen, die beiden anderen Flugzeuge zurückzugeben.

BOC Aviation lehnte dieses Ansinnen ab und setzte das Flugzeug in Hongkong fest, nachdem ein US-Gericht einen entsprechenden Beschluss ausgestellt hatte. Die Boeing, deren Wert in den Gerichtsunterlagen mit 148 Millionen Dollar angegeben wird, steht nun in San Bernadino in Kalifornien. Doch die beiden anderen Frachter will der Kunde weiterhin nicht rausrücken.

Leasing-Flieger: Russische Airline mit Nacht-und-Nebel-Aktion

Das Handelsblatt beschreibt noch einen ähnlichen Fall. So soll Anfang März eine Airbus A321 Neo von Aeroflot, der dem irischen Leasinggeber SMBC Aviation Capital gehört, in Ägypten festgesetzt werden. Die Maschine hob jedoch kurz nach der Landung mit Ziel Moskau wieder ab. Eine gültige Zulassung hatte er zu dem Zeitpunkt nicht mehr.

Die Flugzeugfinanzierer stecken nun in einer Klemme. Wie kommen sie an ihre Flugzeug in Russland heran? Zumal der russische Präsident Wladimir Putin* ein Gesetz unterschrieben hat, laut dem diese ins russische Flugzeugregister überschrieben und ihnen ein russisches Lufttüchtigkeitszeugnis erteilt werden. Damit umgeht der Kreml die Tatsache, dass die Luftaufsichtsbehörde von Bermuda zuvor allen dort registrierten russischen Flugzeugen die Lufttüchtigkeit aberkannt hat, um diese am Boden zu halten.

Vielfach bleibt den Leasinggebern nur die Hoffnung, dass die Russen gut mit ihren Flugzeugen umgehen, und der Ukraine-Krieg* schnell vorbeigeht, damit sich die Verhältnisse wieder normalisieren. Doch bis dahin müssen sie gewaltige Verluste fürchten. So hat AerCap laut Handelsblatt ihrer Versicherung mittlerweile einen Schaden in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar gemeldet. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA