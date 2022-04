Droht Russland im Ukraine-Krieg ein Zahlungsausfall? – Chancen stehen laut Experte „fifty-fifty“

Von: Franziska Schwarz

Die kriegsführende Regierung unter Putin muss an diesem Dienstag Schulden tilgen. Die Angelegenheit ist kompliziert - Experten nehmen deshalb das weltweite Finanzsystem in den Blick.

Frankfurt/Main - An diesem Dienstag (5. April) muss Russland unter Wladimir Putin* eine Staatsanleihe von zwei Milliarden Euro zurückzahlen. Im eskalierten Ukraine-Konflikt* hat es aber nun mit Sanktionen des Westens zu kämpfen. Droht eine Staatspleite? Experten sind uneinig.

Mitte März hatte die Ratingagentur Standard & Poor‘s (S&P) die Kreditwürdigkeit Russlands weiter abgestuft, und zwar auf zwei Stufen über „Zahlungsausfall“ - weil fraglich schien, ob es seine Zinsen in Dollar zurückzahlen kann. Das ist Bedingung, weil die betroffenen russischen Anleihen in Dollar aufgelegt wurden. Die russische Regierung hatte laut dpa aber signalisiert, in Rubel zu bezahlen, falls es aufgrund der Finanzsanktionen nicht anders möglich ist.

„Staatspleite“ für Russland im Ukraine-Krieg? Experte schließt das nicht aus

Osteuropa-Experte Alexander Libman (Freie Universität Berlin) erklärte gegenüber Wirtschaftsjournalistin Dorothee Holz (ARD), dass bei Rubel-Zahlungen die Eigentümer keinen Zugang zu dem auf russischen Konten eingefrorenem Geld haben könnten - ein technischer Zahlungsausfall. Das käme für Russland einer Staatspleite gleich. Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater schätzte die Chancen auf diesen Fall im ARD-Gespräch als „fifty-fifty“ ein.

Weitere Experten verweisen laut dpa aber darauf, dass ein solcher Zahlungsausfall vor allem technischer Natur wäre. Denn grundsätzlich hätte Russland die Mittel, um Zinsen aus seinen Staatsschulden zu bezahlen - ein Großteil ist aber aufgrund von Sanktionen blockiert.

Russland-Sanktionen: Droht bei Zahlungsausfall neuer „Lehmann-Schock“?

Ungeachtet dessen können Probleme in der Zahlungsabwicklung auftreten, da zahlreiche russische Banken vom internationalen Zahlungsinformationssystem Swift ausgeschlossen wurden.

Die Auslandsverschuldung Russlands ist vergleichsweise gering. Auf 120 Milliarden Dollar werden Russlands Auslandsschulden bei Investoren und Banken weltweit geschätzt, berichtet Holz und fragt: Droht bei Nichtzahlung der Zwei-Milliarden-Zinsen ein neuer „Lehman-Schock“? Deka-Chefvolkswirt Kater wiegelte ab, schränkte aber ein, dass eine „Probe aufs Exempel“ bevorstehen könnte. (frs mit Material der dpa)