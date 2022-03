„Ukraine-Krieg belastet“: Top-Ökonomen halbieren Wachstumsprognose und erwarten stark steigende Inflation

Von: Thomas Schmidtutz

Der Ukraine-Krieg dürfte auch der deutschen Konjunktur einen spürbaren Dämpfer verpassen und die rekordhohe Inflation weiter befeuern.

Kiel – Die Folgen des russischen Einmarschs in der Ukraine werden nach Einschätzung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) auch für die deutsche Wirtschaft zur Bewährungsprobe. Zudem steige wegen der rapide gestiegenen Energiepreise der Inflationsdruck weiter, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Frühjahrsprognose des IfW.

Danach gehen die Ökonomen für das laufende Jahr nun von einem Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent aus nach 4,0 Prozent zuvor. Bereits im Dezember hatten die IfW-Forscher wegen der Corona-Pandemie* und der anhaltenden Lieferengpässe ihre Wachstumserwartungen von 5,1 auf 4,0 Prozent deutlich reduziert. Jetzt haben die Forscher ihre Prognose praktisch halbiert.

Mit Blick auf die stark gestiegenen Energiepreise erwartet das IfW für 2022 zudem eine Inflationsrate von 5,8 Prozent. Das wäre der höchste Wert seit der deutschen Einheit vor über 30 Jahren. Im Dezember hatte das Institut die Teuerungsrate mit einem Wert von 3,1 Prozent noch auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Ukraine-Krieg sorgt für „höhere Unsicherheit“

„Der Ukraine-Krieg* belastet die Konjunktur über höhere Unsicherheit, neuen Stress in den Lieferketten und nochmals verteuerte Rohstoffpreise, insbesondere für Öl und Gas“, heißt es in der Frühjahrsprognose. Alleine die deutschen Energie-Importe dürften im laufenden Jahr um rund 40 Milliarden Euro höhere ausfallen, als noch in der Dezemberprognose.

Vor diesem Hintergrund verzögere sich „die Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau in die zweite Jahreshälfte“. Zwar gehe man davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um weitere 0,9 Prozent schrumpfen werde, nach einem Minus von 0,3 Prozent im vierten Quartal des Vorjahres.

Ukraine-News: IfW erwartet wirtschaftliche Stabilisierung im Jahresverlauf

Doch würden sich die Aussichten im weiteren Jahresverlauf wieder aufhellen. Zur Begründung verweist IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths auf die „starken postpandemischen Auftriebskräften“, wie hohe Ersparnisse der privaten Haushalte sowie rekordhohe Auftragsbestände bei den Unternehmen. „Diese Sonderfaktoren federn den Ukraine-Schock ab, so dass die konjunkturelle Erholung nach der Corona-Pandemie zwar kurzfristig stark belastet wird, aber nicht abbricht“, sagte Kooths.

