Trotz Sanktionen: Deutsche Firmen liefern Waren im Milliardenwert nach Russland

Von: Lisa Mayerhofer

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Deutschland Russland mit zahlreichen Sanktionen belegt. Doch das heißt nicht, dass kein Handel mehr stattfindet, wie aktuelle Zahlen zeigen.

Berlin – „Putin darf nicht gewinnen, nicht auf dem Schlachtfeld und nicht bei dem Wirtschaftskrieg gegen Europa und gegen Deutschland“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Oktober auf dem Parteitag der Grünen. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat die EU und damit auch Deutschland Russland mit zahlreichen Sanktionen belegt, die das Land wirtschaftlich schwächen sollen.

Deutschland exportiert Waren im Wert von 1,1 Milliarden Euro nach Russland

Viele große deutsche Firmen wie etwa BMW, Volkswagen, Miele, Adidas und Siemens stellten ihre Geschäfte in Russland ein. Im Gegenzug hat der russische Präsident Wladimir Putin Deutschland den Gashahn abgedreht und in eine Energiekrise gestürzt. Doch das heißt noch lange nicht, dass kein Handel mehr zwischen beiden Ländern betrieben wird.

Das zeigen die Zahlen zu Deutschlands Exporten in Nicht-EU-Staaten vom September. Diese sind wegen der stark gestiegenen Außenhandelspreise im vergangenen Monat weiter deutlich gewachsen. Kalender- und saisonbereinigt wurden Waren im Wert von 61,7 Milliarden Euro in Drittstaaten verkauft, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vergangene Woche in einer ersten Schätzung mitteilte. Das entspricht einem Anstieg um 20,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat August.

Vor allem Arzneimittel werden nach Russland verkauft

Auch in Putins Reich wurde exportiert: Im September verkauften deutsche Unternehmen den Statistikern zufolge noch Waren im Wert von 1,1 Milliarden Euro nach Russland. Damit belegt Russland Platz zwölf im Ranking der wichtigsten Abnehmer deutscher Produkte bei Drittstaaten. Vor dem Ukraine-Krieg lag das Land noch auf Platz fünf im Ranking und kaufte Waren im Wert von 2,3 Milliarden Euro – also doppelt so viel.

Allerdings dürfen deutsche Unternehmen nur Waren nach Russland verkaufen, die nicht von den Sanktionen betroffen sind. Ausgenommen sind zum Beispiel Arzneimittel – aus humanitären Gründen. Diese zählten laut Statistischem Bundesamt im August auch zu der größten Warengruppe, die nach Russland verkauft wurde. Exportiert wurden demnach aber ebenso fotografische Erzeugnisse, Kraftfahrzeuge sowie Kunststoffe. (lma/dpa/AFP)