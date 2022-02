Ukraine-Krieg: VW-Chef in «großer Sorge und Bestürzung» – Taskforce eingerichtet

Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess hat mit Entsetzen auf den Kriegsbeginn in der Ukraine reagiert.

Wolfsburg/Kiew - «Als einer der weltgrößten Autohersteller mit 660 000 Beschäftigten beobachten wir den Angriff auf die Ukraine mit großer Sorge und Bestürzung», sagte er am Freitag in einer Konferenz. Für VW ist der zentral- und osteuropäische Markt von einiger Bedeutung. Diess erklärte, man habe eine Taskforce eingerichtet, um weitere mögliche Folgen etwa auf die Lieferbeziehungen abzuschätzen. Die EU hat weitreichende Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht. Volkswagen betreibt in Kaluga südwestlich der Hauptstadt Moskau eine eigene Autofertigung. «Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige Lösung des Konflikts nur auf der Grundlage des Völkerrechts gefunden werden kann», so Diess. Es gehe nun vor allem darum, die Sicherheit der Beschäftigten in der Region zu gewährleisten. In der Ukraine tätigen Mitarbeitern habe man bereits angeboten, ausgeflogen zu werden. Der europäische und der Welt-Konzernbetriebsrat der VW AG zeigte sich «tief erschüttert».

Das Unternehmen erklärte nach den ersten Kampfhandlungen, «mit großer Sorge und Betroffenheit die Nachrichten über den russischen Angriff» zur Kenntnis genommen zu haben. Zentral- und Osteuropa sind für den nach Toyota zweitgrößten Autokonzern ein wichtiger Absatzmarkt. 2021 lieferten alle Marken der VW-Gruppe dort fast 660 000 Fahrzeuge aus. Die Kernmarke VW Pkw kam im vergangenen Jahr in der Region auf rund 206 000 verkaufte Neuwagen. (dpa)