Beim Münchner BMW-Konzern wächst wegen des Ukraine-Kriegs die Vorsicht

Von: Thomas Schmidtutz

BMW: Der Münchner Autobauer rechnet wegen des Ukraine-Kriegs mit einem spürbaren Dämpfer im laufenden Jahr. © Sina Schuldt/dpa

Der Münchner Autobauer BMW stellt sich wegen des Ukraine-Kriegs auf weitere Rückschläge ein.

München - Der Münchner Autobauer BMW* erwartet wegen der Ukraine-Krise* mit einem spürbaren Dämpfer für sein Geschäft. Für das laufende Jahr peilt der Konzern im Kerngeschäft jetzt eine operative Gewinnmarge von sieben bis neun Prozent an nach 10,3 Prozent im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ohne den Einfluss des Ukraine-Kriegs hätte sich die BMW Group bei der Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) nach eigenen Angaben einen Wert im langjährigen Zielkorridor von acht bis zehn Prozent zugetraut.

Beim Ausblick habe man für die kommenden Wochen unterstellt, dass die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine „in den kommenden Wochen zu Einschränkungen im Produktionsnetzwerk führen werden“. BMW bezieht aus der Ukraine vor allem Kabelbäume. Die Produktion ist wegen des Kriegs aber zuletzt bei vielen Zulieferern drastisch reduziert worden.

Ukraine-Krieg: BMW-Werke müssen Produktion drosseln

Wegen der Lieferengpässe musste BMW sein größtes europäisches Werk in Dingolfing sowie das Stammwerk in München zwischenzeitlich bereits schließen. Im Wochenverlauf soll die Fertigung jedoch wieder anlaufen, hatte es unlängst geheißen.

Weitere Details zur Entwicklung sowie dem Ergebniseffekt beim chinesischen BMW Brilliance erhoffen sich Beobachter von der Jahrespressekonferenz am Mittwochvormittag. BMW hatte im Februar die Mehrheit am chinesischen Produktions-Joint-Venture übernommen und wird das Unternehmen damit künftig voll in den eigenen Zahlen konsolidieren. *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA.