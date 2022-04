Apple holt App des Kreml-Kritikers Nawalny zurück in den russischen Store

Von: Bettina Menzel

Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entschloss sich der US-Konzern Apple dazu, sich aus Russland zurückzuziehen. Jetzt bringt der Tech-Riese sogar eine App wieder zurück, die der Kreml zuvor entfernen ließ. © Thiago Prudencio/ZUMA Wire/Imago

Der Tech-Konzern Apple hatte auf Druck des Kremls hin im Jahr 2021 eine Oppositions-App aus dem App-Store genommen - doch jetzt ist sie in Russland wieder verfügbar.

Moskau - Zu Beginn der Parlamentswahlen in Russland 2021 entfernten die Tech-Riesen Google und Apple die App des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny aus den App-Stores und beugten sich damit dem Druck des Kreml. Nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs bezogen beide Unternehmen allerdings Stellung und kündigten an, sich aus Russland zurückzuziehen. Jetzt ist auch die Oppositions-App wieder zurück im App-Store von Apple, wie die Washington Post berichtet - eine Reaktion Wladimir Putins stand zunächst noch aus.

Apple: Deshalb nahm der Tech-Riese die App für Russland aus dem Store

Die App, um die es geht, war unter dem Namen „Smart Voting“ bekannt und unterstützte Wähler dabei, ihre Stimme möglichst wirksam gegen Putin einzusetzen. Die Idee: Beliebig für einen Kandidaten abstimmen, der nicht der Kreml-Partei angehört, aber die besten Chancen hat. Schon 2018 stellte der Oppositionspolitiker und Kreml-Kritiker Alexej Nawalny seine Initiative vor. Wie wirksam die Idee war, zeigten die Kommunalwahlen in Moskau. Die Kreml-treuen Kandidaten verloren viele Stimmen, von insgesamt 45 möglichen Sitzen erhielten sie nur mehr 25 statt wie zuvor 40 Sitze. Gleichzeitig brachte die App auch die Möglichkeit, sich unabhängig von Staatsmedien zu informieren.

Während der Parlamentswahlen im Jahr 2021 erhöhte Putin dann den Druck auf die Tech-Konzerne. Entweder die App verschwände aus dem Store oder es würden persönliche Strafverfahren gegen Mitarbeiter von Apple und Co. in Russland eingeleitet, lautete die Drohung. Die Tech-Riesen nahmen die App daher zunächst aus dem Netz. Bei Google ging sie laut Angaben der Washington Post schon kurz nach den Parlamentswahlen wieder online, bei Apple erst jetzt. Eine Anfrage diesbezüglich ließ der Tech-Konzern aus Cupertino zunächst unbeantwortet.

Ukraine-Krieg: Apple, Google und Co. kündigen Rückzug aus Russland an

Sowohl Google als auch Apple hatten - wie viele andere Firmen auch - ihre Geschäfte mit Russland wegen des russischen Angriffskriegs eingestellt. Apple setzte die Verkäufe seiner Produkte in Russland aus. Die Exporte in alle Handelskanäle des Konzerns in dem Land seien bereits gestoppt worden, teilte das US-Unternehmen am 1. März mit. Auch seien der Bezahl-Service Apple Pay und andere Dienste eingeschränkt worden.

Zudem konnten Kunden den Online-Shop nicht mehr aufrufen und keine Apps mehr kaufen oder In-Game-Käufe tätigen. In Apples Kartendienst in der Ukraine seien die Anzeige des Verkehrsaufkommens sowie von aktuellen Unfallmeldungen ausgeschaltet worden, um die Bürger des Landes zu schützen. Auch Google verbirgt diese Informationen in seiner Karten-App in der Ukraine angesichts der Kampfhandlungen und des Vormarschs russischer Truppen.

Bislang hat Russland den App-Store von Apple noch nicht gesperrt, die Dienste von Twitter oder Facebook hingegen schon. Eine vollständige Sperre würde für iPhone-Nutzer ihr Smartphone auf Dauer nicht mehr nutzbar machen, da Apps nicht upgedatet werden könnten. Das könnte den Unmut gegen die russische Regierung entfachen, meinen manche Beobachter. Doch auch Oppositionelle und US-Aktivisten ein Abschalten des App-Stores kritisch. Denn westliche Dienste und insbesondere Apps seien wichtig, damit sich die Menschen in Russland unabhängig informieren können. Denn die russische Zensurbehörde habe es bislang noch nicht geschafft, Informationen zu zensieren, die über vorab installierte Apps auf die Smartphones der Menschen gelangen, so die Washington Post.