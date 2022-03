Trotz Massenexodus: Telekom bleibt in Russland - und schränkt die Mitarbeiter vor Ort massiv ein

Während sich andere große deutsche Konzerne wegen des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückziehen, bleibt die Telekom. © Rainer Jensen/dpa

Während sich andere große deutsche Konzerne wegen des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückziehen, bleibt die Telekom. Für den Konzern ist das eine heikle Gratwanderung.

Bonn - Wenn man die Website der Telekom aufruft, leuchtet das Logo im Browser-Tab in den Farben der Ukraine-Flagge Gelb und Blau statt dem typischen Magenta. „Die Deutsche Telekom* ist entsetzt über den russischen Überfall auf die Ukraine*. Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine“, schreibt das Telekommunikations-Unternehmen.

Der Konzern hilft den Ukrainern mit kostenlosen Telefonaten, SIM-Karten und SMS. Doch während große deutsche Konzerne wie BMW, Volkswagen und Infineon sich aus dem Russland-Geschäft zurückgezogen haben, hält die Telekom weiter daran fest.

Ukraine-Krieg: Telekom wollte erst Personal aus Russland abziehen

Wie passt das zusammen? Noch im Februar erwog die Telekom, im Zuge des Ukraine-Konflikts* Personal aus ihrem Software-Entwicklungsstandort in Sankt Petersburg abzuziehen. Man müsse sich nun überlegen, wie man mit den 2.000 Beschäftigten umgehe.

Denkbar sei, den Beschäftigten Visa anzubieten, damit sie außerhalb von Russland für die Telekom weiter arbeiten können. Damit könnte die Arbeit teilweise verlagert werden, sagte Konzernchef Tim Höttges bei der Jahres-Pressekonferenz* der Telekom am 24. Februar in Bonn. Man werde dabei individuell vorgehen.

Finanzchef Christian Illek sagte, man habe Maßnahmen ergriffen, um die Bezahlung der dortigen Belegschaft und die Versorgung mit Hardware und Software sicherzustellen. Auf die Software-Entwicklung des Konzerns insgesamt hätten mögliche Einschränkungen der Arbeit an dem Standort laut Höttges keinen Einfluss - Standorte in Deutschland, Indien und in osteuropäischen Staaten könnten dies ausgleichen.

Die Deutsche Telekom braucht russische Programmierer

Nun, Mitte März, gibt sich der Konzern zu demselben Thema dagegen eher bedeckt. Noch betreibt die Telekom weiter ihr Russland-Geschäft, während Putins Regierung mit Enteignungen droht. „Wir arbeiten derzeit an einer Lösung für den von Ihnen beschriebenen Themenkomplex“, teilte ein Sprecher dem Handelsblatt mit. Man wolle sich nicht weiter dazu äußern.

Der Grund könnte sein: Die Telekom, deren größter Anteilseigner die Bundesrepublik ist, kann sich doch nicht so leicht aus Russland zurückziehen, obwohl der Konzern in dem großen Land nur wenig Geschäft macht. Denn die Spezialisten, die in Russland für die Telekom arbeiten, sind nach Handelsblatt-Informationen nicht ohne Weiteres zu ersetzen. Auch eine Verlegung von komplexen IT-Projekten lässt sich technisch kurzfristig kaum umsetzen.

Die Deutsche Telekom IT Solutions Russia stellt Software-Services bereit, darunter Design, Entwicklung, Tests, User Helpdesk und Wartung, erklärt die Telekom auf ihrer Website. Damit gehöre Deutsche Telekom IT Solutions mit über 2.000 Mitarbeitern zu den größten IT-Unternehmen in Russland.

Dabei arbeitet man in Russland wohl vor allem an Software zur Netzplanung oder der einheitlichen Smartphone-App für Privatkunden, schreibt das Handelsblatt. Dazu würden auch Projekte von Telekom-Kunden wie Mercedes-Benz oder Volkswagen betreut. Für das Bundesverkehrsministerium sei eine Plattform für Mobilitätsdaten in Arbeit. Es gehe also auch um die Verarbeitung sensibler Kundendaten, schreibt die Zeitung.

Ukraine-Krieg: Telekom wappnet sich vor Cyberangriffen

Gleichzeitig wappnet sich die Telekom vor Cyberangriffen. Angesichts des Ukraine-Konflikts sagte Höttges: „Ich sehe die Gefahr jetzt steigen.“ So hat die Telekom auch im eigenen Konzern reagiert und laut dem Handelsblatt die Accounts russischer Kollegen für interne IT-Systeme gesperrt - damit sie nicht vom russischen Geheimdienst unter Druck gesetzt werden können.

Putins Angriff auf die Ukraine hat die Telekom in eine schwierige Lage gebracht: Wenn sie sich aus Russland zurückzieht, gefährdet sie wichtige IT-Projekte für sich und externe Kunden. Wenn sie bleibt, sind sie und ihre Mitarbeiter den Konsequenzen der Sanktionen und der Entscheidungen von Putin weiter ausgesetzt.

Mit Material der dpa

