Ukraine-News: Dubai als sanktionsfreie Luxus-Oase für Russlands Superreiche

Von: Patricia Huber

Teilen

Dubai hat sich in den vergangenen Jahren zu dem Hotspot für Superreiche entwickelt. © Sasha Pritchard/Imago Images

Viele russische Oligarchen haben ihr Vermögen in Dubai in Sicherheit gebracht. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben bisher keine Sanktionen aufgrund des Ukraine-Krieges verhängt.

Dubai/Moskau – Dubai: Sonnige Strände und Luxus pur – daran denken die meisten, wenn von dem arabischen Wüstenstaat die Rede ist. Doch dahinter steckt noch viel mehr, wie ein Datenleak nun beweist. Unter dem Titel „Dubai uncovered“ hat eine internationale Recherchekooperation, unter anderem mit der Süddeutschen Zeitung (SZ), Daten aus einem Abbild des Dubaier Grundbuchs analysiert. Daraus geht hervor, dass die Gegend in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht nur ein Ziel für sonnenhungrige Touristen ist. Das Emirat zieht auch Kriminalität an. Von Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Gewaltkriminalität und Drogenhandel ist die Rede.

Ukraine-News: Kriminelle Elite nutzt Gesetzeslage in Dubai aus

„Immobilien sind unter Kriminellen seit Langem ein Mittel, um unrechtmäßig erlangte Gelder zu waschen und zu nutzen“, erklärt Isaac Zukin. Er arbeitet als Analyst beim „Washington Center for Advanced Defense Studies“ (C4ADS), welches internationale Kriminalität und Konflikte untersucht. Dem C4ADS wurden die Daten zuallererst zugespielt. „Unsere Datenbank macht transparent, wie die kriminelle Elite die laxen Vorschriften in Dubai ausnutzt und missbraucht“, sagt Zukin.

Auch russische Superreiche tauchen in den Dokumenten auf. Gut 100 Mitglieder der politischen Elite Russlands besitzen Luxus-Appartements und Villen in Dubai. Viele von ihnen stehen dem Kreml nahe. Darunter sind laut SZ-Angaben Mitglieder der Nationalversammlung Duma, weitere Politiker und auch Oligarchen und deren Familienangehörige.

Ukraine-News: Dubai hat keine Sanktionen gegen Russland verhängt

Dem Duma-Abgeordneten Alexander Borodaj soll den Recherchen zufolge eine Wohnung auf der künstlich aufgeschütteten Insel „Palm Jumeirah“ gehören. Er ist Mitglied in Putins Partei „Einiges Russland“ und wurde bekannt als „Premierminister“ der selbsternannten Volksrepublik Donezk im Jahr 2014. Er steht auf der Sanktionsliste der USA, der EU und Großbritanniens. Auch Roman Ljabichow, Mitglied der Kommunistischen Partei, wurde von mehreren westlichen Ländern in Folge des Ukraine-Krieges sanktioniert. Er soll ebenfalls ein Haus in Dubai besitzen.

Auf der künstlich angelegten Halbinsel „The Palm Jumeirah“ befinden sich etliche Luxus-Anwesen. © Sebastian Opitz/Imago Images

Die superreichen Russen flüchten sich also gerne in das Luxusdomizil Dubai. Der Grund ist simpel: Die Emirate haben bisher keine Sanktionen verhängt - und auch Kritik bezüglich des Ukraine-Krieges wird so gut wie gar nicht geäußert. (ph)