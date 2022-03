Ukraine-News: Gaspreise steigen drastisch - Wer jetzt einen Vertrag abschließt, muss sich warm anziehen

Von: Lisa Mayerhofer

In den vergangenen sechs Monaten sind die Gaspreise für Haushaltskunden um rund 85 Prozent angestiegen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

In den vergangenen sind die Gaspreise für Haushaltskunden drastisch angestiegen. Im Februar war es besonders schlimm - und ein Ende ist nicht in Sicht.

Berlin - Die weltweit hohe Nachfrage nach Energie und der Ukraine-Krieg* haben die Gaspreise auf Rekordhöhen getrieben. So ist im vergangenen Monat Heizen mit Gas um bis zu 114 Prozent teurer geworden - die Kosten haben sich also mehr als verdoppelt. Das zeigt eine Analyse der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online für den Heizspiegel.

Wer einen neuen Gasvertrag abschließen musste, zahlt für eine durchschnittliche Wohnung 80 Euro mehr als im Vorjahresmonat - das ist ein Plus von 114 Prozent. Für ein Einfamilienhaus mit Gasheizung sind die monatlichen Kosten im Schnitt um 155 Euro gestiegen (113 Prozent). Wer momentan umzieht, muss also viel höhere Kosten in Kauf nehmen.

Ukraine-Krieg treibt Energiekosten - Gaspreise steigen für Haushaltskunden um 85 Prozent

Nach Angaben des Vergleichsportals Verivox sind die Gaspreise für Haushaltskunden zwischen Oktober 2021 und März 2022 um rund 85 Prozent angestiegen. Wer ein Einfamilienhaus mit 20.000 Kilowattstunden (kWh) beheizt, bezahlt aktuell rund 2.596 Euro – vor sechs Monaten waren es noch rund 1.402 Euro.

Die Stromkosten für Haushaltskunden sind zwischen Oktober 2021 und März 2022 dagegen weniger stark angestiegen - nämlich um 18 Prozent. Ein Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh hat jetzt Kosten von 1.481 Euro, während es im vergangenen Herbst noch 1.255 Euro waren.

Ukraine-Krieg lässt Gaspreise steigen - Einfache Tricks können helfen

Rund 90 Prozent aller Haushalte haben laut co2online allerdings auch einen zu hohen Heiz-Energieverbrauch. Wer Energie spart, kann zumindest teilweise die starken Preissteigerungen ausgleichen. Das geht mit ganz einfachen Maßnahmen, wie die Heizkörper nicht mit Möbel zuzustellen und die Vorhänge nachts als zusätzliche Wärmeisolierung der Fenster zuzuziehen. Außerdem hilft beim Energiesparen, den Heizkörper abzustauben und nachts die Temperatur zu senken.

Wer ein Wohngebäude besitzt, sollte neben dem Sparpotenzial auch einen Heizungstausch und andere Schritte prüfen - zum Beispiel das Erneuern der Heizungspumpe oder das Dämmen der obersten Geschossdecke. So lassen sich neben den Kosten auch die CO2-Emissionen senken sowie die Versorgungssicherheit durch weniger Öl- und Gasimporte erhöhen, rät co2online. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA