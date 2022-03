Wirtschaftsweiser Truger fürchtet Inflationsszenario: „Eine 6 vor dem Komma wäre keine Überraschung“

Von: Thomas Schmidtutz

Achim Truger: Der Krieg in der Ukraine dürfte die Wachstumsperspektiven für die deutsche Wirtschaft spürbar eintrüben, erwartet der Wirtschaftsweise. © Stefan Boness/Imago

Der Wirtschaftsweise Prof. Achim Truger erwartet angesichts des Kriegs in der Ukraine einen weiteren herben Dämpfer für die deutsche Wirtschaft und steigenden Inflationsdruck.

München – Der Krieg in der Ukraine* und die Sanktionen werden nach Einschätzung des Wirtschaftsweisen Achim Truger auch die deutsche Wirtschaft spürbar belasten. Wegen der weiteren Corona*-Wellen und der Lieferkettenprobleme sei innerhalb des Sachverständigenrats bereits vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs klar gewesen, „dass wir unsere Prognose aus dem November 2021* spürbar unter vier Prozent senken müssen. Jetzt müssen wir wohl noch weiter runtergehen. Bei einem kompletten Stopp der Energielieferungen befürchte ich sogar eine kräftige Rezession“, erklärte Truger gegenüber Merkur.de*.

Herr Prof. Truger, die Inflation in Deutschland war im Februar mit 5,1 Prozent so hoch wie seit 30 Jahren nicht. In den USA liegt die Teuerungsrate mit 7,9 Prozent auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Der größte Treiber dabei sind die Energiepreise. Wegen des Ukraine-Kriegs hat sich die Lage bei Öl und Gas jetzt sogar noch weiter zugespitzt. Wie gefährlich ist der steile Anstieg der Energiepreise für die Konjunktur in Deutschland?

Das sind aktuell wirklich dramatische Entwicklungen bei der Inflation. Die Konjunktur kann das negativ über sinkende Realeinkommen und damit geringeren Konsum der privaten Haushalte treffen. Außerdem steigt die Kostenbelastung in den Unternehmen, was Investitionen, Produktion und Absatz behindert. Aber es ist ja nicht nur die Inflation. Hinzu kommen weitere kriegs- oder sanktionsbedingte Einschränkungen bei den internationalen Lieferketten, die die Unternehmen zusätzlich belasten.

Der Sachverständigenrat geht nach der im November veröffentlichten Prognose für 2022 bislang von einem Wirtschaftswachstum von 4,6 Prozent aus. Wird das zu halten sein?

Natürlich nicht. Es war schon vor dem Krieg in der Ukraine wegen der weiteren Corona-Wellen und der Lieferkettenprobleme klar, dass wir unsere Prognose aus dem November 2021 spürbar unter 4 Prozent würden senken müssen. Jetzt müssen wir wohl noch weiter runtergehen. Bei einem kompletten Stopp der Energielieferungen befürchte ich sogar eine kräftige Rezession.

Wo könnte die Teuerung im Jahresschnitt denn rauskommen, wenn sich die Lage an den Energiemärkten nicht entspannt?

Da müsste man schon mindestens mit einer 5 vor dem Komma rechnen, auch eine 6 wäre leider keine Überraschung mehr.

Die Folgen dieser Entwicklung sind weitreichend. Zahllose Mittelständler aus Energie-intensiven Branchen wie Stahl, Chemie oder Metallverarbeitung sind in großer Sorge. Wenn die Energiepreise nicht bald wieder sinken, gehe es für viele Betriebe inzwischen sogar um die Existenz, heißt es. Ist es wirklich so schlimm?

Ich würde die Sorgen sehr ernst nehmen. Die drohende Kostenbelastung ist sehr hoch. Einen solchen massiven Anstieg der Energiepreise gepaart mit Ängsten um die Versorgungssicherheit hat es ewig nicht gegeben.

Angesichts der Lage fordern erste Unternehmen schon staatliche Unterstützung. Muss das sein?

Wenn sich die Lage nicht bald entspannt, was leider wahrscheinlich ist, dann fürchte ich, braucht es nach all den Corona-Hilfen tatsächlich erneut staatliche Unterstützung. Eine Pandemie plus ein Krieg in Europa sind aber auch wirklich eine unglückliche Verkettung von Ausnahmesituationen, die entsprechende Reaktionen erfordern.

Wirtschaftsweiser Achim Truger: Sozialtransfers müssen erhöht werden

Wie könnten Bund, Länder und Gemeinden den Unternehmen denn konkret helfen?

Erstmal könnten ähnlich wie bei Corona Liquiditätshilfen, Einkommenshilfen sowie erweiterte Kurzarbeitsregelungen für betroffene Unternehmen helfen. Was steuerliche Maßnahmen wie Abschreibungserleichterungen und Verlustrückträge angeht, so werden diese gerade ohnehin wegen Corona noch einmal verlängert. Zur gezielten Abfederung der Belastung bei den Energiekosten wären aber auch befristete Ausgleichszahlungen denkbar. Die EU-Kommission hat dafür ja bereits die beihilferechtlichen Voraussetzungen angekündigt.

Die hohen Energiepreise treffen ja nicht nur die Unternehmen, sondern setzen auch den privaten Haushalten über die Heiz- und Spritpreise teils heftig zu. Muss der Bund hier ran?

Die Bundesregierung hat hier ja bereits ein 10-Punkte-Entlastungspaket auf den Weg gebracht, das ich grundsätzlich für sinnvoll und ausgewogen halte. Wenn das mit den Energiepreisen so weitergeht, reicht das allerdings nicht mehr, dann muss die Bundesregierung nachlegen.

Um die schlimmsten Folgen abzumildern, hat etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für eine Senkung des Mehrwertsteuer-Satzes auf sieben Prozent plädiert. Was halten Sie davon?

Da bin ich eher skeptisch. Erst einmal ist unklar, wie stark die Mehrwertsteuersenkung in einem Umfeld deutlicher Preissteigerungen überhaupt von den Unternehmen an die Konsumenten weitergegeben wird. Und dann ist das eine sehr unspezifische Entlastung, die alle bekommen: Reiche Haushalte, die es gar nicht nötig haben, ebenso wie Haushalte, die kaum von den Energiepreissteigerungen betroffen sind. Das wird teuer, ohne dass man sicher sein kann, dass die wirklich Betroffenen auch stark genug entlastet werden.

Außerdem gibt es Forderungen, die Pendler-Pauschale anzuheben oder den höheren Satz nicht ab dem 21. Kilometer zu gewähren, sondern bereits ab Kilometer 1. Wie sinnvoll wäre das?

Ich kann schon verstehen, dass es eine spezielle Entlastung für Pendler geben soll. Aber die Pendler-Pauschale ist sehr ungerecht, weil von ihr wegen des Abzugs vom zu versteuernden Einkommen einkommensstarke Haushalte mit hohen Steuersätzen besonders profitieren. Wenn man die Pendler-Pauschale anpassen will, dann müsste man das mit einer Reform kombinieren, die die Entlastung einkommensunabhängig macht, z.B. in der Form eines Mobilitätsgeldes.

Container-Schiff in Hamburg: Die Corona-Pandemie und stockende Lieferketten haben die Wirtschaft belastet. Nun trüben auch die Folgen des Ukraine-Kriegs und die kräftig steigenden Energiepreise die Wachtumsaussichten für die deutsche Wirtschaft ein. © Marcus Brandt/dpa

Welche Alternativen wären aus Ihrer Sicht sonst noch sinnvoll?

Auf jeden Fall müssen die Sozialtransfers, etwa der Heizkostenzuschuss, noch einmal erhöht werden. Dann wäre es gut, wenn endlich die Umsetzung eines Klimageldes als einheitliche Zahlung pro Kopf an alle Haushalte angegangen würde. Damit ließen sich in Zukunft sehr gerecht Erhöhungen bei den CO2-Preisen kompensieren. Ich glaube, dass es aber auch spezifische Entlastungen bei Haushalten geben muss, die von den explodierenden Gaspreisen betroffen sind. Das könnte z.B. ein Gaspreisdeckel sein, bei dem pro Haushalt vorübergehend ein bestimmter Grundverbrauch an Erdgas durch eine gezielte Subvention im Preis gedeckelt wird.

Nun will die EZB an ihrem zurückhaltenden Kurs festhalten. Die Anleihekäufe sollen zurückgefahren werden, kündigte EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag an. Die von vielen Beobachtern erhoffte Zinswende lässt aber weiter auf sich warten. Viele Ökonomen kritisieren, dass die Inflation so nur noch weiter steigt und die Gewerkschaften dies zum Anlass für deutlich höhere Lohnforderungen nehmen könnten. Teilen Sie diese Sorge vor einer Lohn-Preisspirale?

Die EZB hat am Donnerstag durchaus viele mit dem nun beschleunigten Ausstieg aus den Anleihekäufen überrascht, d.h. sie ist trotz der aufgrund des Kriegs in der Ukraine erheblich gestiegenen konjunkturellen Risiken auf einen restriktiveren Kurs eingeschwenkt. Bislang sehe ich auch keine Anzeichen für eine Lohn-Preis-Spirale. Dass es dazu nicht kommt, hängt übrigens auch von der Politik der Bundesregierung ab: Wenn sie die Beschäftigten wegen der gestiegenen Energiepreise spürbar entlastet, nimmt das gleichzeitig etwas Lohndruck aus den Tarifverhandlungen.

