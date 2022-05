Steigende Preise bei Lebensmitteln - Özdemir mit eindringlichem Appell: „Nicht horten, nicht hamstern“

Von: Patricia Huber

Wegen der steigenden Lebensmittelpreise häufen sich Hamsterkäufe bei Verbrauchern. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mahnt zur Ruhe.

Köln - Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden auch in Deutschland immer deutlicher spürbar. In nahezu allen Bereichen steigen die Preise. Besonders für Energie, also Kraftstoffe oder Strom und Gas, und für Lebensmittel müssen die Bürger nun schon tiefer in die Tasche greifen. Ein Ende der Preis-Rallye ist jedoch noch nicht in Sicht. Davor warnte jetzt auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne).

Ukraine-News: Özdemir warnt vor weiter steigenden Preisen

In der ARD-Talkshow „Maischberger“ warnte er davor, dass die Inflation weiter anhalten könnte. Derzeit liegt die Teuerungsrate nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland bei 7,4 Prozent (Stand: April 2022). Özdemir sieht einen deutlichen Zusammenhang zum Ukraine-Krieg. „Wenn der Krieg weiter geht, werden die Preise weiter steigen“, erklärt er im Gespräch mit Moderatorin Sandra Maischberger.

Özdemir warnt die Verbraucher aber auch. Denn Hamsterkäufe können einen Einfluss auf die Preisentwicklung haben. Daher sein Appell: „Nicht horten, nicht hamstern - wenn man das macht, trägt man dazu bei, dass die Preise weiter steigen.“ Leider sind es jedoch nicht nur Hamsterkäufe, die die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben.

Özdemir: Getreide gehört auf den Teller

Die Ukraine war auch in der Landwirtschaft ein wichtiger Lieferant für Dünger und Futtermittel. Hier steigen also die Preise auch für Bauern weiterhin stark an, was diese letztendlich wohl an die Kunden weitergeben werden. Dann müsse sich die Regierung erneut überlegen, wie die Bürger entlastet werden können.

Für den grünen Politiker ist außerdem klar, dass Getreide vorrangig auf dem Teller landen sollte - und nicht im Tank. Er möchte der Tierhaltung zwar eine Zukunft geben, macht aber deutlich seine Prioritäten klar. „Wenn die Alternative ist: Tank, Trog oder Teller, gilt für mich: Teller first!“