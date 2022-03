Ukraine-Krieg: „Energie-Zuschlag“ - Jetzt wird auch Fleisch teurer

Von: Patricia Huber

Die Fleischindustrie möchte aufgrund der gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe eine Preiserhöhung durchsetzen. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Ukraine-Krise facht die Verbraucherpreise in Deutschland mächtig an. Vor allem bei Lebensmitteln wird es teurer. Jetzt kündigt auch die Fleisch-Branche Nachholbedarf an.

Münster - Die steigenden Energiepreise hinterlassen in immer mehr Bereichen ihre Spuren. Jetzt facht auch noch der Ukraine-Krieg* die Preise weiter an. An der Tankstelle und auf der Nebenkostenabrechnung sind die Änderungen für die Verbraucher bereits stark zu spüren. Doch das ist noch längst nicht alles. Immer mehr Branchen kündigen an, die Preise anheben zu müssen. Nun sieht auch die Fleischindustrie Nachholbedarf.

Steigende Energiepreise: Fleischproduzent verlangt „Energiezuschlag“

Wie die FAZ berichtet, verlangt der Produzent Westfleisch seit Montag einen „Energiezuschlag“. Schweinefleisch kostet demnach 5,8 Cent und Rindfleisch 6,9 Cent mehr je Kilogramm. Aber nicht nur die hohen Strompreise treffen die Branche stark. Auch das Futter und der Transport der Tiere sind teurer geworden, genauso wie Gewürze. Der Preis für Verpackungsfolien ist sogar um 70 Prozent gestiegen. „Da verteuert sich die gesamte Kette“, sagt Westfleisch-Vertriebschef Hubert Kelliger. Er macht außerdem deutlich: „Die Verfügbarkeit wird auch in Zukunft gegeben sein. Aber zu einem anderen Preisniveau.“

Auch der Preis für die Tiere selbst ist gestiegen. Lag der Schweinepreis in den vergangenen Monaten noch bei 1,20 Euro pro Kilogramm, so ist er nun innerhalb eines Monats auf 1,75 Euro gestiegen. Bei den Bauern bleibt hier jedoch wenig hängen, denn sie müssen in Folge der Ukraine-Krise auch deutlich mehr für die Futtermittel bezahlen. Denn dort wird neben Weizen, Sonnenblumen- und Rapsöl auch eine große Menge Mais produziert, das eines der wichtigsten Futtermittel darstellt.

Ukraine-Krise: Wird das Fleisch im Supermarkt teurer? Das sagt ein Rewe-Sprecher

Inwiefern sich die höheren Preise bei der Produktion an der Supermarktkasse bemerkbar machen werden, steht noch nicht abschließend fest. Klar ist jedoch, dass sich etwas ändern wird. Zu den Preisverhandlungen zwischen Fleischproduzenten und Handel sagt Kelliger: „Jeder Lieferant braucht eine schnelle Kostendeckung. Die alten Rituale, wir machen in drei Wochen einen Termin, das geht einfach nicht.“

Ein Sprecher der Rewe-Gruppe erklärte gegenüber der FAZ: „Inwiefern steigende Kosten auf den Vorstufen konkret durch die Kette weitergegeben werden, können wir aktuell nicht seriös vorhersagen." Doch die Wahrscheinlichkeit, dass auch hier die Verbraucherpreise steigen, dürfte groß sein. (ph)