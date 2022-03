Ukraine-News: Flüchtlingswelle verspricht Fachkräfte-Segen für Deutschland - doch es gibt Hürden

Von: Patricia Huber

An deutschlands Bahnhöfen kommen regelmäßig Geflüchtete aus der Ukraine an. Doch wie geht es für sie weiter? © Jan Woitas/dpa

Die vor dem Krieg geflohenen Ukrainer könnten ein Segen für den angespannten deutschen Arbeitsmarkt sein - vorausgesetzt, die Bundesregierung stellt die richtigen Weichen.

München/Berlin - Die Integration in den Arbeitsmarkt und auch in die Gesellschaft war in der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 ein großes Thema. Das Fazit, knapp sieben Jahre später: Es hat an vielen Ecken und Enden gefehlt und man hätte einiges besser machen können. Doch jetzt soll alles anders werden.

Ukraine-Krieg: Bisher über 200.000 Geflüchtete in Deutschland registriert

Durch den Ukraine-Krieg* kommen derzeit viele Flüchtlinge nach Deutschland. Hauptsächlich Frauen und Kinder, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen. Wie die Tagesschau am Samstag (19. März) berichtete, sind seit Einmarsch der russischen Truppen 207.742 Kriegsflüchtlinge offiziell in Deutschland registriert worden.

Viele haben bereits eine vorübergehende Unterkunft gefunden. Doch nun stellt sich die Frage, wie es für sie weitergehen soll. Anders als 2015 dürfen die in Deutschland Schutz suchenden Ukrainer nach der Registrierung auch für ein Jahr hier bleiben und arbeiten*. Sie müssen kein kompliziertes Asylverfahren durchlaufen, um eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.

Ukraine-News: Geflüchtete sind überdurchschnittlich qualifiziert

Migrationsforscher Herbert Brücker vom Insitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erklärte dem Spiegel, dass ein Jahr deutlich zu kurz sei und die Beschäftigungsmöglichkeiten deutlich einschränke. „Die Geflüchteten, die bereits da sind, und jene, die noch kommen, werden überdurchschnittlich gut qualifiziert sein“, erklärt er außerdem.

Aber nicht nur die begrenzte Aufenthaltsdauer könnte zum Problem werden. Zur Integration brauchen sie auch Sprachkurse und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Doch diese sind ohnehin schon knapp. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte dem Fernsehsender Welt, wie wichtig die Integration nun ist*: „Es muss Spracherwerb möglich sein. Es muss klar sein, dass Qualifikationen, die in der Ukraine erworben sind, hier auch anerkannt werden.“

Angesichts des Fachkräftemangels könnte die deutsche Wirtschaft qualifizierte Zuwanderer jedenfalls gut gebrauchen. Im vergangenen Oktober meldete die Bundesagentur für Arbeit einen Mangel von 1,2 Millionen Fachkräften. Besonders Sozialpädagogen, Alten- und Krankenpfleger fehlen derzeit.

Auch bei der Renten-Diskussion wird immer wieder auf die Einwanderung von qualifizierten Fachkräften verwiesen. Selbst im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien heißt es, dass die Rente durch „erwerbsbezogene und qualifizierte Einwanderung“ gestärkt werden soll. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.