Ukraine-Folgen: Russische Öltanker fahren ohne Ziel durch die Meere - weil die Käufer abspringen

Von: Patricia Huber

Immer mehr russische Öltanker fahren ohne Ziel übers Meer - weil sie keine Käufer finden. (Symbolbild) © Jochen Tack/Imago Images

Russisches Öl wird in Ländern wie etwa den USA keinen Abnehmer finden. Das hat nun Folgen für die voll beladenen Tanker, die nun ziellos über die Meere fahren und nach Käufern für die teure Fracht suchen.

Murmansk/Santa Panagia - US-Präsident Joe Biden hat den Import von russischem Öl aufgrund des Ukraine-Krieges* verboten. „Das bedeutet, dass russisches Öl in US-Häfen nicht mehr angenommen wird und die Amerikaner der Kriegsmaschinerie Putins einen weiteren schweren Schlag versetzen werden“, verkündete der 79-Jährige bereits am 8. März* im Weißen Haus. Für die Öl-Lieferanten hat das nun schwerwiegende Folgen.

Ukraine-News: Russischer Öltanker macht Kehrtwende mitten auf dem Atlantik

Ein bereits vollbeladener Öltanker musste erst kürzlich mitten auf dem Atlantik eine Kehrtwende einlegen, wie die New York Times berichtet. Die „Beijing Spirit“ hat runde eine Million Barrel russisches Öl an Bord. Ein Barrel kostet derzeit gut 94 Euro (Stand 4. April). Somit befindet sich in dem Tanker eine Fracht im Wert von rund 94 Millionen Euro. Am 6. März stach das Schiff vom russischen Ort Murmansk in See. Das Ziel: Philadelphia. Doch am 22. März ändere das Schiff plötzlich seinen Kurs und fuhr Richtung Mittelmeer.

Vermutlich hatte der Tanker seinen Abnehmer für das Öl verloren - in Folge von Bidens Ansprache. Laut MarineTraffic hat das Schiff das eigentlich angegebene Ziel Philadelphia zu „For Orders“ (zu Dt.: Zum Verkauf) geändert. Die Vermutung, dass das Öl also an anderer Stelle verkauft werden sollte, liegt also nahe.

Vergangenen Freitag (1. April) legte die „Beijing Spirit“ dann in Sizilien an. Genauer gesagt in Santa Panagia, wo sich ein Ölterminal befindet. Ob das Öl dort verkauft und abgeladen wurde, ist jedoch nicht bekannt.

Ukraine-News: Öl im Wert von 800 Millionen Euro schippert über die Weltmeere - ohne Käufer

Doch die „Beijing Spirit“ ist wohl nicht das einzige russische Schiff, welches ziellos über die Weltmeere schippert. Laut New York Times sind es mehr als 20 Tanker, die nicht wissen, wohin mit ihrer Ladung. Sie alle fahren derzeit unter der Zielort-Angabe „For Orders“ durch die Gegend – und warten auf Käufer. An Bord der Schiffe befindet sich Öl im Wert von knapp 800 Millionen Euro. Neben den USA haben auch Kanada, Großbritannien und Australien das Öl von Wladimir Putin sanktioniert oder entsprechende Strafen bereits angekündigt.

Die EU hingegen kauft weiterhin Öl aus Russland. Zu groß ist im Moment noch die Angst vor den Folgen eines Embargos. Andere Länder wie etwa Indien, Singapur oder die Türkei beziehen auch weiterhin Öl aus Russland. Teils sogar noch mehr als vor dem Ukraine-Krieg. (ph)