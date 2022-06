Deutscher Rentner in Russland erhält kein Geld mehr – „Weiß nicht, was ich tun soll“

Von: Patricia Huber

Deutsche Rentner, die in Russland leben, haben ein Problem. Je nach Bank kommt das Geld aufgrund der Sanktionen nicht mehr an, wie ein Betroffener berichtet.

Twer – Der Ukraine-Krieg hat für die russische Bevölkerung schwerwiegende Folgen. Die Preise im Land steigen, das Leben wird teurer und etliche westliche Firmen haben ihre Geschäfte im Land komplett eingestellt. Aber es trifft nicht nur russische Staatsbürger. Auch Deutsche, die nach Russland ausgewandert sind, leiden unter den Sanktionen – besonders Rentner.

Rente: Geld kommt bei Ruheständlern in Russland nicht an

So auch der 57-jährige Rentner Heiko F. Er ist zu seiner Ehefrau nach Russland gezogen und bezieht dort Erwerbsunfähigkeitsrente, da er an der Lungenkrankheit COPD leidet. Wie t-online berichtet, erhält er eigentlich 722 Euro monatlich von der Deutschen Rentenversicherung. Doch seit Monaten stockt es und das Geld kommt nicht mehr an – die letzte Überweisung gab es Anfang April.

„Lange halte ich das ohne Geld nicht mehr durch“, klagt Heiko F. Aber wieso erhält er eigentlich seine Rente nicht mehr? Schuld sind die Sanktionen gegen einige russische Banken. Diese wurden auch vom Kommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen, weshalb die Überweisungen durch den Renten-Service der Deutschen Post nicht mehr funktionieren.

Für Heiko F. ein riesiges Problem: „Wir müssen das Darlehen für unsere Wohnung abbezahlen. Und die Preise hier in Russland sind ebenfalls deutlich gestiegen.“ Infolgedessen hat er Konten bei verschiedenen anderen, nicht sanktionierten Banken eröffnet. Doch das Geld ist immer noch nicht da. Der Rentner hält die Sanktionen gegen seine Wahlheimat zwar für richtig, „aber es dürfen keine Unschuldigen in ihren Strudel geraten“, sagt er t-online.

Ukraine-News: Deutsche Rentenversicherung hält sich an Sanktionsregelungen

Heiko F. ist frustriert: „Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn nicht bald meine Rente kommt.“ Der Renten-Service der Deutschen Post, der für die Rente im Ausland zuständig ist, erklärt auf Nachfrage von t-online, dass er sich bei Überweisungen nach Russland selbstverständlich an die Sanktionsregelungen halten würde. „Davon betroffene Kunden vor Ort haben wir schriftlich in Kenntnis gesetzt und gebeten, wenn möglich ein Konto bei einer nicht sanktionierten Bank zu eröffnen.“

Doch selbst das scheint bei Heiko F. nichts zu nützen. Er und seine Frau erwägen mittlerweile, Russland den Rücken zu kehren. Er denkt, dass alles, was derzeit passiert, nur der Anfang sei. „Ich glaube nicht, dass es je wieder so wird wie früher.“ (ph)