Ukraine-News – Grünen-Politiker: „Russland versucht europäische Unternehmen zu erpressen“

Von: Patricia Huber

Die Firma Continental hat vorerst ihre Produktion in Russland wieder hochgefahren. © Jakub Porzycki/Imago Images

Mit zweifelhaften Methoden setzt Russland offenbar europäische Unternehmen wie Continental unter Druck. Grünen-Politiker Dieter Janecek spricht von Erpressung.

Moskau/Berlin – Unternehmen, die trotz des Ukraine-Krieges weiterhin Geschäfte in oder mit Russland machen, müssen harsche Kritik einstecken. Ein Yale-Professor hat sogar eine „Liste der Schande“ erstellt, auf der nachzulesen ist, welche Firmen ganz unverfroren weiterhin ihr Geschäft im Land von Präsident Wladimir Putin betreiben. Auf dieser Liste könnte sich bald auch der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental wiederfinden. Die Firma hat ihre Produktion in Russland wieder aufgenommen. Doch ganz freiwillig war das wohl nicht.

Ukraine-News: Continental nimmt Betrieb in Russland wieder auf

Mitarbeitern und Führungskräften drohten „harte strafrechtliche Konsequenzen, sollten wir darauf verzichten, die lokale Nachfrage zu bedienen“, begründete Continental den Schritt am Mittwoch. Die Reifenproduktion in Kaluga südwestlich von Moskau werde daher „im Bedarfsfall temporär“ wieder aufgenommen. Continental betonte, es verfolge damit „keinerlei Gewinnerzielungsabsicht“.

Eigentlich hatte das Unternehmen die Arbeit in Kaluga und das gesamte Import- und Exportgeschäft Anfang März eingestellt. Jetzt geht es weiter und begründet wird der Schritt mit der „Fürsorgepflicht“ für die Mitarbeiter in Russland. Nichtsdestotrotz betonte der Reifenhersteller, er „unterstützt und befolgt alle geltenden Sanktionen sowie rechtliche Vorschriften, die in Folge des Krieges in der Ukraine verhängt worden sind“.

Ukraine-News: Grünen-Politiker fordert Firmen auf, den Drohungen nicht stattzugeben

Es hat gar den Anschein, als würde Russland europäische Unternehmen unter Druck setzen, damit diese ihren Betrieb wieder aufnehmen. Grünen-Politiker Dieter Janecek erklärte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): „Russland versucht offenkundig, europäische Unternehmen zu erpressen, damit diese ihre Geschäfte vor Ort fortführen.“ Weiter fordert er, dass der Drohung vor Verstaatlichung und der strafrechtlichen Verfolgung von Mitarbeitern deutscher Unternehmen in Russland nicht stattgegeben werden dürfte.

Janeceks Vorschlag: Abstimmung mit den internationalen Partnern. Nur so könne der Druck auf Putin weiterhin hoch bleiben, sodass er zu Verhandlungen bewegt werde.

Ukraine-News: Russland geht mit Drohanrufen und Polizei gegen Unternehmen vor

Doch Continental scheint nicht das einzige Unternehmen zu sein, welches den Druck durch staatliche Repressalien zu spüren bekommt. Viel mehr Firmen sollen laut FAZ-Angaben betroffen sein, doch diese wollen nicht namentlich genannt werden. „Das ist ein wiederkehrendes Muster“, sagte Lothar Harings, auf Sanktionsrecht spezialisierter Rechtsanwalt der Kanzlei Graf von Westfalen, der Zeitung.

Der Rechtsanwalt berichtet von mafiösen Methoden: „Wir erleben häufiger, dass von staatlichen Einschüchterungsversuchen berichtet wird. Es gibt Drohanrufe und -besuche von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Betroffenen scheuen sich aber, offen darüber zu sprechen.“ (ph/dpa)