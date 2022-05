Umweltminister fordern überraschend befristetes Tempolimit - Bayern und NRW hinterlassen Protokoll-Notiz

Von: Bettina Menzel

Die Lichter vorbeifahrender Autos auf der A14. Ein Tempolimit in Deutschland wird schon lange diskutiert - aufgrund der aktuellen Energiekrise rückt das Thema wieder in den Vordergrund. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Die Umweltministerkonferenz spricht sich überraschend für ein befristetes Tempolimit auf Autobahnen aus. Damit stellen sich die Umweltminister der Länder gegen die Ampel-Koalition.

Berlin - Die Umweltminister der Länder fordern ein Tempolimit auf Autobahnen. Das teilte der Vorsitzende der Umweltministerkonferenz am Freitag (13. Mai) mit. Aufgrund des eskalierten Ukraine-Konfliktes sei Energiesparen eine Notwendigkeit, hieß es zur Begründung. Welche Höchstgeschwindigkeit genau gelten soll, teilten die Umweltminister der Länder indes nicht mit.

Energiekrise durch Ukraine-Krieg: Tempolimit ist „kostengünstige, sofort wirksame Maßnahme“

Das Tempolimit wäre „eine kostengünstige, schnell umsetzbare und sofort wirksame Maßnahme“, um den Kraftstoffverbrauch und die Abhängigkeit von -importen zu verringern, hieß es im Beschluss der Umweltministerkonferenz vom Freitag. Gleichzeitig würden Treibhausgas-, Schadstoff und Lärmemissionen verringert werden. Die Maßnahme könne zunächst befristet während des „fortwährenden Konflikts“ eingeführt werden. Spätestens angesichts des Krieges in der Ukraine müsse dringend umgedacht werden. „Unbegrenztes Rasen passt da aus meiner Sicht nicht mehr in die Zeit“, so Olaf Lies, der niedersächsische Umweltminister und Vorsitzende der Umweltministerkonferenz zu dem Beschluss. Jetzt sei die Zeit für mehr Sparsamkeit und einen sorgsamen Umgang mit den Ressourcen.

Der einstimmige Beschluss am Freitag kam überraschend, denn ursprünglich stand das Thema Tempolimit nicht auf der Tagesordnung der Umweltministerkonferenz in Wilhemshaven, wie der Spiegel berichtete. Alle 16 Umweltminister der Länder stimmten für ein Tempolimit, wobei die Minister von Bayern und Nordrhein-Westfalen - Thorsten Glauber (Freie Wähler) und Lutz Lienenkämper (CDU) - im Protokoll vermerken ließen, dass sie „nur eine begrenzte Wirkung eines Tempolimits erwarten“. In allen anderen 14 Bundesländern haben Grünen- oder SPD-Politiker das Umwelt-Ressort inne.

Energiekrise: Umweltministerkonferenz stellt sich überraschend gegen Ampel-Koalition

Mit ihrem Beschluss stellten sich die Länderminister gegen die Haltung der Bundesregierung: Die Ampel-Koalition hatte die Forderung nach einem Tempolimit nicht in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen, vor allem wegen des Widerstands der FDP. Dabei würden die Bundesbürger ein Tempolimit laut einer aktuellen Umfrage befürworten: Rund 57 Prozent der Deutschen sind einer Erhebung von YouGov zufolge für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen.

Angesichts des Ukraine-Konflikts rief Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits am 30. März die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus - die erste von drei Stufen. Diese Maßnahme soll einem möglichen russischen Gaslieferstopp zuvorkommen und ein Signal an Verbraucher und Firmen sein, Energie einzusparen. Neben dem Ukraine-Krieg drängt auch die Klimakrise die Menschen dazu, sorgsam mit Ressourcen umzugehen. Bundeswirtschaftsminister Habeck warnte davor, die Erderwärmung aufgrund des Krieges zu vernachlässigen, denn Klimaforscher bestätigten die schlimmsten Erwartungen

Globale Lebensmittelknappheit: Umweltministerkonferenz kritisiert auch Umwandlung von Getreide in Kraftstoff

Die Länderminister kritisierten in ihrem Beschluss vom Freitag angesichts der globalen Lebensmittelknappheit auch die Umwandlung von Getreide in Bioethanol, das Fahrzeugkraftstoffen beigemischt werde. „Teller statt Tank“ sei mehr denn je die Devise der Stunde, erklärte der Vorsitzende der Umweltministerkonferenz Olaf Lies. In Deutschland würden derzeit jährlich 2,4 Millionen Tonnen Getreide für Bioethanol genutzt, weltweit landeten 175 Millionen Tonnen Getreide im Tank, so Lies. Das entspreche neun Prozent der Weltgetreideernte (bm/afp).