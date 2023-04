Ukraine: Wirtschaft im vergangenen Jahr um über 29 Prozent eingebrochen

Zerstörung in der Ukraine © Dmytro Smolienko/IMAGO

Die Wirtschaft in der Ukraine ist 2022 nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs stark eingebrochen.

Wiesbaden in Deutschland - Das Bruttoinlandsprodukt in dem von Russland überfallenen Land sank 2022 verglichen mit dem Vorjahr um 29,1 Prozent, wie das Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2021 und damit vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs war die ukrainische Wirtschaft noch um 3,4 Prozent gewachsen.

Besonders hart traf es zuletzt den Bausektor, der um 67,6 Prozent einbrach. Die Weltbank hatte kürzlich die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine und die Erholung der Wirtschaft des Landes auf 411 Milliarden Dollar (gut 370 Milliarden Euro) geschätzt - allein im ersten Kriegsjahr.

Nach Schätzungen der Weltbank wurden in dem Krieg außerdem bislang über 50 Prozent der Energieinfrastruktur zerstört, vor allem bei Angriffen im Herbst und im Winter im Osten des Landes. Die Finanzinstitution sagte am Mittwoch 200 Millionen Dollar für die dringlichsten Reparaturen an der Energieinfrastruktur zu, vor allem für Stromleitungen und Heizungen. Insgesamt belaufen sich demnach die Schäden an der Energieinfrastruktur im vergangenen Jahr auf elf Milliarden Dollar. hcy/pe