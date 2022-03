Ukrainischer Außenminister macht im TV Deutschland und dem Unternehmen Bosch schwere Vorwürfe

Von: Julian Baumann

Teilen

Der Außenminister der Ukraine hat Bosch schwere Vorwürfe gemacht. Der Stuttgarter Konzern widerspricht. © Inga Kjer/dpa

In einer Ausgabe der Talkshow „Anne Will“ hat der Außenminister der Ukraine Deutschland und Bosch schwere Vorwürfe gemacht. Kiew erwarte mehr Unterstützung im Krieg.

Stuttgart - Seit Beginn des Krieges in der Ukraine gerieten auch Konzerne aus Deutschland in die Kritik. Mercedes hat zuvor beispielsweise mit einem Panzerwagenhersteller aus Russland zusammengearbeitet, inzwischen aber alle Verbindungen gekappt. In einer Folge der Talkshow „Anne Will“ machte der ukrainische Außenminister Kuleba Deutschland schwere Vorwürfe. Dabei hob er vor allem den Stuttgarter Konzern als Negativbeispiel hervor.

BW24* deckt auf, warum der ukrainische Außenminister dem Stuttgarter Konzern Bosch schwere Vorwürfe macht.

Bosch ist der größte Automobilzulieferer der Welt und liefert dementsprechend auch weltweit. Den Vorwürfen des ukrainischen Außenministers hat der Konzern inzwischen entschieden widersprochen. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.