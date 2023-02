Umbau der ARD soll beschleunigt werden

ARD-Logo © Rüdiger Wölk/IMAGO

Der neue ARD-Vorsitzende Kai Gniffke will den Umbau des Senderverbundes vorantreiben.

Stuttgart in Deutschland - Es solle auf allen Ebenen die Zusammenarbeit der zur ARD gehörenden Medienhäuser vorangetrieben werden, erklärte der Senderverbund am Donnerstag in Stuttgart. „Wir schaffen die konkreten Voraussetzungen für die neue ARD, die ihre Kräfte mit Blick auf die Bedürfnisse der Menschen bündelt“, erklärte Gniffke.

Jeder Sender solle der ARD das bieten, was er am besten könne. „Im Laufe eines Jahres werden die Konturen dieser neuen ARD für die Menschen in Deutschland sichtbar werden“, erklärte Gniffke, der Intendant des Südwestrundfunks und seit Januar ARD-Vorsitzender ist.



Im Zeitraum von 2025 bis 2028 sollten weitere 250 Millionen Euro ins digitale Angebot umgeschichtet werden, mit denen Inhalte für das Streaming entwickelt werden sollen. Die ARD-Mediathek soll umgebaut werden, wodurch Benutzer ab dem zweiten Halbjahr die Anwendung nach ihren Vorlieben personalisieren können. Außerdem soll die Mediathek auch auf regionale Vorlieben eingehen.



Die ARD setzte eine Steuerungsgruppe mit elf Fachleuten ein, die sich ab Ende diesen Monats um die Umsetzung der Reformvorhaben kümmern soll. Dazu sollten crossmediale journalistische Kompetenzzentren geschaffen werden, zunächst in den vier Bereichen Hörspiel, Gesundheit, Klima und Verbraucher. Bis Juni sollten erste Ergebnisse vorliegen. Weitere Themenfelder sollten im Lauf des Jahres 2023 definiert werden. ran/cfm