Umfrage: 43 Prozent der über 16-Jährigen hören Podcasts

Einer aktuellen Umfrage zufolge hören 43 Prozent der Bürger in Deutschland über 16 Jahren regelmäßig Podcasts und das durchschnittlich gut zweieinhalb Stunden pro Woche.

Berlin in Deutschland -„Unter den Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren hört sogar mehr als die Hälfte Podcasts (52 Prozent), bei den 30- bis 49-Jährigen ist es exakt die Hälfte“, erklärte der Digitalverband Bitkom am Donnerstag. In den beiden älteren Gruppen sind es immerhin noch 32 bis 40 Prozent.

Dabei unterscheiden sich die Hörgewohnheiten aber deutlich. 20 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer hören eine bis zwei Stunden pro Woche, 18 Prozent zwischen zwei und drei Stunden. Acht Prozent treiben den Schnitt mit mehr als fünf und bis zu acht Stunden pro Woche in die Höhe.



„Podcasts haben in den letzten Jahren ein regelrechtes Comeback hingelegt, das breite Angebot erreicht inzwischen große Teile der Bevölkerung“, erklärte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.



Allerdings hört nur etwas mehr als ein Drittel (36 Prozent) die Podcasts auch in Regel bis zum Ende. 44 Prozent gibt an, in etwa bei der Hälfte auszusteigen. Die ideale Länge einer Podcast-Folge liegt der Bitkom-Befragung zufolge bei 31 Minuten. mb/pe