Umfrage: Deutsche erwarten länger anhaltende Einschränkungen beim Konsum

Einkauf an der Kasse im Supermarkt (Symbolbild) © IMAGO/SVEN SIMON

Viele Deutsche rechnen damit, dass sich die Preissteigerungen bei vielen Produkten langfristig auf ihre Konsummöglichkeiten auswirken.

Berlin in Deutschland - Auf die Frage, wie lange sie ihrer Meinung nach ihren Konsum noch einschränkten müssten, antworteten in einer am Freitag veröffentlichten Civey-Umfrage im Auftrag der Zeitungen der Funke Mediengruppe 36 Prozent mit "mehr als zwei Jahre". Elf Prozent stellen sich demnach auf Einschränkungen für zwei Jahre und zwölf Prozent auf Einschränkungen für ein Jahr ein.

Nur insgesamt acht Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich ihrer Meinung nach nur zwischen weniger als einem Monat und einem halben Jahr einschränken müssten. 33 Prozent antworteten mit "Weiß nicht" beziehungsweise "Schränke mich nicht ein".



Am pessimistischsten äußerten sich in der Umfrage Anhänger der AfD. 55 Prozent von ihnen gingen davon aus, ihren Konsum für mehr als zwei Jahre verringern zu müssen. Junge Menschen waren außerdem deutlich optimistischer als ältere. Bei den 30- bis 39-Jährigen gingen nur 27 Prozent von einem Zeitraum von über zwei Jahren aus.



An der Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey nahmen im Zeitraum vom 14. bis 15. Juni 2022 mehr als 5000 Menschen über 18 Jahren teil. isd

Sozialverband VdK kündigt juristische Schritte gegen Energiebonus an



Der Sozialverband VdK hat juristische Schritte gegen den staatlichen Energiebonus angekündigt. "Der VdK hält es für nicht hinnehmbar, dass so viele Menschen, die es dringend bräuchten, keine Energiepreispauschale bekommen: Gerade arme Rentnerinnen und Rentner, aber auch pflegende Angehörige, Menschen, die Kranken- oder Elterngeld bekommen, gehen leer aus", sagte Verbandspräsidentin Verena Bentele den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben). Dies verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz.



Der VdK werde gegen den Energiebonus in seiner jetzigen Form "durch alle Instanzen klagen und notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen", sagte Bentele. Sie forderte angesichts der Preissteigerungen "eine dauerhafte Entlastung aller Menschen mit kleinen oder ohne Einkommen". Die bislang beschlossenen, einmaligen Maßnahmen reichten nicht aus.

Nachbesserungen für Selbstständige beim Energiebonus forderte der Bundesverband der Freien Berufe. "Während die Kompensation für Verbraucher und Arbeitnehmer durch Direkthilfen zu Recht sofort wirksam wird, werden Selbstständige auf die Wartebank geschoben", kritisierte Verbandshauptgeschäftsführer Peter Klotzki. Kompensationen für Kosten erst auf dem Weg der Steuererklärung zu leisten, führe "nicht zur direkt notwendigen Entlastung" und sei keine Ermutigung zur Selbstständigkeit, fügte er hinzu. isd